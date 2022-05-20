Нужны голы в последние 10 секунд? Зовите Кучерова!

Уникальная статистика российской звезды «Тампы».

«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» (2:1) и во втором матче серии (2-0) второго раунда Кубка Стэнли. Решающую шайбу за четыре секунды до окончания основного времени забросил Росс Колтон. В XXI веке только три хоккеиста забивали победный гол в плей-офф позже Колтона. В 2009 году Юсси Йокинен отличился за секунду до сирены, а в 2015-м Джоэль Уорд и Тайлер Джонсон — за две секунды.

Любопытно, что три последних сверхпоздних победных гола записали на свой счет игроки «Молний». И во всех трех ситуациях на площадке присутствовал Никита Кучеров. В 2015-м он только заработал балл по системе «плюс-минус», в 2020-м забросил сам, а в 2022-м отдал голевую передачу.

Самые поздние победные голы в матчах Кубка Стэнли в XXI веке. Фото «СЭ»

«Тампа» вышла на первое место в истории по числу победных голов в последние 10 секунд матчей Кубка Стэнли. Помимо «Молний», больше одного такого гола забили только игроки «Торонто». Правда, случились эти голы в середине прошлого века. Хуже всего завершают матчи «Рейнджерс», трижды пропустившие в самой концовке.

Победные голы в последние 10 секунд матчей Кубка Стэнли. Фото «СЭ»

Кучеров вышел на 34-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги, догнав канадца словацкого происхождения Стэна Микиту. Всего одна передача отделяет Никиту от Горди Хоу и Скотта Стивенса, две — от третьего российского распасовщика в плей-офф Сергея Зубова. Евгений Малкин занимает в рейтинге 17-е место, Сергей Федоров — девятое.