«Сент-Луис» проснулся! Команда Тарасенко и Бучневича выдала классный матч и остановила мощный «Колорадо»

Российские нападающие набрали три очка на двоих.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Кайру — 5 (О`Райлли, Бучневич), 25:45 — 0:1. Перрон — 6 (бол., Бучневич, Тарасенко), 39:26 — 0:2. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 41:49 — 1:2. Перрон — 7, 50:31 — 1:3. Саад — 2 (п.в., Шенн, Фолк), 58:10 — 1:4.

Вратари: Кемпер (56:46 — 58:10) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (8+11+12) — 32 (14+10+8).

Наши: Ничушкин (20.34/3/-1) — Барбашев (14.11/1/0), Бучневич (20.49/0/+2), Тарасенко (16.35/2/0), Торопченко (11.05/0/0).

Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

В прошлом году серия между этими командами стала лишь формальностью. «Эвеланш» катком прошлись по сопернику и одержали уверенную победу в четырех матчах. После первой игры многие прогнозировали похожий исход и в этот раз. «Колорадо» перебросал «Сент-Луис» с огромной разницей 54-25 и превосходил оппонента практически во всех компонентах. Однако команда Крэйга Беруби провела хорошую работу над ошибками и отправилась домой в отличном настроении.

Весь стартовый период хозяева действовали вторым номером. Очевидно, что игроки «Колорадо» вдоволь набегались в первом матче и выдержать такой бешеный темп на протяжении всей серии будет непросто даже для них. «Блюзмены» грамотно действовали по всей площадке и это при отсутствии важных защитников Тори Крюга и Марко Сканделлы. Болельщики команды увидели, что против «Эвеланш» можно играть, а их противостояние с «Нэшвиллом» — не показатель безоговорочной силы. К тому же, у «лавин» есть неприятная тенденция сбавлять обороты после мощных стартов серий.

Примерно такая ситуация произошла и сегодня, а во многом определяющим стал второй период, в котором гости забросили две безответные шайбы. Во второй встрече подряд отличился Джордан Кайру, а затем незадолго до сирены Давид Перрон упрочил преимущество своей команды в большинстве. Валерий Ничушкин удалился вслед за Дэваном Тэйвзом и оставил страдать «Колорадо» в формате три на пять. Помогли отличиться Перрону Павел Бучневич и Владимир Тарасенко.

«Блюз» реализовали большинство в восьмом матче плей-офф подряд, а россияне команды наконец-то стали в этой серии набирать очки. В предыдущей встрече все четверо остались без набранных баллов, но сегодня были гораздо заметнее и продуктивнее. Для Тарасенко это очко стало 58-м (40+18) в Кубке Стэнли и по этому показателю он сравнялся с Элом Макиннисом, занимающим третье место в клубной истории.

В третьем периоде «Колорадо» включил свои полные обороты и задавил соперника прессингом. Как результат — удаление у «Сент-Луиса» и первое реализованное большинство для «Эвеланш» в этой серии. Капитан команды Габриэль Ландескуг сократил отставание и зажег в сердцах болельщиков надежду на камбэк. Хозяева агрессивно действовали в атаке и лишь уверенные действия голкипера Джордана Биннингтона помогли не допустить «блюзменам» провала. Большую часть регулярного чемпионата канадский вратарь смотрел хоккей сидя на лавке, а в плей-офф включил какой-то запредельный режим. Его игра может стать ключевым моментом этого противостояния.

Несмотря на давление, «Сент-Луис» не дрогнул, и вторая шайба Перрона немного успокоила партнеров. Сегодня форвард проводил свой сотый матч в плей-офф и отметил это событие с большим размахом. Жаль только, что не хватило немного до хет-трика, который стал бы для канадца уже вторым в этом Кубке Стэнли. Впрочем, жаловаться ему и так не на что. Перрон помог команде зацепить важнейшую победу и немного спустить с небес «Колорадо». Несмотря на всю грозность атаки «Лавин», команда Крэйга Беруби выглядит более опытной и сбалансированной.

Точку в противостоянии поставил гол в пустые ворота от Брэндона Саада. Американец забил своей бывшей команде и словно открыто намекнул, что в этой серии все только начинается.