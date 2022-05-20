«Сент-Луис» проснулся! Команда Тарасенко и Бучневича выдала классный матч и остановила мощный «Колорадо»
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Кайру — 5 (О`Райлли, Бучневич), 25:45 — 0:1. Перрон — 6 (бол., Бучневич, Тарасенко), 39:26 — 0:2. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 41:49 — 1:2. Перрон — 7, 50:31 — 1:3. Саад — 2 (п.в., Шенн, Фолк), 58:10 — 1:4.
Вратари: Кемпер (56:46 — 58:10) — Биннингтон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (8+11+12) — 32 (14+10+8).
Наши: Ничушкин (20.34/3/-1) — Барбашев (14.11/1/0), Бучневич (20.49/0/+2), Тарасенко (16.35/2/0), Торопченко (11.05/0/0).
Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.
Счет в серии: 1-1.
В прошлом году серия между этими командами стала лишь формальностью. «Эвеланш» катком прошлись по сопернику и одержали уверенную победу в четырех матчах. После первой игры многие прогнозировали похожий исход и в этот раз. «Колорадо» перебросал «Сент-Луис» с огромной разницей 54-25 и превосходил оппонента практически во всех компонентах. Однако команда Крэйга Беруби провела хорошую работу над ошибками и отправилась домой в отличном настроении.
Весь стартовый период хозяева действовали вторым номером. Очевидно, что игроки «Колорадо» вдоволь набегались в первом матче и выдержать такой бешеный темп на протяжении всей серии будет непросто даже для них. «Блюзмены» грамотно действовали по всей площадке и это при отсутствии важных защитников Тори Крюга и Марко Сканделлы. Болельщики команды увидели, что против «Эвеланш» можно играть, а их противостояние с «Нэшвиллом» — не показатель безоговорочной силы. К тому же, у «лавин» есть неприятная тенденция сбавлять обороты после мощных стартов серий.
Примерно такая ситуация произошла и сегодня, а во многом определяющим стал второй период, в котором гости забросили две безответные шайбы. Во второй встрече подряд отличился Джордан Кайру, а затем незадолго до сирены Давид Перрон упрочил преимущество своей команды в большинстве. Валерий Ничушкин удалился вслед за Дэваном Тэйвзом и оставил страдать «Колорадо» в формате три на пять. Помогли отличиться Перрону Павел Бучневич и Владимир Тарасенко.
«Блюз» реализовали большинство в восьмом матче плей-офф подряд, а россияне команды наконец-то стали в этой серии набирать очки. В предыдущей встрече все четверо остались без набранных баллов, но сегодня были гораздо заметнее и продуктивнее. Для Тарасенко это очко стало 58-м (40+18) в Кубке Стэнли и по этому показателю он сравнялся с Элом Макиннисом, занимающим третье место в клубной истории.
В третьем периоде «Колорадо» включил свои полные обороты и задавил соперника прессингом. Как результат — удаление у «Сент-Луиса» и первое реализованное большинство для «Эвеланш» в этой серии. Капитан команды Габриэль Ландескуг сократил отставание и зажег в сердцах болельщиков надежду на камбэк. Хозяева агрессивно действовали в атаке и лишь уверенные действия голкипера Джордана Биннингтона помогли не допустить «блюзменам» провала. Большую часть регулярного чемпионата канадский вратарь смотрел хоккей сидя на лавке, а в плей-офф включил какой-то запредельный режим. Его игра может стать ключевым моментом этого противостояния.
Несмотря на давление, «Сент-Луис» не дрогнул, и вторая шайба Перрона немного успокоила партнеров. Сегодня форвард проводил свой сотый матч в плей-офф и отметил это событие с большим размахом. Жаль только, что не хватило немного до хет-трика, который стал бы для канадца уже вторым в этом Кубке Стэнли. Впрочем, жаловаться ему и так не на что. Перрон помог команде зацепить важнейшую победу и немного спустить с небес «Колорадо». Несмотря на всю грозность атаки «Лавин», команда Крэйга Беруби выглядит более опытной и сбалансированной.
Точку в противостоянии поставил гол в пустые ворота от Брэндона Саада. Американец забил своей бывшей команде и словно открыто намекнул, что в этой серии все только начинается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|8
|12
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81