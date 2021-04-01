Станет ли Овечкин лучшим снайпером НХЛ в 10-й раз? Кто и что могут ему помешать на этом пути

Разбираем шансы капитана «Вашингтона» выиграть снайперскую гонку в регулярном чемпионате-2021.

Рассуждать о достижениях Александра Овечкина стало в некоторой степени мейнстримом. Что ни матч «Вашингтона», так новый рекорд от его капитана. Часть из них не несут серьезной исторической важности, но это не повод не отметить успехи нападающего. Сейчас большинство болельщиков и экспертов положили глаз на две главные цели Ови. Локальная — «Морис Ришар Трофи». Стратегическая — подвинуть со снайперского олимпа Уэйна Гретцки. Если вы вдруг забыли, у канадской легенды 894 гола за 1487 матчей, а у Александра — 724 шайбы за 1183 игры. Осталось-то всего ничего — 170 точных бросков.

Неудачное начало сезона: ковид-протокол, пропущенные матчи

Покорение вечного рекорда НХЛ — дело не этого и не следующего сезона. Поэтому любители статистики сосредоточены на «Ришаре», который может стать уже 10-м в карьере Овечкина. Год назад россиянин разделил награду с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Чех мощно рванул на старте регулярки, пачками штамповал голы и, казалось бы, обеспечил комфортный задел. В начале января Пастрняк опережал Овечкина на девять шайб, но Александр поправил прицел после новогодних праздников, и к моменту приостановки сезона у обоих было по 48 голов.

Коронавирус и его последствия негативно повлияли на снайперские подвиги капитана «Вашингтона». Прошлый сезон завершился досрочно, нынешнюю регулярку сократили на 26 матчей. Чем старше хоккеист, тем сложнее ему набирать форму после длительного перерыва. Вспомните, как тяжело втягивались в постковидный сезон опытные игроки. Александр не исключение. Добавил сумбура началу чемпионата неприятный инцидент с попаданием в коронавирусный протокол. Российская бригада «Кэпс» — Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов — посидела вместе в гостиничном номере, а позже Илье прилетел положительный тест, и всю компанию закрыли на карантин.

Очередная пауза без матчей и командных тренировок, несомненно, отразилась на Овечкине. Равно как и частые смены партнеров, что стало следствием травм и все тех же ковид-протоколов. К 10 марта Александр забросил только восемь шайб в 21 матче — это его худшая результативность за всю энхаэловскую карьеру. Всего 0,38 гола за игру — о каком «Ришаре» может идти речь? Например, в сезоне-2010/11, когда лучшим снайпером НХЛ стал Кори Перри из «Анахайма», а Ови финишировал только на 14-м месте, он отгружал по 0,4 шайбы за матч. Правда, главный тренер Питер Лавиолетт не переживал за своего лидера.

«Я не переживаю, что Ови забрасывает так мало. Он долгое время находился в ковид-протоколе. Речь не о пропуске, после которого достаточно одной-двух игр, чтобы снова поймать свою волну. Его не было почти четверть сезона. Ему еще нужно время. Как только Овечкин полноценно вольется в игру, тогда снова будет забрасывать шайбы пачками. Мы все помним, как он круто умеет это делать», — сказал Лавиолетт 2 марта в интервью NBC.

Опасения скептиков, считавших, что эпоха Александра Великого уходит и годы постепенно берут свое, не подтвердились. В сентябре Овечкину исполнится 36 лет, но его рано списывать со счетов. Набравший форму капитан «Кэпс» по-прежнему опасен в своем «офисе», а у вратарей дрожат коленки, когда те видят неприкрытую «вашингтонскую восьмерку» в круге вбрасывания.

Как Овечкин вернулся в гонку

Восстановим хронологию событий. 10 марта Овечкин плелся на непривычном для себя 75-м месте в списке снайперов лиги. С восемью голами претендовать на большее слишком наивно. При этом бросковая активность Александра держалась на стабильном для него уровне — около четырех за матч. Но с реализацией беда. Дошло до того, что авторитетное издание The Athletic включило Александра в сборную разочарований первой половины сезона. Предположить тогда, что капитан «Кэпс» ворвется в снайперский топ, было нелегко.

Матч с «Филадельфией» 12 марта — отправная точка преображения Овечкина. Искать какую-то конкретную причину этого не считаю правильным. Снайперский кураж Александра — совокупность факторов: он полностью втянулся в сезон, вернулась былая «химия» с партнерами, команда почувствовала уверенность. Заметил, что форвард добавил в нацеленности на ворота — меньше примитивных бросков, поиск более выгодной позиции. Неудивительно, что и реализация возросла почти в три раза. И не стоит проводить параллелей с конкретными соперниками. От рук Ови пострадали и «Айлендерс», и «Рейнджерс», и «Нью-Джерси», и «Филадельфия», и «Баффало». Они могут позавидовать «Бостону» и «Питтсбургу», которым повезло не попасться под разбушевавшегося Овечкина на этом отрезке.

Статистика Александра Овечкина. Фото «СЭ»

Мартовское пробуждение позволило Овечкину взлететь на восьмую позицию в гонке снайперов. У Александра 18 голов, у лидера — Остона Мэттьюса из «Торонто» — 23. А ведь еще 10 марта россиянина и американца разделяли 12 шайб (восемь против 20). Следом за лидером «Мэйпл Лифс» идет Коннор Макдэвид с 21 голом. Далее — Микко Рантанен (20) из «Колорадо».