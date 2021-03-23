Пятерка легенд, за которой гонится Овечкин. Они отделяют русского снайпера от великого рекорда

Гретцки, Хоу, Ягр, Халл, Дионн.

На прошлой неделе Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Фила Эспозито. Сейчас на его счету 720 голов.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Рассказываем о пяти игроках, которые все еще опережают российского нападающего.

Марсель Дионн. Фото Reuters

5. Марсель Дионн, Канада

Сезоны в НХЛ: 18

Клубы: «Детройт», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс»

Статистика: 731 гол в 1348 матчах

Лучший сезон: 59 голов (сезон-1978/79)

Лучший снайпер сезона: 0 раз

Миниатюрный форвард долгое время был главной звездой в истории «Лос-Анджелеса», который появился в НХЛ всего на несколько лет раньше, чем в лиге оказался сам великий франкофон. В 1971 году Дионн был выбран на драфте под вторым номером «Детройтом», однако легендой клуба из Мичигана следующая жертва в «списке Овечкина» не стала. Канадский суперцентр оказался в «Ред Уингз», когда команда переживала смутные времена, и уже в первом сезоне выбил 77 (28+49) очков, получил вызов на эпохальную суперсерию-1972, а через три года был выбран новым капитаном «крылышек».

Дионн несколько лет тащил на своем горбу кризисную франшизу и рассчитывал выбить у владельца «Детройта» Брюса Норриса огромный контракт. После безрезультатных переговоров и нескольких сезонов без плей-офф сменил хоккейный Мичиган на солнечный Лос-Анджелес и начал в одиночку поднимать интерес к матчам «Лос-Анджелеса». И это в какой-то мере роднит канадца с русским снайпером, который в 2005-м также устроил бум в столице США, вернув болельщиков на матчи полумертвого «Вашингтона».

Только, кроме безграничной любви болельщиков «Кингз», Дионн в Калифорнии по большому счету ничего не выиграл. «Короли» на рубеже 70-80-х годов не всегда попадали в плей-офф и даже близко не претендовали на Кубок Стэнли. За 12 лет в «Лос-Анджелесе» нападающий всего два раза опустился ниже планки в 90 очков, но с индивидуальными призами, как и с командными, у него не сложилось. Поразительно, что хоккеист, который уже в 31 год отгрузил 500 голов в НХЛ, так и не настрелял хотя бы на один «Морис Ришар», а главным личным достижением Дионна стал один-единственный «Арт Росс», выигранный в 1980-м.

Примечательно, что рост Дионна — всего 173 сантиметра, а 731 гол в НХЛ он забил в ту эпоху, когда к маленьким игровичкам в Северной Америке относились с предубеждением. Но поймать и расколоть скоростного центра было практически нереально, а невероятное хоккейное мышление, видение площадки и мощный бросок делали из него убийцу при игре с шайбой. Так что набор сильных качеств у канадца и россиянина отличается.

При этом лучший бомбардир в истории «Лос-Анджелеса» еще прошлой зимой не сомневался, что Александр Великий рано или поздно подвинет его на шестую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ:

— Он точно забросит 800 шайб. В этом у меня нет никаких сомнений. Только если не помешает травма. Когда-то он может притормозить, но я не вижу предпосылок к этому сейчас. Его энергия бьет через край, и за ним просто приятно наблюдать на льду. Если обойдется без травм, то он будет играть до сорока. Как минимум. Побить рекорд Гретцки будет очень сложно. Ему нельзя опускаться даже ниже 25 голов за сезон. Но тем интереснее наблюдать за этой гонкой.

Бретт Халл. Фото Reuters

4. Бретт Халл, США

Сезоны в НХЛ: 19

Клубы: «Калгари», «Сент-Луис», «Даллас», «Детройт», «Финикс»

Статистика: 741 гол в 1269 матчах

Лучший сезон: 86 голов (сезон-1990/91)

Лучший снайпер сезона: 3 раза (1989/90, 1990/91, 1991/92)

Сын легенды «Чикаго» и сборной Канады Бобби Халла вполне мог бы стать неплохим бейсболистом, но все-таки продолжил хоккейную династию и забил на сто голов больше, чем его звездный отец. В отличие от Дионна, Золотой Бретт успел и дважды выиграть чашку, и три раза настрелять на «Морис Ришар». А на международном уровне канадец, выступавший за сборную США, брал серебро Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и поднимал над головой Кубок мира.

Удивительно, что один из лучших снайперов в истории лиги по юниорам не сумел пробиться в CHL и чуть было не завязал с хоккеем, отрастив живот на постоянных вечеринках, а на драфте был выбран только в шестом раунде, когда ему уже исполнилось двадцать лет.

Как такое вообще могло произойти? Все очень просто — практически все скауты в своих отчетах описывали Халла как ленивого снайпера с корявым катанием и слабой «физикой», который чересчур заточен на бросок. Во многом именно из-за одномерности и низкой продуктивности в своей зоне Бретт не задержался в задрафтовавшем его «Калгари», где главный тренер «Флэймз» Терри Крисп был дико недоволен игрой Бретта в обороне.

После трансфера жизни в «Сент-Луис» Халл улучшил катание и прибавил в работе без шайбы, однако звездой «блюзменов» стал за счет все того же щелчка. Поэтому стилистически праворукий американец больше других похож на Овечкина. Пусть к оборонительным навыкам россиянина и не возникало огромных претензий.

— Могу сказать, что среди снайперов мы наиболее похожи. Оба — большие поклонники бросков в одно касание. Но Ови крупнее, быстрее и мощнее, чем я когда-либо был. А самая великая вещь, связанная с ним, заключается в том, что он делает это каждый сезон! Без единого исключения! Вот это изумительно. Овечкин по-настоящему великий.

Яромир Ягр. Фото AFP

3. Яромир Ягр, Чехия

Сезоны в НХЛ: 25

Клубы: «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флорида», «Калгари»

Статистика: 766 голов в 1733 матчах

Лучший сезон: 62 гола (сезон-1995/96)

Лучший снайпер сезона: 0 раз

Для того чтобы рассказать полную историю Ягра в хоккее, нужно написать минимум пять томов по тысяче страниц. За более чем тридцать лет еще действующей игровой карьеры кудрявый чех из Кладно вошел в Тройной золотой клуб, два раза выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом», пять раз брал «Арт Росс», а вот с «Ришаром» отношения не сложились. Ближе всего к призу лучшему снайперу лиги легендарный дед был в 95-м, но уступил его Марио Лемье, наколотившему свои 69 голов за сезон как раз в звене с Ягром.

Каким Яромир был хоккеистом? Звучит банально, но он умел быть любым. За век существования НХЛ было не так много игроков, у которых практически все было «на уровне». Не хватало Яромиру только элитного броска — в течение первого сезона в «Пингвинз» ему постоянно приходилось работать над ним после тренировок, но существенно свои руки он не прокачал.

Свои 766 голов в НХЛ великий правый крайний забил за счет невероятной стабильности и банального количества матчей. За последние семь сезонов в Северной Америке Ягр успел поиграть в шести клубах, цепляясь за любую возможность остаться в НХЛ. Есть ли еще в этом мире среди действующих хоккеистов человек, который в 40+ так же одержим хоккеем? Пока его ровесники и бывшие партнеры давно отошли от дел и ковырялись по выходным с любителями, Ягр пахал на тренировках с 20-летними пацанами и наслаждался любимой игрой рядом с лучшими.

Ну и, конечно, он уверен в том, что Овечкин перепишет рекорд Гретцки:

— Уезжая играть в Россию в 2008-м, я понимал, что вряд ли добавлю кое-какие цифры в историю НХЛ. Но это касается не только меня. Даже рекорд Уэйна Гретцки под угрозой. Если Овечкин останется в НХЛ и сохранит ту же страсть к игре, то он, я думаю, справится с рекордом Гретцки. Рекорды ведь существуют, чтобы их бить, верно? А Овечкин всегда был хоккеистом, который делает максимум для своей команды и победы, так что он бы этого заслуживал.



Огромный талант, которым он располагает в плане забивания голов, — большой плюс. И я думаю, это хорошая ролевая модель для других хоккеистов. Он сумел приспособиться к игровому стилю. И не важно, каким хоккей был десять лет назад и каков он сейчас, у него получалось приспосабливаться. Даже меня удивляло, как он это делал.



Я не верил, что Овечкин будет доминировать в такой степени. У него был какой-то период времени, когда, как я думал, его ожидал медленный спад, но затем совершенно внезапно случился какой-то разворот, он начал подниматься обратно, работать и играть на команду. И его уровень игры тоже возрос.

Но сколько еще голов сам Ягр забил бы в НХЛ, если бы не переход в «Авангард» в 2008-м? Вполне возможно, что одним рекордом у Гретцки было бы меньше.

2. Горди Хоу, Канада

Сезоны в НХЛ: 26

Клубы: «Детройт», «Хартфорд»

Статистика: 801 гол в 1767 матчах

Лучший сезон: 47 голов (сезон-1951/52)

Лучший снайпер сезона: 5 раз (1950/61, 1951/52, 1952/53, 1956/57, 1962/63)

Лучший канадец в истории НХЛ до появления в ней Гретцки собирал полные стадионы еще в далекие 50-е, когда многие хоккеисты презирали шлем как часть экипировки, а сама игра имела не так много общего с современным хоккеем. И, как и любую исключительную фигуру, пятикратного обладателя «Ришара» одновременно любили и ненавидели. Иронично, но в начале карьеры из-за чрезвычайно жесткого стиля игры Хоу получил прозвище Мистер Локти. Отдает чем-то тафгайским.

Навсегда превратился в Мистера Хоккей боевитый парень из Саскачевана только на четвертый сезон в «Ред Уингз» — он оставил след в энхаэловской истории именно как машина по забиванию голов. Хоу провел на потрясающем уровне в «Детройте» 25 полных сезонов и закончил карьеру только в 52 года, когда его лицо уже начало покрываться морщинами. И, как и в случае с Ягром, неизвестно, за чьим рекордом сейчас бы гнался Овечкин, если бы Горди не уехал на долгих семь лет в быстро развалившуюся ВХА.

Из-за деменции и тяжелого инсульта Хоу в последние годы жизни почти не появлялся на публике и редко давал даже небольшие интервью, а единственный раз выразил уважение Овечкину еще в 2009-м, когда капитан «Кэпиталз» был далек от него в списке лучших снайперов НХЛ:

— Страшно представить, что будет, если Овечкин еще немного прибавит. Он силен, быстр, не боится жесткой борьбы. Многие парни предпочтут просто расстаться с шайбой, а Овечкин будет искать возможность для броска, не жалея себя. В прошлом сезоне во время нашей первой встречи он был единственным из всей команды, кто подошел ко мне и пожал руку. Это говорит о том, что Александр уважает ветеранов.

Уэйн Гретцки. Фото AFP

1. Уэйн Гретцки, Канада

Сезоны в НХЛ: 20

Клубы: «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис», «Рейнджерс»

Статистика: 894 гола в 1487 матчах

Лучший сезон: 92 гола (сезон-1981/82)

Лучший снайпер сезона: 5 раз (1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87)

Если у вас есть час свободного времени и вам необходимо его убить, то можете попытаться выписать за это время где-нибудь на листочке все рекорды и достижения Уэйна Гретцки. Гарантируем, что за шестьдесят минут этого не сделает ни один статистический гик.

Гретцки штамповал голы в те времена, когда почти все вратари играли в стойке и были вынуждены крутиться в тяжеленной форме, которая намокала уже к середине первого периода. Однако это вряд ли это должно обесценивать заслуги Величайшего. Даже при выходах «один в ноль» он предпочитал использовать щелчок, после которого шайба зачастую шла на дико неудобной высоте для голкиперов. И если в «Эдмонтоне» в звене с Яри Курри и Гленном Андерсоном пятикратный обладатель «Ришара» забивал очень много, то ближе к концу карьеры Уэйн переквалифицировался в чистого плеймейкера.

Лучший игрок в истории лиги хочет, чтобы 35-летний снайпер побил его «вечный» рекорд. На протяжении последних десяти лет Гретцки и Овечкин очень тепло отзывались друг о друге в прессе, а в прошлом году оказались в прямом эфире NBC Sports, где канадец в очередной раз осыпал россиянина комплиментами:

— Помню, когда я побил рекорд Горди Хоу, отец сказал мне: «Однажды твой рекорд тоже побьют, и я надеюсь, что ты отреагируешь на это с таким же достоинством, с каким Хоу отреагировал на то, что сделал ты». Надеюсь, так и будет и я буду первым, кто пожмет Алексу руку, когда он побьет мой рекорд. Не сомневаюсь, что у него отличный шанс это сделать. Он играет в хорошей команде, с хорошими партнерами. И, что самое важное, Алекс выкладывается на сто процентов в каждом матче. Если этого не делать, рекорды не побьешь, а он это делает. Думаю, это здорово для хоккея, для «Вашингтона», для Алекса. Я поддерживаю и болею за него каждый день. Думаю, день, когда он дойдет до рекорда, будет замечательным для хоккея. Надеюсь, он подарит мне свою клюшку, когда падет мой рекорд, потому что я ему дал одну из своих.

Сейчас Овечкина и Гретцки разделяет 174 шайбы — цифра по-прежнему космическая. Но похоже, Александр не уйдет из хоккея, пока на годы вперед не перепишет историю лиги.