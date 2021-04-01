В НХЛ дебютировал еще один российский вратарь. Команда ему не помогла, и соперник просто издевался над ним

Иван Просветов сыграл первый матч за «Аризону».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 9:3 (5:2, 1:1, 3:0)

Голы: Донской — 13 (Джост, Жирар), 4:04 — 1:0. Бураковски — 8 (Кадри, Жирар), 4:31 — 2:0. Бантинг — 1 (Голигоски, Н. Шмальц), 4:41 — 2:1. Белльмар — 5 (Комфер, Макдональд), 5:36 — 3:1. Донской — 14 (Грэйвс, Ничушкин), 6:04 — 4:1. Донской — 15 (бол., Рантанен, Ландескуг), 7:31 — 5:1. Экман-Ларссон — 2 (бол., Крауз), 18:57 — 5:2. Гарлэнд — 10 (бол., Бантинг), 37:45 — 5:3. Ландескуг — 13 (мен.), 38:06 — 6:3. Рантанен — 21 (Маккиннон, Тэйвз), 46:05 — 7:3. Ландескуг — 14 (мен., Рантанен, Маккиннон), 51:57 — 8:3. Бураковски — 9 (Донской, Белльмар), 56:49 — 9:3.

Вратари: Грубауэр — Хилл (Просветов, 6:04). Штраф: 24 — 12. Броски: 38 (18+10+10) — 31 (13+8+10). Наши: Ничушкин (15.19/5/+2) — Любушкин (13.47/1/-2).

1 апреля. Денвер. Ball Arena.

«Аризона» всеми силами пытается зацепиться за плей-офф в Западном дивизионе. После пяти поражений подряд «Койтс» выиграли три матча из четырех и вплотную приблизились по очкам к буксующему «Сент-Луису». Добавил головной боли главному тренеру Рику Токкету вратарский вопрос. Основной голкипер Дарси Кемпер 9 марта получил травму «нижней части тела» и выбыл на неопределенный срок. Его дублер — Антти Раанта — не появлялся в составе с 23 марта. Финн по ходу сезона пропускал несколько матчей из-за разных повреждений — говорят, что сейчас ему дали дополнительное время на восстановление.

Оставшись без основных вратарей, «Аризона» подняла из фарм-клуба Эйдина Хилла и Ивана Просветова. Изначально ставку сделали на более опытного канадца. Хиллу — 24 года, за четыре сезона в системе «Койтс» он провел 30 матчей в НХЛ. Три последние победы «Аризоны» — во многом заслуга Эйдина. Голкипер остановил на буллитах «Колорадо» и дважды обыграл «Сан-Хосе», оформив один «сухарь».

Однако сегодняшний матч с «Лавинами» для него не задался с самого начала. К 7-й минуте команда Туккета «горела» 0:4, а Хилл отразил только шесть бросков из десяти. Тренерский штаб «Койтс» пошел на смелый шаг и взбодрил команду выходом дебютирующего в лиге Просветова. Иван — одиннадцатый российский голкипер, сыгравший в основе НХЛ в этом сезоне. Это новый рекорд отечественной вратарской школы.

Former @RapidCityRush goaltender Ivan Prosvetov becomes the 693rd former #ECHL player to reach the @NHL with his debut tonight for the @ArizonaCoyotes pic.twitter.com/Q7jYY0355y — ECHL (@ECHL) April 1, 2021

Тем, кто не следит за минорными лигами Северной Америки, напомним, кто такой Просветов. Иван начал заниматься хоккеем в ступинском «Капитане», а выпускался уже из московской «Руси». В 2016 году голкипера задрафтовал «Сочи» и пригласил на сборы с главной командой. Поскольку тогда у южан не было команды МХЛ, Ивану предложили играть в ЮХЛ. Но вместо этого он рискнул и вместе с агентом нашел вариант в Северной Америке. Два года потребовалось Просветову, чтобы добраться до юниорской лиги Онтарио. На драфте-2018 российским вратарем заинтересовались в «Аризоне», выбрав Просветова под общим 114-м номером. А в 2019-м Иван заключил двухлетний контракт-новичка с «Койтс».

Прошлый сезон голкипер провел на две лиги — АХЛ и Лига Восточного побережья. Когда Кюмпер или Раанта попадали в лазарет, россиянина поднимали в основу в качестве дублера. Перед рестартом сезона Ивана пригласили в тренинг-кэмп «Аризоны», но плей-офф он смотрел с трибун. Боевое крещение Иван прошел с разбушевавшимся «Колорадо». Лишь 87 секунд длилась «сухая» серия Просветова в НХЛ. «Койотс» ошиблись на смене и подарили сопернику большинство — Йоонас Донской расстрелял ворота с близкой дистанции.

Быстрый гол не надломил Просветова. Голкипер уверенно продолжил матч, совершил несколько хороших спасений и позволил во втором периоде хотя бы на время задуматься об интриге. Конор Гарлэнд сократил отставание до двух шайб, но спустя 21 секунду Габриэль Ландескуг окончательно деморализовал «Аризону». Третий период превратился в формальность с единственной интригой — сколько пропустит Просветов?

«Колорадо», включив инстинкт убийцы, безжалостно продолжил добивать раненого врага. Рантанен, Ландескуг и Бураковски довели счет до неприличного. Но к Ивану — никаких претензий; оборона «Койтс» позволяла расстреливать вратаря из любых позиций. Тем не менее россиянин отразил 23 броска и до последнего старался выручать партнеров. Теперь ждем дебюта Просветова уже с первых минут.

«Баффало» — «Филадельфия» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Голы: Райнхарт — 13 (Окпосо, Ристолайнен), 9:32 — 1:0. Лазар — 5 (Шиэн), 11:59 — 2:0. Проворов — 6 (Кутюрье, Ворачек), 23:50 — 2:1. Фогарти — 1 (Ристолайнен, Брайсон), 29:42 — 3:1. Миттельштадт — 2 (Фогарти, Брайсон), 35:39 — 4:1. Монтур — 3 (мен., п.в.), 54:53 — 5:1. Монтур — 4 (мен., Окпосо), 55:30 — 6:1. Вратари: Улльмарк — Эллиотт (Лион, 35:39, 54:42 — 54:53). Штраф: 6 — 0. Броски: 27 (10+8+9) — 32 (7+14+11). Наши: — - Проворов (23.58/5/-1). 1 апреля. Баффало. KeyBank Center.

«Баффало» — беспросветный аутсайдер Восточного дивизиона. Мало того, что соперники как на подбор, так и сами «Сэйбрз» попали в ужасный кризис. Меньше всех очков в лиге и заброшенных шайб — болельщики команды могут уже попрощаться с надеждами о плей-офф. Да, «Баффало» сохраняет математические шансы на заход в кубковую четверку, но с трудом верится, что их конкуренты разом начнут «сливать» матчи, а «Сэйбрз» по взмаху волшебного клинка преобразятся и стабильно будут набить очки.

17 марта главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер оставил свой пост. Видимо, немец понял, что положение настолько бедственное, что пора делать ноги. Однако стороны не расторгли контракт, который действует еще один сезон. «Сэйбрз» остались должны специалисту 3,75 миллиона долларов. Исправлять ситуацию назначили экс-помощника Крюгера Дон Гранато.

Перед матчем с «Филадельфией» черная полоса «Баффало» составляла 18 (!) матчей. Последний раз «клинки» побеждали аж 24 февраля с «Нью-Джерси» (4:1). Серьезных предпосылок для преображения с «Флайерз» не было. Команда Ивана Проворова, который сегодня провел 350-й матч в НХЛ, после болезненных 3:8 от «Рейнджерс» взяла реванш у ньюйоркцев (2:1) и обыграла «Баффало» двумя днями ранее. Однако в ответном матче «Сэйбрз» разнесли соперника.

Нет, это не первоапрельская шутка. На шесть шайб команды Гранато «Филадельфия» ответила единственным голом Проворова, отличившимся во второй игре подряд. Точный бросок во втором периоде лишь скрасил подпорченный юбилейный матч в энхаэловской карьере. «Баффало» наконец прервал 18-матчевую серию поражений, но радоваться рано — уже завтра команду ждет поймавший кураж «Рейнджерс».