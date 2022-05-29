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Сегодня, 11:45

Шестеркин повторил рекорд НХЛ. До этого в лиге было всего четыре таких вратаря-бомбардира

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Вратари, которые делали две голевые передачи в матче плей-офф НХЛ.
Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи.
Лучшие вратари-бомбардиры в истории плей-офф НХЛ.
Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022.
1/5
Шикарная статистика голкипера «Рейнджерс».

В шестом матче серии против «Каролины» (5:2) Игорь Шестеркин сделал две голевые передачи и повторил тем самым вратарский рекорд НХЛ. До голкипера «Рейнджерс» дважды ассистировать партнерам получалось у двух канадцев — Гранта Фюра и Жозе Теодора, американца Тома Баррассо и финна Пекии Ринне.

Вратари, которые делали две голевые передачи в матче плей-офф НХЛ.
Вратари, которые делали две голевые передачи в матче плей-офф НХЛ.

Для Шестеркина эта игра оказалась уже второй результативной в Кубке Стэнли-2022. Ранее 26-летний голкипер передачей поучаствовал гостевой победе над «Питтсбургом». Кстати, тот матч также был шестым в серии. Игорь вышел на первое место среди российских вратарей-бомбардиров: Николай Хабибулин, Антон Худобин и Андрей Василевский ассистировали партнерам по одному разу, Евгений Набоков — дважды.

Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи

Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи.
Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи.

Шестеркин — 11-й вратарь в истории, которому удалось в ходе одного розыгрыша Кубка Стэнли набрать более двух очков. В общем рейтинге россиянин сейчас занимает четвертое место, уступая только Мартину Бродеру (четыре очка в 2012 году), Тому Баррассо и Кирку Маклину, которые также отметились тремя передачами, но в меньшем количестве встреч.

Лучшие вратари-бомбардиры в истории плей-офф НХЛ.
Лучшие вратари-бомбардиры в истории плей-офф НХЛ.

В лидерах Игорь и по общему числу спасений в Кубке Стэнли-2022. Российский вратарь, который провел на льду больше всего времени (767 минут 44 секунды, на 45 минут больше, чем Якоб Маркстрем), отразил уже 437 бросков. Майк Смит отстает на 56 спасений, Андрей Василевский — на 94.

Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022.
Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022.
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 3
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3 - 3
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
19.05
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24.05
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29.05 03:00
Рейнджерс – Каролина
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 25
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 13 16
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 12 9
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 12 2.2
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