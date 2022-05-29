Шестеркин повторил рекорд НХЛ. До этого в лиге было всего четыре таких вратаря-бомбардира
В шестом матче серии против «Каролины» (5:2) Игорь Шестеркин сделал две голевые передачи и повторил тем самым вратарский рекорд НХЛ. До голкипера «Рейнджерс» дважды ассистировать партнерам получалось у двух канадцев — Гранта Фюра и Жозе Теодора, американца Тома Баррассо и финна Пекии Ринне.
Для Шестеркина эта игра оказалась уже второй результативной в Кубке Стэнли-2022. Ранее 26-летний голкипер передачей поучаствовал гостевой победе над «Питтсбургом». Кстати, тот матч также был шестым в серии. Игорь вышел на первое место среди российских вратарей-бомбардиров: Николай Хабибулин, Антон Худобин и Андрей Василевский ассистировали партнерам по одному разу, Евгений Набоков — дважды.
Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи
Шестеркин — 11-й вратарь в истории, которому удалось в ходе одного розыгрыша Кубка Стэнли набрать более двух очков. В общем рейтинге россиянин сейчас занимает четвертое место, уступая только Мартину Бродеру (четыре очка в 2012 году), Тому Баррассо и Кирку Маклину, которые также отметились тремя передачами, но в меньшем количестве встреч.
В лидерах Игорь и по общему числу спасений в Кубке Стэнли-2022. Российский вратарь, который провел на льду больше всего времени (767 минут 44 секунды, на 45 минут больше, чем Якоб Маркстрем), отразил уже 437 бросков. Майк Смит отстает на 56 спасений, Андрей Василевский — на 94.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 3
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|29.05
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|13
|16
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|12
|9
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|12
|2.2