Шестеркин повторил рекорд НХЛ. До этого в лиге было всего четыре таких вратаря-бомбардира

Шикарная статистика голкипера «Рейнджерс».

В шестом матче серии против «Каролины» (5:2) Игорь Шестеркин сделал две голевые передачи и повторил тем самым вратарский рекорд НХЛ. До голкипера «Рейнджерс» дважды ассистировать партнерам получалось у двух канадцев — Гранта Фюра и Жозе Теодора, американца Тома Баррассо и финна Пекии Ринне.

Вратари, которые делали две голевые передачи в матче плей-офф НХЛ.

Для Шестеркина эта игра оказалась уже второй результативной в Кубке Стэнли-2022. Ранее 26-летний голкипер передачей поучаствовал гостевой победе над «Питтсбургом». Кстати, тот матч также был шестым в серии. Игорь вышел на первое место среди российских вратарей-бомбардиров: Николай Хабибулин, Антон Худобин и Андрей Василевский ассистировали партнерам по одному разу, Евгений Набоков — дважды.

Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи

Матчи плей-офф, в которых российские вратари делали передачи.

Шестеркин — 11-й вратарь в истории, которому удалось в ходе одного розыгрыша Кубка Стэнли набрать более двух очков. В общем рейтинге россиянин сейчас занимает четвертое место, уступая только Мартину Бродеру (четыре очка в 2012 году), Тому Баррассо и Кирку Маклину, которые также отметились тремя передачами, но в меньшем количестве встреч.

Лучшие вратари-бомбардиры в истории плей-офф НХЛ.

В лидерах Игорь и по общему числу спасений в Кубке Стэнли-2022. Российский вратарь, который провел на льду больше всего времени (767 минут 44 секунды, на 45 минут больше, чем Якоб Маркстрем), отразил уже 437 бросков. Майк Смит отстает на 56 спасений, Андрей Василевский — на 94.