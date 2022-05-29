Шестеркин тащит «Рейнджерс» в финал Запада! Он вчистую переигрывает финского вратаря соперников

Сегодня Игорь не только спас команду, но и сделал две передачи.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Рейнджерс» — «Каролина» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Мотт — 2, 7:22 — 1:0. Зибанежад — 7 (бол., Фокс, Шестеркин), 9:51 — 2:0. Хытил — 3 (Фокс), 23:24 — 3:0. Шей — 1 (Ахо, Джарвис), 25:05 — 3:1. Хытил — 4 (Лафренье, Шестеркин), 26:47 — 4:1. Трочек — 5 (Нечас, Шей), 32:47 — 4:2. Панарин — 4 (бол., Крайдер, Строум), 47:43 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Раанта (Кочетков, 23:24).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 25 (12+7+6) — 39 (15+11+13).

Наши: Панарин (17.27/2/-2) — Свечников (13.55/1/-1).

29 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Каролина» уникальна. В этом плей-офф команда из Роли не выиграла ни одного матча на выезде, но продолжает борьбу за Кубок Стэнли. А все потому, что дома команда выиграла все семь матчей и чувствует себя очень уверенно. Так что, получается, они и «Тампу» пройдут, ведь преимущество домашней площадки в потенциальном финале Западной конференции будет у «Харрикейнз»? Не торопитесь, у «Рейнджерс» остался один шанс прервать серию соперника.

Главный герой Нью-Йорка в серии — даже не Мика Зибанежад, у которого четырехматчевая голевая серия. Российский вратарь Игорь Шестеркин стал решающим фактором победы «Рейнджерс» в серии с «Питтсбургом», а теперь вчистую переигрывает финна Антти Раанту из «Каролины». Если Шестеркин остановил опасный выход Себастьяна Ахо, то Раанта в ответной атаке запустил простой бросок Мотта.

Бросок Зибанежада тоже сложно назвать неберущимся: хоть швед и запутал соперников обманными движениями, бросал он с острого угла.

А уж гол чешского нападающего Хитила в начале второго периода и вовсе завершил досрочно матч для Раанты. Нет, вины вратаря здесь никакой нет, просто «Каролина» окончательно поплыла, и доигрывать матч вышел Петр Кочетков.

Пробить Шестеркина смог бывший защитник «Рейнджерс» Шей. Артемий Панарин накрыть его бросок со спины не успел.

Впрочем, российский вратарь огорчался недолго. Вскоре он начал четвертую голевую атаку «Рейнджерс» в матче, и ассист стал для него уже вторым за вечер. Таким образом, Шестеркин стал 12-м вратарем с тремя и более результативными передачами в истории плей-офф НХЛ. И всего пятым с двумя передачами в одной игре.

Панарин в этой серии находится в тени — в пяти встречах на его счету было всего две результативные передачи и ни одного гола. В шестом матче Артемий все-таки забил, но от него ждут намного большего. Впрочем, не забывайте, что и с «Питтсбургом» Панарин был большую часть времени не похож сам на себя, зато в овертайме седьмого матча именно он принес «Рейнджерс» победу.