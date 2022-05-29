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Сегодня, 06:00

Шестеркин тащит «Рейнджерс» в финал Запада! Он вчистую переигрывает финского вратаря соперников

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Райан Ривз и Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Сегодня Игорь не только спас команду, но и сделал две передачи.

НХЛ
Плей-офф. Второй раунд
«Рейнджерс» — «Каролина» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Мотт — 2, 7:22 — 1:0. Зибанежад — 7 (бол., Фокс, Шестеркин), 9:51 — 2:0. Хытил — 3 (Фокс), 23:24 — 3:0. Шей — 1 (Ахо, Джарвис), 25:05 — 3:1. Хытил — 4 (Лафренье, Шестеркин), 26:47 — 4:1. Трочек — 5 (Нечас, Шей), 32:47 — 4:2. Панарин — 4 (бол., Крайдер, Строум), 47:43 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Раанта (Кочетков, 23:24).
Штраф: 12 — 14.
Броски: 25 (12+7+6) — 39 (15+11+13).
Наши: Панарин (17.27/2/-2) — Свечников (13.55/1/-1).
29 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Каролина» уникальна. В этом плей-офф команда из Роли не выиграла ни одного матча на выезде, но продолжает борьбу за Кубок Стэнли. А все потому, что дома команда выиграла все семь матчей и чувствует себя очень уверенно. Так что, получается, они и «Тампу» пройдут, ведь преимущество домашней площадки в потенциальном финале Западной конференции будет у «Харрикейнз»? Не торопитесь, у «Рейнджерс» остался один шанс прервать серию соперника.

Главный герой Нью-Йорка в серии — даже не Мика Зибанежад, у которого четырехматчевая голевая серия. Российский вратарь Игорь Шестеркин стал решающим фактором победы «Рейнджерс» в серии с «Питтсбургом», а теперь вчистую переигрывает финна Антти Раанту из «Каролины». Если Шестеркин остановил опасный выход Себастьяна Ахо, то Раанта в ответной атаке запустил простой бросок Мотта.

Бросок Зибанежада тоже сложно назвать неберущимся: хоть швед и запутал соперников обманными движениями, бросал он с острого угла.

А уж гол чешского нападающего Хитила в начале второго периода и вовсе завершил досрочно матч для Раанты. Нет, вины вратаря здесь никакой нет, просто «Каролина» окончательно поплыла, и доигрывать матч вышел Петр Кочетков.

Пробить Шестеркина смог бывший защитник «Рейнджерс» Шей. Артемий Панарин накрыть его бросок со спины не успел.

Впрочем, российский вратарь огорчался недолго. Вскоре он начал четвертую голевую атаку «Рейнджерс» в матче, и ассист стал для него уже вторым за вечер. Таким образом, Шестеркин стал 12-м вратарем с тремя и более результативными передачами в истории плей-офф НХЛ. И всего пятым с двумя передачами в одной игре.

Панарин в этой серии находится в тени — в пяти встречах на его счету было всего две результативные передачи и ни одного гола. В шестом матче Артемий все-таки забил, но от него ждут намного большего. Впрочем, не забывайте, что и с «Питтсбургом» Панарин был большую часть времени не похож сам на себя, зато в овертайме седьмого матча именно он принес «Рейнджерс» победу.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 3
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
3 - 3
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
19.05
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7.06
29.05 03:00
Рейнджерс – Каролина
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 25
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 15
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 12 9
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 11 1.99
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