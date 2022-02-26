Игровая ночь в НХЛ: суперкамбэк команды Ничушкина, страшная травма российского защитника
Обзор матчей НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Виннипег» — 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)
Голы: Коннор — 30 (Дюбуа, Диллон), 2:13 — 0:1. Свечников — 4 (Моррисси, Дюбуа), 7:48 — 0:2. Лаури — 4 (мен., Тонинато, Болье), 16:26 — 0:3. Ландескуг — 26 (Рантанен, Тэйвз), 23:10 — 1:3. Маккиннон — 13 (Бураковски, Рантанен), 32:20 — 2:3. Ландескуг — 27 (Ничушкин, Кадри), 37:17 — 3:3. Бураковски — 15 (Тэйвз, Макар), 40:56 — 4:3. Маккиннон — 14 (Рантанен, Макар), 52:13 — 5:3. Ландескуг — 28 (Ничушкин, Кадри), 53:11 — 6:3.
Вратари: Францоуз — Хеллибак.
Штраф: 6 — 20.
Броски: 42 (11+17+14) — 28 (12+7+9).
Наши: Ничушкин (18.36/3/+1) — Свечников (11.08/3/+1).
Денвер. Ball Arena. 18 037 зрителей.
Сегодняшние встречи в НХЛ прошли очень результативно, а один из самых ярких матчей состоялся в Денвере. «Колорадо» после уверенной победы над «Детройтом» еще более мощно разобрался с «Виннипегом». После первого периода хозяева горели со счетом 0:3, но за оставшиеся 40 минут сумели огорчить Коннора Хеллибайка шесть раз. Капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг оформил второй в сезоне хет-трик и снова сделал это в игре против «Джетс».
Второе звено команды Ландескуг — Кадри — Ничушкин было очень заметным и в полном составе организовало два гола. Их тройка в конце второго периода сделала счет равным, а в середине третьего поставила точку в противостоянии. Валерий во второй раз в текущем чемпионате набрал два очка за матч, и теперь на его счету 29 (14+15) баллов в 35 встречах. Ничушкин близок к тому, чтобы установить свой рекорд результативности в НХЛ. В сезоне-2013/14 он набрал 34 (14+20) очка в 79 играх, так что новый рубеж уже не за горами.
В составе «Виннипега» заброшенной шайбой отметился Евгений Свечников, неудачная полоса которого затянулась. Российский нападающий прервал 12-матчевую безголевую серию, подправив шайбу после броска Джоша Моррисси. После ухода с поста главного тренера «Джетс» Пола Мориса дела у Евгения пошли не лучшим образом. В некоторых встречах его игровое время было совсем скромным, но в матче против «Далласа» он провел на льду 12 с половиной минут, а сегодня чуть больше 11. Свечникову не привыкать сталкиваться с трудностями, и он, как всегда, не собирается опускать руки.
Ассистентский хет-трик Барбашева
«Сент-Луис» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы: Козенс — 12 (Асплунд, Окпосо), 1:25 — 0:1. Кайру — 19 (бол., Перрон, Фолк), 7:06 — 1:1. Кайру — 20 (Фолк, Барбашев), 14:23 — 2:1. Окпосо — 13 (Далин, Козенс), 23:27 — 2:2. Уолман — 2 (Саад, Барбашев), 39:25 — 3:2. Томпсон — 21 (бол., Кребс, Так), 52:34 — 3:3. Парэйко — 6 (Кайру, Барбашев), 53:57 — 4:3. Шенн — 16 (п.в., О'Райлли), 59:27 — 5:3.
Вратари: Хуссо — Токарски (59:15 — 59:27).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 23 (6+11+6) — 38 (14+11+13).
Наши: Барбашев (17.04/2/+2), Бучневич (16.45/2/-1), Костин (6.57/0/-1), Тарасенко (15.36/0/0) — -.
26 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
Стоило Ивану Барбашеву в игре против «Филадельфии» прервать серию из 10 матчей без очков, как форвард «Сент-Луиса» вновь почувствовал уверенность в собственных силах. В последних двух встречах Иван набрал 5 (1+4) баллов и сегодня внес заметный вклад в непростую победу над «Баффало». Россиянин поучаствовал в трех результативных атаках, а в эпизоде с голом Колтона Парайко здорово сыграл в обороне и помог организовать партнерам выход из зоны.
Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Клим Костин очков не набрали. Последний в середине третьего периода едва не подвел команду, получив две минуты штрафа, но хозяева сумели выстоять. Костин пока не может похвастаться стабильным игровым временем, оно постоянно колеблется в районе 6-10 минут, но главный тренер Крэйг Берубе доволен действиями россиянина.
«Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота и играть ближе к ним. Кроме того, Клим начал намного лучше использовать свою скорость. Он получает шайбу на открытом пространстве и тащит ее в зону соперника. За последнее время он забил пару голов, что тоже приятно. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует», — заявил на днях главный тренер «Сент-Луиса». В 37 матчах чемпионата Костин набрал 9 (4+5) очков.
Железный Гавриков
«Каролина» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Стаал — 5 (Нидеррайтер, Пеши), 29:22 — 1:0. Терявяйнен — 14 (бол., Ахо), 38:09 — 2:0. Нидеррайтер — 16 (Фаст, Шей), 41:14 — 3:0. Трочек — 15 (Нечас), 41:50 — 4:0.
Вратари: Андерсен — Берубе.
Штраф: 10 — 20.
Броски: 50 (16+22+12) — 19 (3+6+10).
Наши: Свечников (16.22/5/0) — Гавриков (16.14/2/-1), Чинахов (12.16/0/-1).
Роли. PNC Arena. 17 112 зрителей.
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков в матче против «Каролины» едва не получил серьезную травму. Шайба после броска Бретта Пеше угодила россиянину прямо в лицо, после чего на льду появилось немало крови. К счастью, кость осталась цела, а игрок вернулся на лед после того, как ему наложили швы. В четверг после травмы партнера по обороне Зака Веренски Гавриков впервые вышел с нашивкой альтернативного капитана и доказал, что заслуживает такую роль.
«Я считаю, что Влади заработал эту нашивку. Недавно я разговаривал с ним о том, как много он значит для нашей команды. Он приносит много пользы каждый день, выполняя свою работу. Он отличный профессионал и всегда выходит на лед с улыбкой. При этом он очень стабильный игрок. Мы любим его за то, что он для нас делает. На льду он боец, очень хороший боец. И я считаю, что он серьезно вырос за последнее время», — говорит главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен.
Увы, но самоотверженность Гаврикова не помогла «Блю Джекетс» справиться с «Каролиной». «Ураганы» полностью переиграли соперника и нанесли по воротам Жана-Франсуа Берубе 50 бросков. «Коламбус» провел три матча за четыре дня, и очевидно, что команда устала. Однако повод для радости у болельщиков «Блю Джекетс» есть. В последних пяти встречах они одержали четыре победы и набрали неплохой ход.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Рейнджерс
|51
|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|53
|28
|25
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|47
|19
|28
|46
|7
|Нью-Джерси
|52
|18
|34
|41
|8
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|35
|17
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|51
|30
|21
|64
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|52
|38
|14
|80
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|52
|30
|22
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|63
|3
|Вегас
|52
|29
|23
|62
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|26.02
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 0
|26.02
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|5 : 3
|26.02
|04:30
|
Чикаго – Нью-Джерси
|8 : 5
|26.02
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|6 : 3
|26.02
|05:30
|
Аризона – Вегас
|3 : 1
|26.02
|06:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 4
|26.02
|20:30
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|26.02
|20:30
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|26.02
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07