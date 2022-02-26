Игровая ночь в НХЛ: суперкамбэк команды Ничушкина, страшная травма российского защитника

Обзор матчей НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Виннипег» — 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)

Голы: Коннор — 30 (Дюбуа, Диллон), 2:13 — 0:1. Свечников — 4 (Моррисси, Дюбуа), 7:48 — 0:2. Лаури — 4 (мен., Тонинато, Болье), 16:26 — 0:3. Ландескуг — 26 (Рантанен, Тэйвз), 23:10 — 1:3. Маккиннон — 13 (Бураковски, Рантанен), 32:20 — 2:3. Ландескуг — 27 (Ничушкин, Кадри), 37:17 — 3:3. Бураковски — 15 (Тэйвз, Макар), 40:56 — 4:3. Маккиннон — 14 (Рантанен, Макар), 52:13 — 5:3. Ландескуг — 28 (Ничушкин, Кадри), 53:11 — 6:3.

Вратари: Францоуз — Хеллибак.

Штраф: 6 — 20.

Броски: 42 (11+17+14) — 28 (12+7+9).

Наши: Ничушкин (18.36/3/+1) — Свечников (11.08/3/+1).

Денвер. Ball Arena. 18 037 зрителей.

Сегодняшние встречи в НХЛ прошли очень результативно, а один из самых ярких матчей состоялся в Денвере. «Колорадо» после уверенной победы над «Детройтом» еще более мощно разобрался с «Виннипегом». После первого периода хозяева горели со счетом 0:3, но за оставшиеся 40 минут сумели огорчить Коннора Хеллибайка шесть раз. Капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг оформил второй в сезоне хет-трик и снова сделал это в игре против «Джетс».

Второе звено команды Ландескуг — Кадри — Ничушкин было очень заметным и в полном составе организовало два гола. Их тройка в конце второго периода сделала счет равным, а в середине третьего поставила точку в противостоянии. Валерий во второй раз в текущем чемпионате набрал два очка за матч, и теперь на его счету 29 (14+15) баллов в 35 встречах. Ничушкин близок к тому, чтобы установить свой рекорд результативности в НХЛ. В сезоне-2013/14 он набрал 34 (14+20) очка в 79 играх, так что новый рубеж уже не за горами.

В составе «Виннипега» заброшенной шайбой отметился Евгений Свечников, неудачная полоса которого затянулась. Российский нападающий прервал 12-матчевую безголевую серию, подправив шайбу после броска Джоша Моррисси. После ухода с поста главного тренера «Джетс» Пола Мориса дела у Евгения пошли не лучшим образом. В некоторых встречах его игровое время было совсем скромным, но в матче против «Далласа» он провел на льду 12 с половиной минут, а сегодня чуть больше 11. Свечникову не привыкать сталкиваться с трудностями, и он, как всегда, не собирается опускать руки.

Ассистентский хет-трик Барбашева

«Сент-Луис» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Козенс — 12 (Асплунд, Окпосо), 1:25 — 0:1. Кайру — 19 (бол., Перрон, Фолк), 7:06 — 1:1. Кайру — 20 (Фолк, Барбашев), 14:23 — 2:1. Окпосо — 13 (Далин, Козенс), 23:27 — 2:2. Уолман — 2 (Саад, Барбашев), 39:25 — 3:2. Томпсон — 21 (бол., Кребс, Так), 52:34 — 3:3. Парэйко — 6 (Кайру, Барбашев), 53:57 — 4:3. Шенн — 16 (п.в., О'Райлли), 59:27 — 5:3.

Вратари: Хуссо — Токарски (59:15 — 59:27).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 23 (6+11+6) — 38 (14+11+13).

Наши: Барбашев (17.04/2/+2), Бучневич (16.45/2/-1), Костин (6.57/0/-1), Тарасенко (15.36/0/0) — -.

26 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Стоило Ивану Барбашеву в игре против «Филадельфии» прервать серию из 10 матчей без очков, как форвард «Сент-Луиса» вновь почувствовал уверенность в собственных силах. В последних двух встречах Иван набрал 5 (1+4) баллов и сегодня внес заметный вклад в непростую победу над «Баффало». Россиянин поучаствовал в трех результативных атаках, а в эпизоде с голом Колтона Парайко здорово сыграл в обороне и помог организовать партнерам выход из зоны.

Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Клим Костин очков не набрали. Последний в середине третьего периода едва не подвел команду, получив две минуты штрафа, но хозяева сумели выстоять. Костин пока не может похвастаться стабильным игровым временем, оно постоянно колеблется в районе 6-10 минут, но главный тренер Крэйг Берубе доволен действиями россиянина.

«Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота и играть ближе к ним. Кроме того, Клим начал намного лучше использовать свою скорость. Он получает шайбу на открытом пространстве и тащит ее в зону соперника. За последнее время он забил пару голов, что тоже приятно. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует», — заявил на днях главный тренер «Сент-Луиса». В 37 матчах чемпионата Костин набрал 9 (4+5) очков.

Железный Гавриков

«Каролина» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Стаал — 5 (Нидеррайтер, Пеши), 29:22 — 1:0. Терявяйнен — 14 (бол., Ахо), 38:09 — 2:0. Нидеррайтер — 16 (Фаст, Шей), 41:14 — 3:0. Трочек — 15 (Нечас), 41:50 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Берубе.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 50 (16+22+12) — 19 (3+6+10).

Наши: Свечников (16.22/5/0) — Гавриков (16.14/2/-1), Чинахов (12.16/0/-1).

Роли. PNC Arena. 17 112 зрителей.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков в матче против «Каролины» едва не получил серьезную травму. Шайба после броска Бретта Пеше угодила россиянину прямо в лицо, после чего на льду появилось немало крови. К счастью, кость осталась цела, а игрок вернулся на лед после того, как ему наложили швы. В четверг после травмы партнера по обороне Зака Веренски Гавриков впервые вышел с нашивкой альтернативного капитана и доказал, что заслуживает такую роль.

Vladislav Gavrikov goes down the tunnel for Columbus after unfortunately taking this Brett Pesce centering feed off the head.



A decent amount of blood on the ice afterward, too. Yikes. Terrible to see. pic.twitter.com/eG13lDxApZ — Walt Ruff (@WaltRuff) February 26, 2022

You can see the damage the puck to the face did to Vladislav Gavrikov. He said it is sore but he'll be ok. How many stitches did he get? «Don't worry about it.» Adds his wife said he looks like Harry Potter now. #CBJ pic.twitter.com/ERiqt2sdoU — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) February 26, 2022

«Я считаю, что Влади заработал эту нашивку. Недавно я разговаривал с ним о том, как много он значит для нашей команды. Он приносит много пользы каждый день, выполняя свою работу. Он отличный профессионал и всегда выходит на лед с улыбкой. При этом он очень стабильный игрок. Мы любим его за то, что он для нас делает. На льду он боец, очень хороший боец. И я считаю, что он серьезно вырос за последнее время», — говорит главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен.

Увы, но самоотверженность Гаврикова не помогла «Блю Джекетс» справиться с «Каролиной». «Ураганы» полностью переиграли соперника и нанесли по воротам Жана-Франсуа Берубе 50 бросков. «Коламбус» провел три матча за четыре дня, и очевидно, что команда устала. Однако повод для радости у болельщиков «Блю Джекетс» есть. В последних пяти встречах они одержали четыре победы и набрали неплохой ход.