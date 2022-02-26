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Сегодня, 09:15

Игровая ночь в НХЛ: суперкамбэк команды Ничушкина, страшная травма российского защитника

Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
Хоккеисты «Колорадо» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Виннипега».
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Обзор матчей НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Виннипег» — 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)
Голы: Коннор — 30 (Дюбуа, Диллон), 2:13 — 0:1. Свечников — 4 (Моррисси, Дюбуа), 7:48 — 0:2. Лаури — 4 (мен., Тонинато, Болье), 16:26 — 0:3. Ландескуг — 26 (Рантанен, Тэйвз), 23:10 — 1:3. Маккиннон — 13 (Бураковски, Рантанен), 32:20 — 2:3. Ландескуг — 27 (Ничушкин, Кадри), 37:17 — 3:3. Бураковски — 15 (Тэйвз, Макар), 40:56 — 4:3. Маккиннон — 14 (Рантанен, Макар), 52:13 — 5:3. Ландескуг — 28 (Ничушкин, Кадри), 53:11 — 6:3.
Вратари: Францоуз — Хеллибак.
Штраф: 6 — 20.
Броски: 42 (11+17+14) — 28 (12+7+9).
Наши: Ничушкин (18.36/3/+1) — Свечников (11.08/3/+1).
Денвер. Ball Arena. 18 037 зрителей.

Сегодняшние встречи в НХЛ прошли очень результативно, а один из самых ярких матчей состоялся в Денвере. «Колорадо» после уверенной победы над «Детройтом» еще более мощно разобрался с «Виннипегом». После первого периода хозяева горели со счетом 0:3, но за оставшиеся 40 минут сумели огорчить Коннора Хеллибайка шесть раз. Капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг оформил второй в сезоне хет-трик и снова сделал это в игре против «Джетс».

Второе звено команды Ландескуг — Кадри — Ничушкин было очень заметным и в полном составе организовало два гола. Их тройка в конце второго периода сделала счет равным, а в середине третьего поставила точку в противостоянии. Валерий во второй раз в текущем чемпионате набрал два очка за матч, и теперь на его счету 29 (14+15) баллов в 35 встречах. Ничушкин близок к тому, чтобы установить свой рекорд результативности в НХЛ. В сезоне-2013/14 он набрал 34 (14+20) очка в 79 играх, так что новый рубеж уже не за горами.

В составе «Виннипега» заброшенной шайбой отметился Евгений Свечников, неудачная полоса которого затянулась. Российский нападающий прервал 12-матчевую безголевую серию, подправив шайбу после броска Джоша Моррисси. После ухода с поста главного тренера «Джетс» Пола Мориса дела у Евгения пошли не лучшим образом. В некоторых встречах его игровое время было совсем скромным, но в матче против «Далласа» он провел на льду 12 с половиной минут, а сегодня чуть больше 11. Свечникову не привыкать сталкиваться с трудностями, и он, как всегда, не собирается опускать руки.

Ассистентский хет-трик Барбашева

«Сент-Луис» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы: Козенс — 12 (Асплунд, Окпосо), 1:25 — 0:1. Кайру — 19 (бол., Перрон, Фолк), 7:06 — 1:1. Кайру — 20 (Фолк, Барбашев), 14:23 — 2:1. Окпосо — 13 (Далин, Козенс), 23:27 — 2:2. Уолман — 2 (Саад, Барбашев), 39:25 — 3:2. Томпсон — 21 (бол., Кребс, Так), 52:34 — 3:3. Парэйко — 6 (Кайру, Барбашев), 53:57 — 4:3. Шенн — 16 (п.в., О'Райлли), 59:27 — 5:3.
Вратари: Хуссо — Токарски (59:15 — 59:27).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 23 (6+11+6) — 38 (14+11+13).
Наши: Барбашев (17.04/2/+2), Бучневич (16.45/2/-1), Костин (6.57/0/-1), Тарасенко (15.36/0/0) — -.
26 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Стоило Ивану Барбашеву в игре против «Филадельфии» прервать серию из 10 матчей без очков, как форвард «Сент-Луиса» вновь почувствовал уверенность в собственных силах. В последних двух встречах Иван набрал 5 (1+4) баллов и сегодня внес заметный вклад в непростую победу над «Баффало». Россиянин поучаствовал в трех результативных атаках, а в эпизоде с голом Колтона Парайко здорово сыграл в обороне и помог организовать партнерам выход из зоны.

Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Клим Костин очков не набрали. Последний в середине третьего периода едва не подвел команду, получив две минуты штрафа, но хозяева сумели выстоять. Костин пока не может похвастаться стабильным игровым временем, оно постоянно колеблется в районе 6-10 минут, но главный тренер Крэйг Берубе доволен действиями россиянина.

«Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота и играть ближе к ним. Кроме того, Клим начал намного лучше использовать свою скорость. Он получает шайбу на открытом пространстве и тащит ее в зону соперника. За последнее время он забил пару голов, что тоже приятно. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует», — заявил на днях главный тренер «Сент-Луиса». В 37 матчах чемпионата Костин набрал 9 (4+5) очков.

Железный Гавриков

«Каролина» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Стаал — 5 (Нидеррайтер, Пеши), 29:22 — 1:0. Терявяйнен — 14 (бол., Ахо), 38:09 — 2:0. Нидеррайтер — 16 (Фаст, Шей), 41:14 — 3:0. Трочек — 15 (Нечас), 41:50 — 4:0.
Вратари: Андерсен — Берубе.
Штраф: 10 — 20.
Броски: 50 (16+22+12) — 19 (3+6+10).
Наши: Свечников (16.22/5/0) — Гавриков (16.14/2/-1), Чинахов (12.16/0/-1).
Роли. PNC Arena. 17 112 зрителей.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков в матче против «Каролины» едва не получил серьезную травму. Шайба после броска Бретта Пеше угодила россиянину прямо в лицо, после чего на льду появилось немало крови. К счастью, кость осталась цела, а игрок вернулся на лед после того, как ему наложили швы. В четверг после травмы партнера по обороне Зака Веренски Гавриков впервые вышел с нашивкой альтернативного капитана и доказал, что заслуживает такую роль.

«Я считаю, что Влади заработал эту нашивку. Недавно я разговаривал с ним о том, как много он значит для нашей команды. Он приносит много пользы каждый день, выполняя свою работу. Он отличный профессионал и всегда выходит на лед с улыбкой. При этом он очень стабильный игрок. Мы любим его за то, что он для нас делает. На льду он боец, очень хороший боец. И я считаю, что он серьезно вырос за последнее время», — говорит главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен.

Увы, но самоотверженность Гаврикова не помогла «Блю Джекетс» справиться с «Каролиной». «Ураганы» полностью переиграли соперника и нанесли по воротам Жана-Франсуа Берубе 50 бросков. «Коламбус» провел три матча за четыре дня, и очевидно, что команда устала. Однако повод для радости у болельщиков «Блю Джекетс» есть. В последних пяти встречах они одержали четыре победы и набрали неплохой ход.

Валерий Ничушкин
Владислав Гавриков
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 52 18 34 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 52 29 23 62
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
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3.03
26.02 03:00
Каролина – Коламбус
 4 : 0
26.02 04:00
Сент-Луис – Баффало
 5 : 3
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 8 : 5
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 6 : 3
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 3 : 1
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 1 : 4
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
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Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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