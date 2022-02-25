Словацкий гигант установил суперрекорд НХЛ! Больше него в лиге не играл никто из защитников

Мощнейшее достижение Здено Хары.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нельсон — 19 (Мэйфилд, Беллоуз), 14:56 — 0:1. Барабанов — 8 (бол., Бернс, Хертл), 15:55 — 1:1. Уотерби — 4 (Вьел), 17:32 — 2:1. Паризе — 7 (Ахо, Барзал), 32:48 — 2:2. Кутюр — 18 (бол., Р. Меркли, Хертл), 36:31 — 3:2. Пелек — 3 (Барзал, Паризе), 36:50 — 3:3.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Раймер (65:00) — Сорокин (65:00).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 28 (14+9+4+1) — 47 (12+17+13+5).

Наши: Барабанов (18.13/3/0) — -.

25 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11283 зрителя.

Легендарному защитнику Здено Харе в марте исполнится 45 лет, а он по-прежнему выступает в НХЛ и радует болельщиков своей игрой. Словак проводит в лиге 24-й сезон, а список его личных достижений продолжает пополняться. Сегодня Хара провел 1652-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, и теперь по этому показателю ему нет равных среди защитников.

Здено Хара. Фото Getty Images

В погоне за еще одним кубком

Здено обошел знаменитого Криса Челиоса, которому рекорд принадлежал 12 лет. На данный момент ближайшим преследователем Хары из действующих игроков обороны остается 37-летний Райан Сутер из «Далласа», на счету которого 1249 проведенных матчей.

«Потрясающе, что он так долго играет, особенно с такими габаритами. Да еще так эффективно. Я пару раз встречался с ним. Мы хорошо пообщались. Он отличный человек и замечательный командный игрок. Не буду утверждать, что доволен, но меня совсем не беспокоит то, что он побил мой рекорд. Я поздравляю его, ведь это потрясающее достижение. Я в любом случае останусь рекордсменом среди американцев. Это же здорово. Требуется определенное везение. К тому же необходимо оказаться в нужном месте», — прокомментировал событие Челиос.

Уже несколько лет подряд многие болельщики прогнозировали, что Хара вот-вот закончит карьеру, но защитник по-прежнему остается востребованным в лиге. После прошлого сезона, проведенного в «Вашингтоне», словак подписал однолетний контракт с «Айлендерс», где в далеком 1997 году начинал свою карьеру в НХЛ. «Это своего рода закругление пути. Кто бы мог подумать, что это произойдет через столько лет. Никогда не знаешь, как будет развиваться твоя карьера и чем закончится. Очевидно, никто не может представить, что завершит ее в том же месте, где начал. Я рад, что так все обернулось», — говорил Хара после подписания контракта.

1,651.



congrats to Zdeno Chara on tying the record for most games played by a defenseman! pic.twitter.com/HA37PCDylK — Isles on MSG+ (@IslesMSGN) February 23, 2022

Очевидно, Здено рассчитывал получить еще один шанс побороться за Кубок Стэнли. «Островитяне» в двух последних сезонах останавливались в шаге от финальной серии, но «Тампа» оба раза не дала сопернику возможности сразиться за главный трофей. Перед стартом нынешнего чемпионата казалось, что «Айлендерс» будут одним из главных фаворитов сезона, однако команда провалилась, и шансы на плей-офф стали практически призрачными. Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн недавно сообщал, что ряд клубов уже интересуются словацким ветераном, в контракте которого нет пункта о запрете на обмен.

Здено Хара. Фото Getty Images

Хару скоро обменяют?

Как отмечало издание NYI Hockey Now, «Айлендерс», скорее всего, обменяют Хару после того, как он установит новый рекорд. Дедлайн НХЛ в этом году (запрет на обмены) вступает в силу 21 марта в 22.00 по московскому времени. Вполне вероятно, что в ближайшее время Здено окажется в новом клубе и символично закончить карьеру в составе «Островитян» у него не получится.

О том, последний ли для защитника это сезон или нет, сам игрок отвечает без определенности: «Мне кажется, что это одно из тех решений, которые принимаю не только я. Порой в жизни возникают ситуации, которые требуют от нас разговора с женой, детьми, когда нужно понять, что ждет нас в ближайшем будущем».

Безусловно, сейчас Здено гораздо реже бегает в атаку, но в защите он до сих пор может размазать по борту любого соперника и, если нужно, сбросить перчатки. Среди защитников «Айлендерс» у него второй показатель полезности (+4) по сезону при среднем игровом времени на площадке почти в 19 минут. Недостаток скорости он легко компенсирует игровым интеллектом и богатым опытом.

«То, что делает сейчас Хара, совершенно невероятно. Он на собственном примере показывает, какие ежедневные обязательства по подготовке должен брать на себя спортсмен — как физические, так и ментальные, — чтобы доиграть в НХЛ до такого возраста. Это показывает, до какой степени надо любить игру, чтобы день за днем подвергать себя всему этому», — говорит бывший тренер «Виннипега» Пол Морис.

Ни для кого не секрет, что Здено пристально следит за своим здоровьем. Защитник придерживается строгой диеты, позволяет себе не больше одной чашки кофе раз в три недели, а из алкоголя не употребляет ничего, кроме красного вина. Многим он обязан отцу, который в свое время также был спортсменом и профессионально занимался борьбой. «Я думаю, залог моей долгой карьеры — хорошо поставленная в юности база. Если бы я не занимался так упорно, я бы давно закончил с хоккеем. Хотелось бы поблагодарить моего отца, который оказал большое влияние на меня. Он познакомил меня со многими спортсменами, а свое детство я провел рядом с талантливыми атлетами и рос как профи», — объясняет Хара.

Зак Макьюэн и Здено Хара. Фото Getty Images Фото Getty Images

Даже в своем возрасте он готов самоотверженно биться на льду и ради команды бросаться под шайбы. В 2019 году капитан «Бостона» вышел на пятый матч финальной серии против «Сент-Луиса» с переломом челюсти и провел на площадке почти 17 минут. Защитник «Брюинз» Брэндон Карло оценил поступок своего партнера по команде: «То, что он оставался на скамейке, показывает его лидерские качества. У него изо рта шла кровь. Он едва мог говорить. Его лидерство — на другом уровне. Это человек, который стоит за нас горой». Словаку тогда поставили титановые пластины, укрепили челюсть ортодонтическими кольцами и проволокой, но даже в таком состоянии он бился в финале как лев. Удивительный спортсмен со стальным характером.

Несмотря на все эти факторы, защитник понимает, что его карьера скоро завершится. В последние годы он часто разговаривал на эту тему с Никласом Лидстремом, Марком Рекки и Яромиром Ягром. Хара считает, что скоро настанет момент — и его подведет либо тело, либо психология. Пропадет желание выходить на лед или не хватит сил играть на уровне НХЛ.

«Я сказал ему, что однажды почувствовал, как будто у меня закончился бензин. Настрой, который помогал мне играть в течение многих лет, который помогал мне выходить на площадку до 42 лет, исчез», — говорит Лидстрем. Хочется надеяться, что бензин у Хары все же остался. Своей невероятной карьерой он заслужил право побороться за еще один Кубок Стэнли. Пожалуй, лучший уход на пенсию было бы трудно представить.