Удивительный ход тренера «Вегаса» сработал. Осевший в запасе вратарь затащил важнейший матч!

Это был день Робина Ленера.

НХЛ

Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Монреаль» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Байрон — 3 (Сузуки), 38:55 — 1:0. Макнэбб — 1 (Карлссон, Теодор), 50:37 — 1:1. Руа — 4 (Пачиоретти, Так), 61:18 — 1:2.

Вратари: Прайс — Ленер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (11+9+8+0) — 21 (4+8+6+3).

Наши: — .

21 июня. Монреаль. Centre Bell.

Счет в серии: 2-2.

Питер Дебур умеет удивлять. Результативная ошибка в прошлом матче, когда Марк-Андре Флери за две минуты до сирены позволил «Монреалю» сравнять счет, лишила канадца места в составе. Сегодня главный тренер «Вегаса» пошел на смелый ход и выпустил в старте Робина Ленера. За последние два месяца швед отыграл только шесть матчей и лишь один из них в плей-офф. «Рыцари» без шансов отлетели от «Колорадо» (1:7) именно с Ленером в воротах, когда голкипер отразил только 30 бросков из 37.

Включиться и оправдывать доверие тренера шведу предстояло с первых минут. Опасно прорывался к воротам Кори Перри, бросал со средней дистанции Брендан Галлахер. Робин заставил хвататься за голову фанатов «Монреаля», когда украл верный гол у подключившегося на пятак Эрика Стаала. Арбитрам даже пришлось посмотреть повтор, который только подтвердил: шайба не пересекла линию ворот, Ленер — герой эпизода.

Из выжидательного хоккея в стартовом периоде не следовало множество опасных моментов — тем не менее «Монреаль» смотрелся интереснее в атаке. Дело даже не в том, что «Канадиенс» перебросали соперника (11-4). Их попытки открыть счет были осознаннее и целостнее. «Вегас» ограничивался индивидуальными набегами к воротам «Канадиенс», не от хорошей жизни предпочитая броски из невыгодных позиций, но Кэри Прайса такими не удивишь.

Диспозиция не сильно изменилась и во втором периоде. «Вегас» мчал вперед, словно отстающая от расписания электричка. В атаке «Голден Найтс» не хватало нестандартных ходов и хитрых передач, которыми можно было бы расшевелить компактную оборону «Канадиенс». «Монреаль» же отдал сопернику шайбу и размеренно разрушал все схемы Дебура.

Не помогло «Рыцарям» и большинство. «Канадиенс» подтвердили, что их четверки меньшинства — одни из лучших в лиге и позволили сопернику лишь раз бросить по воротам за две минуты. Как только составы уравнялись, вышедший из штрафного бокса Ник Сузуки длинным пасом вывел Пола Байрона «один на один» с Ленером. Форвард, ничего не выдумывая, с видимой легкостью бросил мимо блина. А началась голевая атака «Канадиенс» с неточного паса Райлли Смита в чужой зоне.

«Монреаль» второй матч подряд бился без своего идейного вдохновителя — Доминика Дюшарма. Из-за положительного теста на ковид главный тренер «Канадиенс» остается на самоизоляции. Исполняющим обязанности исполняющего обязанного наставника команды назначили Люка Ричардсона, который до этого отвечал за защитников. Только представьте, как символична для него была бы «сухая» победа со счетом 1:0.

Коул Кауфилд мог окончательно убить интригу в середине третьего периода, но Ленер остановил сольный проход форварда. Отдадим должное «Вегасу» — «Рыцари» бились о стенку два с половиной периода, но не отклонились от своего плана (а, возможно, у них другого и не было?) и сумели-таки расколдовать Прайса. Вильям Карлссон выдал передачу из-за ворот на подключившегося Брэйдена Макнэбба, и защитник направил шайбу сквозь амуницию вратаря, отложив развязку до овертайма.

Дебур рискнул выпустить засидевшегося в запасе Ленера и в итоге остался королем. Робин справился с давлением, вытащил пару опасных моментов, держа партнеров в игре и при счете 0:0, и когда «Канадиенс» повели 1:0. Именно со шведом в воротах «Рыцари» сравняли счет в серии. В овертайме «Вегасу» хватило 78 секунд, чтобы во второй раз заставить Прайса доставать шайбу из ворот.

Победный гол забил человек с говорящей для всех фанатов «Монреаля» фамилией — Николя Руа, а ассистировал ему небезызвестный для «Канадиенс» Макс Пачиоретти. Возможно, эта серия не радует атакующим хоккеем, кружевными комбинациями и огненными перестрелками, но по градусу борьбы точно не уступает битве «Айлендерс» и «Тампы». Стоит ли отдельного напоминать, с каким настроем команды выйдут на стратегически важный пятый матч?