Чудо-развязка в Нью-Йорке: защитник «Айлендерс» за секунду до конца матча спас свою команду!

Семен Варламов стал третьей звездой матча.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Четвертый матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: Бэйли — 6 (Нельсон, Бовилье), 25:30 — 1:0. Барзал — 6 (Клаттербак, Пелек), 33:46 — 2:0. Мартин — 1 (Клаттербак, Пелек), 37:57 — 3:0. Пойнт — 12 (Палат, Чернак), 43:45 — 3:1. Джонсон — 2 (Кучеров, Макдона), 46:43 — 3:2.

Вратари: Варламов — Василевский (58:09 — 58:48, 59:30).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (4+17+9) — 30 (11+9+10).

Наши: — - Кучеров (21.30/2/-1), Сергачев (22.17/1/0).

20 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 2-2.

Бывает так, что еще до стартового свистка приходит ощущение, что нас ждет поединок, который обязательно оставит след в памяти и его обязательно захочется пересмотреть в грядущее межсезонье, и сегодня это ощущение не подвело. Команды подошли к четвертой встрече при счете 2-1 в пользу «Лайтнинг», и в случае поражения команда из Нью-Йорка практически лишалась шансов на первое за 37 лет попадание в финал Кубка Стэнли. В предыдущих двух раундах «Островитяне» уже попадали в подобную ситуацию и оба раза выходили победителями: с одинаковым счетом 4:1 был повержен сначала «Питтсбург», а затем и «Бостон».

Матч начался без раскачки, и уже на второй минуте «Тампа» могла выходить вперед, но Брэйден Поинт не смог поразить ворота Семена Варламова.

Почти сразу же команды совершили размен опасными моментами. На попадание Кайла Палмьери в каркас ворот «Лайтнинг» «Молнии» ответили выпадом Алекса Киллорна, и только блистательная игра Варламова, проведшего очередной выдающийся поединок, не позволила забить гостям, нанесшим за период одиннадцать бросков против четырех у хозяев.

Вторая треть также началась с атак на ворота идеально обороняющихся «Айлс», которые аккуратно выжидали момент, чтобы провести, вероятно, лучший свой период в текущем сезоне. Сначала Брок Нельсон с разворота отдал идеальную передачу на Джоша Бэйли, который на паузе прошел защитника, поймал на противоходе Андрея Василевского и открыл счет в матче.

Через некоторое время «Айлендерс» смогли удвоить свое преимущество. Мэтью Барзал оказался первым на добивании и с легкостью отправил шайбу в пустые ворота «Молний». Отдельного упоминания заслуживает Кайл Палмьери, полностью закрывший обзор Василевскому.

Казалось, что игроки «Тампы» мечтают лишь о том, чтобы второй период быстрее закончился. Гости полностью провалили двадцатиминутку, и команда из Нью-Йорка в итоге довела счет до разгромного. С неудобной руки верхний угол ворот поразил возрастной Мэтт Мартин, забросивший первую свою шайбу в нынешнем плей-офф.

«Тампа» не была бы собой, если бы легко отдала неудачно складывающийся для себя матч. На третий период вышла абсолютно другая команда. Вернуть интригу прицельным броском в нижний угол смог Брэйден Поинт, отличившийся в седьмом матче подряд.

Вслед за Поинтом свое слово сказал Никита Кучеров, отдавший на Тайлера Джонсона девятнадцатую в плей-офф результативную передачу.

У «Молний» в распоряжении оставалось целых тринадцать минут, чтобы довершить начатый камбек, но Семен Варламов воздвиг непробиваемую стену, которую не смог пробить даже Кучеров. Всего за матч российский голкипер отразил 28 бросков и был признан третьей звездой матча.

Концовка матча получилась поистине драматичной. Чуть более чем за минуту до сирены «Тампа» из-за удаления Виктора Хедмана осталась в меньшинстве, Василевского заменил пятый полевой игрок, и в равных составах действующие чемпионы бросились на финальный штурм, чуть было не увенчавшийся успехом. Райан Макдона оставил не у дел покинувшего свою зону Варламова и за секунду до сирены посылал шайбу в пустые ворота, но на линии возник защитник «Айлс» Райан Пулок, совершивший главный сэйв нынешнего плей-офф и спасший ворота от неминуемого гола.

Следующий матч между командами пройдет 22 июня в 3:00 по московскому времени.