Маккиннон — канадский Бобров, Кучеров — Черенков. Наблюдать за их гонкой — наслаждение
Старый друг
Оглушительное впечатление получил от Нэйтана Маккиннона в сегодняшнем матче с «Миннесотой» (3+1). Болеешь себе за Кучерова, хочешь, чтобы Мак набрал поменьше, но испытываешь такой восторг от его зубодробительного сочетания скорости и мощи, что потом уже просто наслаждаешься и не занимаешься никакими подсчетами. «Гений прорыва», формулу из стихотворения о Боброве Евгения Евтушенко, вполне можно применить и к Нэйтану.
Он раз за разом на первых двух шагах улетал от соперников (тоже не из какой-нибудь хоккейной ДЮСШ, а лучших защитников не последней команды НХЛ) как от стоячих. Партнерам главное — найти его в позиции, где он будет принимать шайбу на ход. Удобно получит — все, ищи-свищи. А с напрашивающейся задачей отрезать его от партнеров, не позволить получать «Миннесота», не справилась абсолютно.
В этом сезоне его партнером по звену стал 29-летний Джонатан Друэн, когда-то 3-й номер драфта-2013, но и близко не оправдавший тот высокий выбор в целом по карьере. Достаточно сказать, что в четырех последних сезонах за «Монреаль», вместе взятых, он забросил 16 шайб.
Но тут ему подставил плечо старый друг. Без него в этой ситуации явно не обошлось.
Маккиннон и Друэн, одногодки, рвали всех в юниорской лиге Квебека за «Галифакс», играли в одном звене, и их невозможно было остановить. Они выиграли Мемориальный кубок, главный трофей канадского юниорского хоккея, Друэна даже признали игроком сезона в юниорских лигах — и их выбрали на одном драфте: «Колорадо» Маккиннона первым, «Тампа» Друэна третьим. Между ними вклинилась только «Флорида» с Барковым. Вот что значит волшебная сила драфта НХЛ — можете себе сегодня представить, что первыми выбирают (то есть стали худшими командами лиги) «Колорадо», «Флорида» и «Тампа»? А это было всего 11 лет назад.
Но если выбор «Эвеланш» и «Пантерз» оказался точнейшим, то «Лайтнинг» шокирующе обменяла Друэна на Михаила Сергачева после первых трех лет в первой команде, за которые Джонатан вообще-то набрал 95 очков в регулярках и провел отличный плей-офф на пути к финалу Кубка Стэнли, в котором «Тампа» проиграла «Чикаго».
В одном только финале конференции юный Друэн забил четыре гола, и тем не менее Стив Айзерман отправил его в «Монреаль». Он явно что-то знал, хотя тогда, помню, многие говорили, что он сошел с ума, а Марк Бержевен совершил кражу века. Но последним в итоге смеялся Айзерман, который приобрел нужного ему креативного защитника, с которым выиграл два Кубка Стэнли и вышел в финал еще одного. А Друэн... Ничего хорошего уже много лет о нем слышно не было — он казался однозначным «сбитым летчиком».
Прошлым летом его свободным агентом фактически на улице подобрал «Колорадо», подписав однолетний контракт и дав последний шанс по образу и подобию Валерия Ничушкина. И снова сработало! Его нынешние 19 голов — это больше, чем в четырех предыдущих сезонах, вместе взятых. А 56 очков он за карьеру не набирал вообще никогда — максимумом были 53. Понятно, что и они выглядят для третьего номера драфта убого по сравнению с тем же Маккинноном, но для его последних лет это большой успех.
Хотя, может, ему просто повезло, что старый кореш, ставший великим, просто подобрал и обогрел? И кто бы ни играл с Нэйтаном, тот соберет пачку лишних очков, которых никогда не увидит на своем счету, играя без него?
Очень возможно. Но вот смотрел я сегодня на воссоединившуюся спустя миллион лет юниорскую пару — и видел, как Друэн чувствует Маккиннона, знает, что он сделает в следующую секунду. Один его голевой пас в касание на ход может кому-то показаться простым и неглавным, потому что после этого был очередной прорыв и уничтожение бедного вратаря «Миннесоты» Густафссона. Но не будь этого маленького виртуозного оставления, не было бы и последующего прохода.
Канадский Бобров
Многие говорят, что с Маккинноном играть и уживаться непросто — он всегда хочет шайбу и не терпит, когда партнеры ее не отдают. Эдакий Всеволод Бобров 2020-х — тот 70 лет назад просто не выносил, когда ему не отдавали пас, будь то на льду или на футбольном поле.
Нельзя сказать, что это вызывало большую любовь партнеров — но ведь, получая снаряд, он разрывал кого угодно! Даже Скотти Боумэн, тогда молодой тренер, спустя столько лет в разговоре со мной вспомнил Боброва и восхитился им.
У Маккиннона, конечно, совершенно выдающиеся физические и скоростные возможности. Как и у Коннора Макдэвида. И каких близко даже нет у Никиты Кучерова. Глядя на двух Маков, понимаешь, насколько гениален Куч и удивителен его игровой интеллект, что он способен конкурировать и иногда побеждать этих фантастических монстров.
Сегодня он набрал очередные три очка чудо-передачами в матче с «Коламбусом», Маккиннон — четыре с «Миннесотой» (хет-трик к концу второго периода его подуспокоил). Их разделяет два балла в пользу Никиты, у которого еще и игра в запасе. У Кучерова уже 139, и о том, что предыдущий российский рекорд сезона — его же — равнялся 128, никто уже не помнит.
Макдэвид пропустит из-за повреждения матч с «Вегасом» и отстает от Никиты на 9 очков, от Нэйтана — на 7. Имея игру в запасе по сравнению с Кучеровым и две — с Маккинноном.
Прогнозов делать не буду. А буду просто наслаждаться бомбардирской гонкой трех невероятных мастеров, у которых на троих — 406 очков, и все трое разменяли отметку в 130. Это даже представить сложно — а мы имеем счастье видеть своими глазами.
Другой уровень
Десять лет назад, на 55-летие тогда еще живого Федора Черенкова, я написал материал под заголовком «Волшебная страна Черенковия». И сейчас, глядя на хоккей в исполнении Никиты Кучерова и Артемия Панарина, невысоких, но умнейших и потрясающе читающих игру мастеров, я понимаю, что они и есть ледовое воплощение этой волшебной страны. Кучеров и Панарин — Черенков, Маккиннон — Бобров... А если у кого-то есть отечественные (да и мировые) футбольные аналогии с Макдэвидом — пишите!
НХЛ идет правильным путем. Она вернулась к результативности 1980-х, но на совершенно другом уровне скоростей и мастерства. Тогда между топ-игроками и остальными была пропасть размером в Большой каньон. Защитники, за исключением единиц, были тяжелы и неуклюжи, плохо катались, половина нападающих с трудом стояли на коньках и брали только габаритами, а на экипировку вратарей страшно было смотреть. Теперь они все на другом уровне. А забивается все больше. Потому что и правила, и все лига делает «для забивания голов».
Интересно, сколько голов забили бы Александр Могильный, Павел Буре и Александр Овечкин, сколько очков набирали бы Сергей Федоров и Евгений Малкин, если бы их золотые годы пришлись на сегодняшний хоккей?
Ови от разговоров на эту тему всегда всячески бежит, говоря, что времена не выбирают, и ему в любом случае жаловаться не на что. Но все равно интересно, разве нет? Даже если ответа на этот вопрос мы все равно никогда не получим...
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|78
|33
|45
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|77
|42
|35
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|10.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 2
|10.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 5
|10.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|2 : 0
|10.04
|02:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|4 : 2
|10.04
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|9 : 3
|10.04
|02:00
|
Бостон – Каролина
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Вашингтон
|1 : 2
|10.04
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|10.04
|03:00
|
Даллас – Баффало
|3 : 2
|10.04
|04:30
|
Колорадо – Миннесота
|5 : 2
|10.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|5 : 0
|10.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 1
|10.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83