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Сегодня, 19:15

Маккиннон — канадский Бобров, Кучеров — Черенков. Наблюдать за их гонкой — наслаждение

Маккиннон приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров НХЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хоккеисты Нэйтан Маккиннон и Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон и Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Обозреватель «СЭ» — о бомбардирской гонке НХЛ.

Старый друг

Оглушительное впечатление получил от Нэйтана Маккиннона в сегодняшнем матче с «Миннесотой» (3+1). Болеешь себе за Кучерова, хочешь, чтобы Мак набрал поменьше, но испытываешь такой восторг от его зубодробительного сочетания скорости и мощи, что потом уже просто наслаждаешься и не занимаешься никакими подсчетами. «Гений прорыва», формулу из стихотворения о Боброве Евгения Евтушенко, вполне можно применить и к Нэйтану.

Он раз за разом на первых двух шагах улетал от соперников (тоже не из какой-нибудь хоккейной ДЮСШ, а лучших защитников не последней команды НХЛ) как от стоячих. Партнерам главное — найти его в позиции, где он будет принимать шайбу на ход. Удобно получит — все, ищи-свищи. А с напрашивающейся задачей отрезать его от партнеров, не позволить получать «Миннесота», не справилась абсолютно.

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В этом сезоне его партнером по звену стал 29-летний Джонатан Друэн, когда-то 3-й номер драфта-2013, но и близко не оправдавший тот высокий выбор в целом по карьере. Достаточно сказать, что в четырех последних сезонах за «Монреаль», вместе взятых, он забросил 16 шайб.

Но тут ему подставил плечо старый друг. Без него в этой ситуации явно не обошлось.

Маккиннон и Друэн, одногодки, рвали всех в юниорской лиге Квебека за «Галифакс», играли в одном звене, и их невозможно было остановить. Они выиграли Мемориальный кубок, главный трофей канадского юниорского хоккея, Друэна даже признали игроком сезона в юниорских лигах — и их выбрали на одном драфте: «Колорадо» Маккиннона первым, «Тампа» Друэна третьим. Между ними вклинилась только «Флорида» с Барковым. Вот что значит волшебная сила драфта НХЛ — можете себе сегодня представить, что первыми выбирают (то есть стали худшими командами лиги) «Колорадо», «Флорида» и «Тампа»? А это было всего 11 лет назад.

Но если выбор «Эвеланш» и «Пантерз» оказался точнейшим, то «Лайтнинг» шокирующе обменяла Друэна на Михаила Сергачева после первых трех лет в первой команде, за которые Джонатан вообще-то набрал 95 очков в регулярках и провел отличный плей-офф на пути к финалу Кубка Стэнли, в котором «Тампа» проиграла «Чикаго».

В одном только финале конференции юный Друэн забил четыре гола, и тем не менее Стив Айзерман отправил его в «Монреаль». Он явно что-то знал, хотя тогда, помню, многие говорили, что он сошел с ума, а Марк Бержевен совершил кражу века. Но последним в итоге смеялся Айзерман, который приобрел нужного ему креативного защитника, с которым выиграл два Кубка Стэнли и вышел в финал еще одного. А Друэн... Ничего хорошего уже много лет о нем слышно не было — он казался однозначным «сбитым летчиком».

Прошлым летом его свободным агентом фактически на улице подобрал «Колорадо», подписав однолетний контракт и дав последний шанс по образу и подобию Валерия Ничушкина. И снова сработало! Его нынешние 19 голов — это больше, чем в четырех предыдущих сезонах, вместе взятых. А 56 очков он за карьеру не набирал вообще никогда — максимумом были 53. Понятно, что и они выглядят для третьего номера драфта убого по сравнению с тем же Маккинноном, но для его последних лет это большой успех.

Хотя, может, ему просто повезло, что старый кореш, ставший великим, просто подобрал и обогрел? И кто бы ни играл с Нэйтаном, тот соберет пачку лишних очков, которых никогда не увидит на своем счету, играя без него?

Очень возможно. Но вот смотрел я сегодня на воссоединившуюся спустя миллион лет юниорскую пару — и видел, как Друэн чувствует Маккиннона, знает, что он сделает в следующую секунду. Один его голевой пас в касание на ход может кому-то показаться простым и неглавным, потому что после этого был очередной прорыв и уничтожение бедного вратаря «Миннесоты» Густафссона. Но не будь этого маленького виртуозного оставления, не было бы и последующего прохода.

Хоккеист Нэйтан Маккиннон
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

Канадский Бобров

Многие говорят, что с Маккинноном играть и уживаться непросто — он всегда хочет шайбу и не терпит, когда партнеры ее не отдают. Эдакий Всеволод Бобров 2020-х — тот 70 лет назад просто не выносил, когда ему не отдавали пас, будь то на льду или на футбольном поле.

Нельзя сказать, что это вызывало большую любовь партнеров — но ведь, получая снаряд, он разрывал кого угодно! Даже Скотти Боумэн, тогда молодой тренер, спустя столько лет в разговоре со мной вспомнил Боброва и восхитился им.

У Маккиннона, конечно, совершенно выдающиеся физические и скоростные возможности. Как и у Коннора Макдэвида. И каких близко даже нет у Никиты Кучерова. Глядя на двух Маков, понимаешь, насколько гениален Куч и удивителен его игровой интеллект, что он способен конкурировать и иногда побеждать этих фантастических монстров.

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Сегодня он набрал очередные три очка чудо-передачами в матче с «Коламбусом», Маккиннон — четыре с «Миннесотой» (хет-трик к концу второго периода его подуспокоил). Их разделяет два балла в пользу Никиты, у которого еще и игра в запасе. У Кучерова уже 139, и о том, что предыдущий российский рекорд сезона — его же — равнялся 128, никто уже не помнит.

Макдэвид пропустит из-за повреждения матч с «Вегасом» и отстает от Никиты на 9 очков, от Нэйтана — на 7. Имея игру в запасе по сравнению с Кучеровым и две — с Маккинноном.

Прогнозов делать не буду. А буду просто наслаждаться бомбардирской гонкой трех невероятных мастеров, у которых на троих — 406 очков, и все трое разменяли отметку в 130. Это даже представить сложно — а мы имеем счастье видеть своими глазами.

Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Другой уровень

Десять лет назад, на 55-летие тогда еще живого Федора Черенкова, я написал материал под заголовком «Волшебная страна Черенковия». И сейчас, глядя на хоккей в исполнении Никиты Кучерова и Артемия Панарина, невысоких, но умнейших и потрясающе читающих игру мастеров, я понимаю, что они и есть ледовое воплощение этой волшебной страны. Кучеров и Панарин — Черенков, Маккиннон — Бобров... А если у кого-то есть отечественные (да и мировые) футбольные аналогии с Макдэвидом — пишите!

НХЛ идет правильным путем. Она вернулась к результативности 1980-х, но на совершенно другом уровне скоростей и мастерства. Тогда между топ-игроками и остальными была пропасть размером в Большой каньон. Защитники, за исключением единиц, были тяжелы и неуклюжи, плохо катались, половина нападающих с трудом стояли на коньках и брали только габаритами, а на экипировку вратарей страшно было смотреть. Теперь они все на другом уровне. А забивается все больше. Потому что и правила, и все лига делает «для забивания голов».

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Интересно, сколько голов забили бы Александр Могильный, Павел Буре и Александр Овечкин, сколько очков набирали бы Сергей Федоров и Евгений Малкин, если бы их золотые годы пришлись на сегодняшний хоккей?

Ови от разговоров на эту тему всегда всячески бежит, говоря, что времена не выбирают, и ему в любом случае жаловаться не на что. Но все равно интересно, разве нет? Даже если ответа на этот вопрос мы все равно никогда не получим...

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
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8 Коламбус 79 26 53 64
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3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
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8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
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Нью-Джерси – Торонто
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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

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Коннор Макдэвид

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И Г
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