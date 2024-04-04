Кучеров побил суперрекорд. Он превзошел всех россиян в истории НХЛ и самого себя

Никита — первый российский игрок со 130 очками за сезон.

В гостевом матче против «Торонто» (4:1) Никита Кучеров оформил 41-й ассистентский хет-трик в карьере и обновил российский рекорд сезонной результативности. Форвард «Тампы» добрался до отметки в 130 очков и на два балла превзошел свое же достижение пятилетней давности. 120 очков помимо Никиты выбивали только Александр Могильный и Сергей Федоров. Кстати, в третий раз в истории сразу двое российских форвардов приняли участие в 110 голевых комбинациях. В нынешнем сезоне компанию Кучерову составил Артемий Панарин, в сезоне-1992/93 отметились Александр Могильный и Павел Буре, в сезоне-2008/09 — Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Кучеров — всего лишь второй игрок в XXI веке, которому удалось добраться до отметки в 130 очков. Первым год назад стал Коннор Макдэвид, разменявший полуторасотенный рубеж. Шансы Никиты на повторение рекорда лидера «Эдмонтона» призрачны — набрать 23 очка за семь матчей можно лишь теоретически, зато за лидерство в текущем сезоне придется побороться. Макдэвид отстает от Кучерова на четыре очка, Нэйтан Маккиннон — на три.

25 игроков в истории НХЛ набирали 130 очков за один регулярный чемпионат. Причем больше одного сверхрезультативного сезона выдавали лишь восемь человек — семь форвардов и защитник Бобби Орр. В ближайшее время к элитной компании присоединится Коннор Макдэвид, который сравняется, помимо Орра, с Ги Лефлером, Яри Курри и Стивом Айзерманом. Три сезона 130+ есть в активе Марселя Дионна, четыре — у Фила Эспозито, шесть — у Марио Лемье, 13 — у Уэйна Гретцки.

Заодно Кучеров установил еще один рекорд. Нападающий «Тампы» отдал 88 передач, что оказалось лучшим результатом не только среди россиян, но и среди всех крайних нападающих в истории НХЛ. По 87 пасов было у Кучерова и Яромира Ягра, по 83 — у того же Ягра и Майка Босси. Кстати, более успешные сезоны случались еще и у защитников — Бобби Орра (102 и 90) и Пола Коффи (90).

Единственный гол в ворота «Тампы» забил Остон Мэттьюс, чьи шансы на обновление рекорда XXI века гораздо выше, чем у Кучерова. Американский форвард «Торонто» сократил отставание от результата Александра Овечкина всего до двух шайб, от прошлогоднего достижения Коннора Макдэвида его и вовсе отделяет один точный бросок.