Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:15

Кучеров побил суперрекорд. Он превзошел всех россиян в истории НХЛ и самого себя

Никита Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ в сезоне
Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Никита — первый российский игрок со 130 очками за сезон.

В гостевом матче против «Торонто» (4:1) Никита Кучеров оформил 41-й ассистентский хет-трик в карьере и обновил российский рекорд сезонной результативности. Форвард «Тампы» добрался до отметки в 130 очков и на два балла превзошел свое же достижение пятилетней давности. 120 очков помимо Никиты выбивали только Александр Могильный и Сергей Федоров. Кстати, в третий раз в истории сразу двое российских форвардов приняли участие в 110 голевых комбинациях. В нынешнем сезоне компанию Кучерову составил Артемий Панарин, в сезоне-1992/93 отметились Александр Могильный и Павел Буре, в сезоне-2008/09 — Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Никита Кучеров. Есть рекорд! Кучеров побил свое же достижение и достиг исторической отметки
Российские игроки, набравшие 110 очков в регулярном чемпионате

Кучеров — всего лишь второй игрок в XXI веке, которому удалось добраться до отметки в 130 очков. Первым год назад стал Коннор Макдэвид, разменявший полуторасотенный рубеж. Шансы Никиты на повторение рекорда лидера «Эдмонтона» призрачны — набрать 23 очка за семь матчей можно лишь теоретически, зато за лидерство в текущем сезоне придется побороться. Макдэвид отстает от Кучерова на четыре очка, Нэйтан Маккиннон — на три.

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке

25 игроков в истории НХЛ набирали 130 очков за один регулярный чемпионат. Причем больше одного сверхрезультативного сезона выдавали лишь восемь человек — семь форвардов и защитник Бобби Орр. В ближайшее время к элитной компании присоединится Коннор Макдэвид, который сравняется, помимо Орра, с Ги Лефлером, Яри Курри и Стивом Айзерманом. Три сезона 130+ есть в активе Марселя Дионна, четыре — у Фила Эспозито, шесть — у Марио Лемье, 13 — у Уэйна Гретцки.

Никита Кучеров против Джозефа Уолла в&nbsp;матче &laquo;Тампы&raquo; с &laquo;Торонто&raquo; (4:1). «Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен
Все игроки, набиравшие 130 очков за регулярный чемпионат

Заодно Кучеров установил еще один рекорд. Нападающий «Тампы» отдал 88 передач, что оказалось лучшим результатом не только среди россиян, но и среди всех крайних нападающих в истории НХЛ. По 87 пасов было у Кучерова и Яромира Ягра, по 83 — у того же Ягра и Майка Босси. Кстати, более успешные сезоны случались еще и у защитников — Бобби Орра (102 и 90) и Пола Коффи (90).

Лидеры по передачам за сезон среди крайних форвардов

Единственный гол в ворота «Тампы» забил Остон Мэттьюс, чьи шансы на обновление рекорда XXI века гораздо выше, чем у Кучерова. Американский форвард «Торонто» сократил отставание от результата Александра Овечкина всего до двух шайб, от прошлогоднего достижения Коннора Макдэвида его и вовсе отделяет один точный бросок.

Хоккеисты, забивавшие 55 и более голов за сезон в XXI веке
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
3
Читайте также
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кучеров: новый рекорд российских бомбардиров и гонка с Маккинноном и Макдэвидом
Кучеров: «Играю ли я в лучший хоккей в карьере? Нет, я все еще могу быть намного лучше»
Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов
Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен
Кучеров набрал 3 очка в 20-й игре сезона НХЛ — он пятый игрок с таким показателем за последние 30 лет
Кучеров стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 74 36 38 82
5 Айлендерс 75 33 42 81
6 Питтсбург 75 34 41 79
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 76 44 32 103
2 Флорида 76 47 29 99
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 75 42 33 91
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 74 33 41 70
8 Монреаль 74 29 45 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 75 45 30 96
4 Нэшвилл 75 43 32 90
5 Сент-Луис 75 40 35 84
6 Миннесота 74 36 38 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 74 45 29 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 75 39 36 89
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 74 34 40 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
Результаты / календарь
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
4.04 02:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3
4.04 02:00
Торонто – Тампа-Бэй
 1 : 4
4.04 04:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 5 : 2
4.04 04:30
Даллас – Эдмонтон
 5 : 0
4.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 130
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 75 127
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 73 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 76 52
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
Новости
RSS RSS
Все новости