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Сегодня, 07:30

Кучеров не думает останавливаться. Снова сделал ассистентский хет-трик и остался первым в гонке бомбардиров

«Тампа-Бэй» победила «Коламбус» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Стивен Стэмкос и Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
«Тампа» переиграла «Коламбус», у Кирилла Марченко — дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Пойнт — 44 (Кучеров, Дюклер), 16:31 — 1:0. Марченко — 22 (Силлинджер, Северсон), 19:17 — 1:1. Марченко — 23 (бол., Годро, Веренски), 27:13 — 1:2. Стэмкос — 37 (бол., Кучеров, Хедман), 34:17 — 2:2. Чирелли — 20 (Хагель, Стэмкос), 45:40 — 3:2. Стэмкос — 38 (Хагель, Чернак), 45:56 — 4:2. Стэмкос — 39 (п.в., Кучеров), 57:57 — 5:2.
Вратари: Василевский — Гривз (57:00 — 57:57).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (10+11+12) — 32 (9+11+12).
Наши: Кучеров (18.27/2/+1) — Воронков (16.30/4/-2), Марченко (20.21/4/-1), Проворов (22.32/0/-1).
10 апреля. Тампа. Amalie Arena.

Ни у «Коламбуса», ни у «Тампы» не осталось турнирных задач на концовку регулярки. Поэтому в этой игре оставалась лишь одна интрига: сколько очков наберет Никита Кучеров. Никита сражается за Арт Росс Трофи — награду лучшему бомбардиру регулярки. Перед игрой с «Коламбусом» отрыв от преследователя составлял три очка.

Российский форвард находится в невероятной форме. Перед матчем с «Коламбусом» Кучеров набирал очки в 28 из 30 последних матчей. Свое результативное действие в сегодняшней игре Никита сделал уже в первом периоде: восхитительной передачей он нашел Брэйдена Поинта, которому нужно было лишь попасть в полупустой угол.

Затем дважды отличился Кирилл Марченко. Оба раза россиянин просто взял инициативу на себя и спокойно бросал с убойной позиции, не встречая серьезного сопротивления со стороны защитников «Тампы». Сейчас Кирилл - третий бомбардир «Коламбуса» с 41 (23+18) очком.

На второй перерыв команды ушли при ничейном счете: Стивен Стэмкос отличился в большинстве после шикарной поперечной передачи Кучерова.

В начале третьего периода «Тампа» быстро решила все вопросы о победителе, забросив две шайбы в течение 16 секунд: отличились Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос. Оставалась лишь одна интрига: сможет ли Никита Кучеров еще сильнее оторваться от Натана Маккиннона в борьбе за Арт Росс Трофи. Смог.

Главный тренер «Коламбуса» решил не сдаваться и заменил вратаря на шестого полевого. Атака «Тампы» воспользовалась этим очень быстро: Никита через борт вывел шайбу из зоны, а Стивен Стэмкос спокойно отправил ее в пустые ворота, установив окончательный счет — 5:2.

Благодаря ассистентскому хет-трику Кучеров укрепился на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги: на счету россиянина 139 (43+96) очков и четыре игры в запасе. На втором месте идет Нэйтан Маккиннон с 137 (51+86) очками и тремя играми в запасе. Последний претендент — Коннор Макдэвид. У канадца 130 (31+99) очков и шесть матчей впереди. При этом форвард «Эдмонтона» получил небольшое повреждение и может пропустить ближайший матч, но из претендентов на Арт Росс канадского монстра выписывать нельзя.

Андрей Василевский (хоккей)
Кирилл Марченко
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 79 53 26 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 78 36 42 87
4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
7 Нью-Джерси 79 37 42 79
8 Коламбус 79 26 53 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 79 49 30 104
3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
7 Оттава 78 34 44 72
8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 78 33 45 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 78 48 30 104
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 77 42 35 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
Результаты / календарь
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15.04
10.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 2
10.04 02:00
Нью-Джерси – Торонто
 2 : 5
10.04 02:00
Флорида – Оттава
 2 : 0
10.04 02:00
Айлендерс – Рейнджерс
4 : 2
10.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 9 : 3
10.04 02:00
Бостон – Каролина
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Вашингтон
 1 : 2
10.04 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 3 : 4 ОТ
10.04 03:00
Даллас – Баффало
 3 : 2
10.04 04:30
Колорадо – Миннесота
 5 : 2
10.04 05:00
Сиэтл – Аризона
 5 : 0
10.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 1
10.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 139
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 77 66
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 79 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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