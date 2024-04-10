Кучеров не думает останавливаться. Снова сделал ассистентский хет-трик и остался первым в гонке бомбардиров

«Тампа» переиграла «Коламбус», у Кирилла Марченко — дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Пойнт — 44 (Кучеров, Дюклер), 16:31 — 1:0. Марченко — 22 (Силлинджер, Северсон), 19:17 — 1:1. Марченко — 23 (бол., Годро, Веренски), 27:13 — 1:2. Стэмкос — 37 (бол., Кучеров, Хедман), 34:17 — 2:2. Чирелли — 20 (Хагель, Стэмкос), 45:40 — 3:2. Стэмкос — 38 (Хагель, Чернак), 45:56 — 4:2. Стэмкос — 39 (п.в., Кучеров), 57:57 — 5:2.

Вратари: Василевский — Гривз (57:00 — 57:57).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (10+11+12) — 32 (9+11+12).

Наши: Кучеров (18.27/2/+1) — Воронков (16.30/4/-2), Марченко (20.21/4/-1), Проворов (22.32/0/-1).

10 апреля. Тампа. Amalie Arena.

Ни у «Коламбуса», ни у «Тампы» не осталось турнирных задач на концовку регулярки. Поэтому в этой игре оставалась лишь одна интрига: сколько очков наберет Никита Кучеров. Никита сражается за Арт Росс Трофи — награду лучшему бомбардиру регулярки. Перед игрой с «Коламбусом» отрыв от преследователя составлял три очка.

Российский форвард находится в невероятной форме. Перед матчем с «Коламбусом» Кучеров набирал очки в 28 из 30 последних матчей. Свое результативное действие в сегодняшней игре Никита сделал уже в первом периоде: восхитительной передачей он нашел Брэйдена Поинта, которому нужно было лишь попасть в полупустой угол.

Затем дважды отличился Кирилл Марченко. Оба раза россиянин просто взял инициативу на себя и спокойно бросал с убойной позиции, не встречая серьезного сопротивления со стороны защитников «Тампы». Сейчас Кирилл - третий бомбардир «Коламбуса» с 41 (23+18) очком.

На второй перерыв команды ушли при ничейном счете: Стивен Стэмкос отличился в большинстве после шикарной поперечной передачи Кучерова.

В начале третьего периода «Тампа» быстро решила все вопросы о победителе, забросив две шайбы в течение 16 секунд: отличились Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос. Оставалась лишь одна интрига: сможет ли Никита Кучеров еще сильнее оторваться от Натана Маккиннона в борьбе за Арт Росс Трофи. Смог.

Главный тренер «Коламбуса» решил не сдаваться и заменил вратаря на шестого полевого. Атака «Тампы» воспользовалась этим очень быстро: Никита через борт вывел шайбу из зоны, а Стивен Стэмкос спокойно отправил ее в пустые ворота, установив окончательный счет — 5:2.

Благодаря ассистентскому хет-трику Кучеров укрепился на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги: на счету россиянина 139 (43+96) очков и четыре игры в запасе. На втором месте идет Нэйтан Маккиннон с 137 (51+86) очками и тремя играми в запасе. Последний претендент — Коннор Макдэвид. У канадца 130 (31+99) очков и шесть матчей впереди. При этом форвард «Эдмонтона» получил небольшое повреждение и может пропустить ближайший матч, но из претендентов на Арт Росс канадского монстра выписывать нельзя.