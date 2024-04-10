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Сегодня, 15:00

Американец отнял рекорд у Овечкина. Капитан «Вашингтона» ответил новым

Мэттьюс побил рекорд результативности Овечкина в НХЛ в XXI веке
Кирилл Бурдаков
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Хокекисты Брендан Смит и Остон Мэттьюс
Брендан Смит и Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
Остон Мэттьюс забил 66 голов за один сезон — лучший результат в XXI веке. Овечкин провел 18-й сезон с 30+ голами.

Остон Мэттьюс принял участие в победе над «Нью-Джерси» (5:2) и стал первым игроком в XXI веке, которому удалось забить больше 65 голов. Форвард «Торонто» превзошел рекорд, который на протяжении 16 лет удерживал Александр Овечкин. Предыдущая атака на результат нападающего «Вашингтона» случилась год назад, но достижение устояло под натиском Коннора Макдэвида и Давида Пастрняка.

Александр Овечкин после гола в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo;. «Я болею за него». Овечкин поддерживает Мэттьюса в гонке за своим рекордом

Мэттьюс — всего лишь 11-й игрок в истории, покоривший отметку в 66 голов. По четыре раза это удавалось Уэйну Гретцки и Марио Лемье, по три — Филу Эспозито и Бретту Халлу, по два — Майку Босси и Яри Курри, по разу — Лэнни Макдональду, Берни Николсу, Теему Селянне и Александру Могильному.

Хоккеисты, забивавшие 55 и более голов за сезон в XXI веке

Овечкин ответил Мэттьюсу своим рекордом в тот же игровой день. Гол в ворота «Детройта» стал для Александра 30-м в нынешнем сезоне, и он в 18-й раз за 19 сезонов в НХЛ добрался до этой отметки. Ови вышел на единоличное первое место в истории, оставив позади Майка Гартнера. Для сравнения: Яромир Ягр выбивал тридцатник 15 раз, Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марсель Дионн — по 14, а Сидни Кросби — всего 12.

Лидеры по сезонам с 30 голами

Кроме того, Овечкин продолжает планомерное движение к великому снайперскому рекорду. После матча в «Детройте» отставание Александра, на счету которого теперь 852 гола, от Уэйна Гретцки составляет всего 42 шайбы. При том что канадец провел в лиге на 65 матчей больше.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Овечкин принес «Столичным» пятую победу в нынешнем сезоне и совершил очередной трудный шажок к еще одному рекорду. Здесь отставание Овечкина от лидера заметно меньше (всего шесть голов), но и случаются решающие шайбы гораздо реже. Александр Великий за 19 лет принес «Вашингтону» 129 побед, а Яромир Ягр девяти своим командам — 135. Правда, и сезонов у чеха набралось целых 24.

Лидеры НХЛ по победным голам

До конца сезона Овечкин постарается преодолеть отметку в 1550 очков в регулярных чемпионатах. За более чем столетнюю историю лиги это удалось только 12 хоккеистам, среди которых есть и Сидни Кросби. Канадец сейчас занимает 11-е место с двухочковым отставанием от Фила Эспозито, россиянина от удерживающего 12-ю строчку Рэя Бурка отделяет 31 балл. Кроме того, любопытной выглядит ситуация в нижней части четвертого десятка, где продвижение совершают Евгений Малкин (уже 37-й) и Патрик Кейн (38-й).

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Уэйн Гретцки
6
2
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 79 53 26 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 78 36 42 87
4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
7 Нью-Джерси 79 37 42 79
8 Коламбус 79 26 53 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 79 49 30 104
3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
7 Оттава 78 34 44 72
8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 78 33 45 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 78 48 30 104
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 77 42 35 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
Результаты / календарь
30.03
31.03
2.04
3.04
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12.04
13.04
14.04
15.04
10.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 2
10.04 02:00
Нью-Джерси – Торонто
 2 : 5
10.04 02:00
Флорида – Оттава
 2 : 0
10.04 02:00
Айлендерс – Рейнджерс
4 : 2
10.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 9 : 3
10.04 02:00
Бостон – Каролина
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Вашингтон
 1 : 2
10.04 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 3 : 4 ОТ
10.04 03:00
Даллас – Баффало
 3 : 2
10.04 04:30
Колорадо – Миннесота
 5 : 2
10.04 05:00
Сиэтл – Аризона
 5 : 0
10.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 1
10.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 3 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 139
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 77 66
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 79 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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