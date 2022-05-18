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Сегодня, 10:05

Два года назад над ним смеялись. Сейчас русский форвард в первом звене сильнейшей команды НХЛ

Российский хоккеист Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сент-Луис»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (в центре) празднует гол с партнерами по команде в матче с «Сент-Луисом».
Фото USA Today Sports
Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» взломать вязкий «Сент-Луис». «Эвеланш» по-прежнему непобедимы в плей-офф.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Запад». Первый матч
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: О'Райлли — 6 (Шенн), 6:25 — 0:1. Ничушкин — 3 (Маккиннон, Рантанен), 23:14 — 1:1. Жирар — 1 (Мэнсон, Ландескуг), 31:32 — 2:1. Кайру — 4 (бол., Фолк), 56:46 — 2:2. Мэнсон — 1 (Ландескуг, Кадри), 68:02 — 3:2.
Вратари: Кемпер — Биннингтон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 54 (8+19+14+13) — 25 (7+9+9+0).
Наши: Ничушкин (22.06/4/0) — Барбашев (13.54/1/0), Бучневич (21.43/0/-2), Тарасенко (18.44/0/-1), Торопченко (8.48/1/0).
Денвер. Ball Arena. 18 105 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

Валерий Ничушкин набирает 50 очков за сезон, рвется к Кубку Стэнли и играет в одном звене с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом. Еще пару лет назад подобные слова казались бы сюрреализмом. «Что? Биг Вэл из персонажа для бесконечных мемов станет реальным героем «Колорадо»? Да не смешите». Но как бы над челябинцем ни изгалялись год назад, он сумел справиться давлением, стать одним из лучших силовых форвардов лиги и написать свою денверскую сказку, которая продолжается в текущем плей-офф.

Например, сегодня он помог «Эвеланш» проломить невероятно плотную оборону, сравняв счет в начале второго периода. Российский молоток будто бы знал, что шайба после броска Рантанена отскочит прямо к нему на крюк, и очень вовремя выбрался из-под опеки Ника Ледди.



Стартовый матч серии начался для «Лавин» по-настоящему скверно. «Сент-Луис» логично не стал отказываться от хоккея, который принес ему успех в серии с «Миннесотой»: «Блюзмены» здорово забирали середину, грамотно играли в позиционной обороне, грызлись за каждую нейтральную шайбу и крайне ответственно старались подходить к голевым моментам.

И для того чтобы открыть счет, «Блюз» оказалось достаточно первой же серьезной ошибки хозяев, которую допустил Кэйл Макар при попытке вывести шайбу из своей зоны. Подарок розовощекой звезды «Колорадо» мгновенно обернулся изящным голом с неудобной от Райана О'Райлли.



Именно шайба Ничушкина помогла атакующему механизму Джареда Беднара завестись на старте второй двадцатиминутки и в итоге перебросать гостей больше чем в два раза. И если бы не Джордан Биннингтон, сдержавший куражное нападение хозяев, «Сент-Луис» поплыл бы еще задолго до гола Сэма Жирара. Чего только стоит сейв канадского голкипера после пусть и не самого удачного, но крайне опасного броска Эрика Джонсона.



Свое спасение за несколько минут до конца третьего периода «Блюз» ожидаемо нашли в большинстве благодаря быстрым кистям Джордана Кайру, наказавшего «Лавин» за вальяжную пересменку. К слову, спецбригады Крэйга Беруби работают в плей-офф как добротные швейцарские часы: девять шайб в семи матчах — больше только у «Тампы» (10), казнившей сегодня «Флориду».



Однако овертайм «Блюзмены» вдрызг провалили, не сумев нанести по воротам Дарси Кемпера ни одного броска. В итоге тотальное преимущество «Колорадо» логично вылилось в победный гол Джоша Мэнсона, которому предшествовал настоящий навал на владения Биннингтона.



И понять запредельную радость игроков «Колорадо» можно. Парни Беднара не только круто начали серию, но и остались единственной командой, не знающей поражений в этом плей-офф. Вопрос в том, как долго «Лавины» смогут оставаться в этом статусе.

Стивен Стэмкос празднует гол с&nbsp;Никитой Кучеровым. НХЛ, результаты матчей 18 мая: «Тампа-Бэй» победила «Флориду», «Сент-Луис» уступил «Колорадо»
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
0 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 1
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 7 14
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 7 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 7 11
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 7 7
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 7 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 4 1.67
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
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