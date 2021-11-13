Исторический матч для Овечкина: он все-таки обошел Халла!

Впереди — лишь трое.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Керали — 1 (Тексье, Робинсон), 2:33 — 1:0. Овечкин — 12 (Кузнецов, Уилсон), 10:19 — 1:1. Хэтэуэй — 1 (Юнссон Фьелльбю, Эллер), 20:24 — 1:2. Хэтэуэй — 2 (Эллер, Овечкин), 27:23 — 1:3. Керали — 2 (Ворачек), 28:11 — 2:3. Нюквист — 2 (Бьоркстранд, Дженнер), 28:33 — 3:3. Шири — 2 (Орлов, Дженсен), 58:38 — 3:4.

Вратари: Корписало — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+12+7) — 28 (10+8+10).

Наши: Гавриков (21.31/0/-2), Чинахов (13.02/1/-2) — Кузнецов (22.14/3/+1), Овечкин (21.54/4/+2), Орлов (19.40/1/+2).

13 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

Во вчерашнем матче с «Детройтом», когда «Вашингтон» скромно победил 2:0, Александр Овечкин не отметился голами и отложил покорение рекорда Бретта Халла. Форвард ассистировал Дмитрию Орлову, но всех интересовали шайбы Ови. Что удивительно, против «Ред Уингз» капитан «Кэпс» ни разу не бросил по воротам. Только представьте, как сместился акцент внимания к Овечкину. Каждый новый матч «Вашингтона» воспринимается как часть снайперской погони Александра за Уэйном Гретцки.

Против «Коламбуса» Питер Лавиолетт оставил засушившего «Детройт» голкипера Зака Фукале на скамейке и доверился Илье Самсонову. Это только шестой матч в сезоне для российского вратаря. Илья проигрывает конкуренцию приболевшему чеху Витеку Ванечеку. А с недавних пор в их борьбу включился лихо дебютирующий в НХЛ Фукале. Самсонов попал в непростую ситуацию — каждый его выход на лед рассматривается под микроскопом. Чтобы не потерять доверие тренера, Илье надо играть чисто — без ляпов и привозов. С «Блю Джэкетс» россиянин не подкачал в ключевые отрезки и, несмотря на три пропущенные шайбы, к нему минимум претензий.

«Коламбус» получил пятидневную паузу, а всего за ноябрь провел только два матча. Молодая и задорная команда Брэда Ларсена предсказуемо выскочила рвать и метать с первых смен, пытаясь задавить соперника, который меньше суток назад встречался с «Детройтом». Ставка на взрывной старт сработала. Активность «Блю Джэкетс» вознаградилась уже на третьей минуте. Защитники не помогли Самсонову, и Шон Курали забросил первую шайбу в сезоне.

Неугомонный Курали за первые десять минут получил едва ли не больше моментов, чтобы забить, чем все нападающие «Вашингтона». Команда Брэда Ларсена лихо проходила среднюю зону, быстро доставляла шайбу на другую половину и старалась кружить перед воротами «Столичных». Блеклое начало от «Кэпиталз» напоминало аналогичный отрезок с «Детройтом». С «Ред Уингз» команду выручал Фукале, сегодня — Самсонов, которого не надломила быстрая шайба «Коламбуса».

В самый нужный момент включился Александр Овечкин, который вряд ли остался доволен собой в матче с «Детройтом». Уже в первом периоде капитан «Вашингтона» сделал то, чего от него ждали — обошел Бретта Халла в гонке лучших снайперов регулярок НХЛ и вышел на единоличное четвертое место с 742 голами. Причастным к историческому достижению стал голкипер «Блю Джэкетс» Йоонас Корписало. Хлесткий кистевой Ови поставил финна в тупик.

Курали против Хэтэуэйя

Посмотрите, как Александр радовался голу. Словно это его первая шайба в карьере, а не 742-я. На русский дуэт «Кэпс» — Овечкин-Кузнецов — в отсутствие лидеров атаки (Оши, Манты и Бэкстрема) ложится большая ответственность. Помощь от остальных звеньев подоспела во втором периоде. Шону Курали ответил Гарнет Хэтэуэй, забросивший первую и вторую шайбы в сезоне с интервалом в семь минут.

Первый гол для канадца создали партнеры — Ларс Эллер и Аксель Юнссон-Фьелльбю. Они перехватили шайбу перед воротами Корписало и адресовали ее Гарнету на чистый лед. А во втором голе ассистировали Овечкин и Эллер, который вывел форварда «один на один» с голкипером. Хэтэуэй, ничего не выдумывая, разобрался с финном.

Матч продолжился под девизом «Противостояние Хэтэуэйя и Курали». Гарнет оформил дубль, а спустя 48 секунд напомнил о себе форвард «Коламбуса», ответив своей второй шайбой. Потеря концентрации стоила «Вашингтону» преимущества в счете. «Коламбус», забросив дважды за 22 секунды, девальвировал все старания «Кэпиталз». Все то, что команда Лавиолетта с трудом наживала за половину матча, «Блю Джэкетс» разбили за две смены. Оборона «Столичных» проморгала юркого Густава Нюквиста, убежавшего «один на один» с Самсоновым. Швед выиграл дуэль у россиянина и сравнял счет.

Близок к первой шайбе в НХЛ сегодня был Егор Чинахов. После одного из бросков омского воспитанника Самсонова спасла штанга. Чинахов не терялся в силовой борьбе, вступал в единоборства, искал свободный лед. Ларсен выпускал нападающего во второй бригаде большинства, а всего Егор провел на льду 13 минут. При этом заработал «минус 2» по полезности — противоречивый матч для молодого россиянина.

До 58-й минуты казалось, что овертайм неизбежен. Игра шла до ошибки, до одного реализованного момента — что сегодня удалось «Вашингтону». В концовке «Кэпиталз» все-таки вырвали победу. Дмитрий Орлов шикарным диагональным пасом нашел Конора Шири, который бросил точно в ближний угол. На спасение у «Блю Джэкетс» оставалось 82 секунды.

«Коламбус» в лучших традициях хоккейных триллеров заменил голкипера на шестого полевого. Стремящийся пополнить снайперский счет Овечкин бросал по пустым воротам из своей зоны, но только заработал проброс для «Кэпс» и позволил Ларсену собрать лидеров на оперативное совещание. К счастью для капитана «Вашингтона», воплотить задумки тренера в жизнь «Блю Джэкетс» не смогли. «Столичные» берут важные два очка, Овечкин превзошел достижение Бретта Халла, Кузнецов и Орлов отметились ассистами, а Самсонов переиграл Корписало. Вечер для русской банды «Кэпс» удался.