Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ, расписание матчей 13 ноября. «Вашингтон» Овечкина против «Коламбуса» и другие игры

23:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:
В ночь на 13 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус» сыграет против «Вашингтона» Александра Овечкина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

03:00 мск. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Калгари Флэймз»

03:00. «Баффало Сэйбрз» — «Эдмонтон Ойлерз»

03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз»

03:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Вашингтон Кэпиталз»

04:30. «Чикаго Блэкхокс» — «Аризона Койотс»

В 21:00 мск «Нью-Джерси Дэвилз» проведет матч с «Бостон Брюинз».

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека
Стало известно об изменениях в составе сборной РФ на матч с командой Хорватии
0