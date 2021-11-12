НХЛ, расписание матчей 13 ноября. «Вашингтон» Овечкина против «Коламбуса» и другие игры
23:00
В ночь на 13 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус» сыграет против «Вашингтона» Александра Овечкина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 мск. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Калгари Флэймз»
03:00. «Баффало Сэйбрз» — «Эдмонтон Ойлерз»
03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз»
03:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Вашингтон Кэпиталз»
04:30. «Чикаго Блэкхокс» — «Аризона Койотс»
В 21:00 мск «Нью-Джерси Дэвилз» проведет матч с «Бостон Брюинз».
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