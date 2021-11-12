Русский форвард был звездой «Торонто». Его сравнивали с Буре, но травмы разрушили карьеру

История Сергея Березина, отметившего юбилей.

5 ноября исполнилось 50 лет воспитаннику воскресенского хоккея Сергею Березину. Автор первого хет-трика в истории сборной России вошел в топ-7 по итогам голосования на приз лучшему новичку НХЛ 1997 года. Нападающий славился не только своими снайперскими способностями, но и взрывной стартовой скоростью, за которую его называли упрощенной версией Павла Буре.

Карьера Березина могла сложиться гораздо ярче, но череда неудачных обменов и травмы заставила его уйти из спорта в 33 года. Сейчас Сергей живет во Флориде, занимается собственным бизнесом, однако иногда любит поностальгировать о хоккейном прошлом. В последние годы он практически не общается с журналистами, но это не повод забывать об одном из самых интересных форвардов своего времени.

Сергей Березин. Фото Getty Images

Набери 10 килограммов!

Березин начинал карьеру в хоккейном клубе СКА МВО Калинин и рязанском «Станкостроителе», но по-настоящему заявил о себе в «Химике», где два первых года работал с заслуженным тренером СССР Владимиром Васильевым. Именно он сыграл важнейшую роль в карьере Сергея. Десять лет назад в своем интервью «СЭ» Васильев вспоминал, как впервые повстречал молодого нападающего в 1990-м. «Сережку Березина я вообще на трибуне нашел. В апреле многие игроки «Химика» разъезжались в сборные, народу не хватало. Как-то перед тренировкой заметил на катке мальчишку с рюкзаком. Спрашиваю помощника: «Кто такой?» «Играет в команде 1971 года рождения. Ничего особенного». Подзываю: «Тебе пяти минут достаточно, чтоб переодеться?» — «Конечно». Мы еще до скамейки дойти не успели, а пацан уже был на льду. В раздевалку не пошел, одежду бросил на трибуне. Это и был Березин».

С юных лет его катание отмечали многие наставники, но не все болельщики знают, чего стоило Березину зарекомендовать себя в глазах тренера. «Смотрю — мальчишка вроде ничего, катание приличное. Тренировался с нами месяца полтора. Дальше отпуск. Я раздавал игрокам индивидуальные задания, а про Березина ни словом не обмолвился. Так он сам подошел растерянный: «Владимир Филиппович, а мне-то что делать?» Я спросил первое, что пришло в голову: «Сколько весишь?» — «Восемьдесят». — «Если за месяц наберешь десять килограммов, возьму тебя в команду». И позабыл об этом разговоре. Отпуск кончился, жду ребят. Вижу, какой-то крепкий мужик идет. Пригляделся — Березин! Опустил голову, мнется передо мной: «Я только девять килограммов набрал...» Мне было очень смешно. А Березин в первом же матче забил «Спартаку».

За четыре года в составе «Химика» Сергей провел с учетом плей-офф 156 матчей, в которых набрал 76 (56+20) очков. Самым успешным для форварда стал сезон-1993/94, в котором он забросил 33 шайбы. Березина ожидаемо заметили за океаном, и в 1994-м в десятом раунде (256-й номер) его задрафтовал «Торонто». «Мэйпл Лифс» сразу же позвали россиянина в тренировочный лагерь, но Сергей принял решение не спешить в Северную Америку. К тому времени Владимир Васильев уже два года возглавлял немецкий «Кельн», и форвард отправился покорять Германию. Соглашение с клубом было оформлено во время чемпионата мира-1994 в Италии, причем свою подпись Березин поставил, сидя в машине Васильева.

Сергей Березин. Фото Getty Images

Преданный фан-клуб и переезд в Канаду

Большого сопротивления в Бундеслиге нападающий даже не почувствовал. За два сезона в составе «Кельнер Хайе» Сергей набрал 184 (117+67) очка в 120 матчах с учетом плей-офф. Он помог команде стать чемпионом страны и был признан игроком года в Германии. Снайперский рекорд Сергея в Бундеслиге (49 голов за регулярный чемпионат) не побит до сих пор. В Кубке чемпионов-1996 под «Кельн» попало московское «Динамо» — и потерпело поражение со счетом 1:4. В том матче 2 (1+1) очка на счету Березина.

В интервью «СЭ» 20-летней давности Сергей с восторгом вспоминал тот период своей карьеры: «Два года в Германии были какой-то сказкой. Иногда думаю, что даже если захотелось бы придумать что-то лучше, то не получилось бы. И этот сон продолжается сейчас, но уже в Северной Америке. Каждый год сюда приезжают члены моего фан-клуба и снимают ресторан. Захожу в темный зал, включают свет — несколько десятков болельщиков, мой огромный портрет и Кельнский собор из банок немецкого пива. Как они его только провозят?! Ведь по местным таможенным правилам в Канаду и США разрешено ввозить не более литра пива».

Своим фан-клубом Березин действительно мог гордиться. Болельщики «Кельна» проделывали огромный путь через океан, чтобы посмотреть на своего идола уже в НХЛ. Они повсюду развешивали майки, плакаты, умудрялись попасть на тренировки и без устали кричали фамилию своего кумира. В НХЛ подобное не очень принято, и многие партнеры российского нападающего были удивлены происходящим. Коллеги могли лишь позавидовать Сергею. Такая мощная поддержка помогла ему адаптироваться в новой команде и лиге. «Торонто» предложил форварду односторонний контракт с зарплатой 680 тысяч долларов, и свой 25-летний юбилей Березин отпраздновал уже в Канаде.

Сергей Березин. Фото Getty Images

Проблемы с тренером

В составе «Мэйпл Лифс» нападающий провел пять лет, ни разу не упал ниже уровня 30 очков, а два сезона выбивал 50+ баллов. Лучшим для него оказался сезон-1998/99. Тогда Сергей забросил 37 шайб и отдал 22 голевые передачи, а потом набрал 12 очков в плей-офф, дойдя вместе с «Кленовыми листьями» до финала конференции. До сих пор Березин остается лучшим российским бомбардиром в истории клуба — 220 (126+94) очков.

В составе «Торонто» он забросил самую памятную шайбу в своей североамериканской карьере, благодаря которой «Листья» в полуфинале конференции выбили из Кубка Стэнли «Филадельфию» (1999). Березин отличился на последней минуте третьего периода. «В этом эпизоде меня не должно было быть на льду, так как у меня сломался конек. В предыдущей смене я повредил лезвие, наступив на клюшку», — признался после финальной сирены нападающий. «Торонто» выиграл со счетом 1:0 и закрыл серию (4-2).

На протяжении всей карьеры главным качеством Сергея было умение забивать голы. Болельщики «Торонто» даже шутили, что он не знает слова «пас». В будущем этот аспект сыграет против игрока, ведь возглавивший в 1998-м «Мэйпл Лифс» Пэт Куинн станет требовать от россиянина гораздо большего. Однако именно с этим тренером Березин установил личный рекорд результативности в Северной Америке.

«Я не делаю передачу лишь для того, чтобы избавиться от шайбы. Если я вижу хороший момент, обязательно отдам ее партнеру или нанесу бросок. Перед приходом Куинна я пережил наихудший год во всей жизни. Он дал мне шанс остаться и играть в этой прекрасной команде. Вместе со Стивом Салливаном и Яником Перро у нас была классная тройка. Мы играли в свою игру весь сезон. К сожалению, в полуфинале Кубка Стэнли проиграли «Баффало». Однако в последнем сезоне у меня сократилось игровое время, поэтому, когда выходил на лед, то слишком много старался себе же во вред. Я не шел на конфликт с тренером, но мне не нравилось то, как он меня использовал в качестве игрока», — вспоминал Березин.

Русский «Торонто» и обмен

Интересно, что в период с 1998-го по 2000-й «Мэйпл Лифс» были одной из самых русских команд в лиге. В составе «Листьев» выступали еще Игорь Королев, Даниил Марков, Александр Карповцев и Дмитрий Юшкевич. Для клуба такое сотрудничество было весьма выгодным. Суммарная зарплата всей пятерки за сезон была ниже, чем, например, у голкипера Кертиса Джозефа (5,5 миллиона долларов). Тем не менее история долго не продлилась. За обменом Карповцева в октябре 2000-го вскоре последовали и другие. Березин и Марков отправились в «Финикс», Королев летом 2001-го — в «Чикаго», а Юшкевич — в 2002-м во «Флориду».

Березин предчувствовал близость перемен, но все равно был расстроен произошедшим. Всегда обидно покидать нажитое место, особенно то, где тебя любили болельщики. К сожалению, с этого обмена карьера Березина стремительно пошла на спад. В следующие два года он поиграл в четырех клубах («Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон»), но по-настоящему своим не смог стать нигде. Причиной тому стало банальное невезение и накопившиеся травмы. Зато Сергей вошел в историю «Монреаля», забив десятитысячный гол клуба в НХЛ. Причем сделал он это, переиграв российского голкипера «Сан-Хосе» Евгения Набокова.

Форварда нередко сравнивали с Павлом Буре, и довольно символично, что первое, с чем стал испытывать проблемы Березин в плане здоровья, — это колени. Сергей отлично подготовился к сезону в «Финиксе», но на одной из тренировок его не пожалел пробивавшийся в состав команды Кирилл Сафронов. Он применил жесткий силовой прием и вынес Сергею колено. Из-за этого повреждения форвард пропустил старт чемпионата, и все это негативно сказалось на всем сезоне.

С «Вашингтоном» получилось не менее обидно. «Из «Чикаго» меня обменял генеральный менеджер Майк Смит. Он позвонил в канун дедлайна. Я как раз ехал на тренировку. Говорит: «Мы не попадаем в плей-офф. Если хочешь, могу тебя отправить в «Вашингтон». Это шанс выиграть Кубок». У «Кэпиталз» в тот момент была неплохая команда — Ягр, Ланг, Колциг. Я с ходу отвечаю: «Конечно!» «А вернуться ты сможешь следующим летом. Я устрою», — пообещал он. Через год у меня заканчивался контракт, но не сложилось. В последней игре сезона за «Кэпиталз» схлопотал травму, и вылетело плечо.

Сергей Березин. Фото Григорий Филиппов, —

Возвращение в Россию

Когда стало понятно, что поддерживать игру уровня НХЛ больше не выйдет, форвард решил продолжить карьеру в другой лиге. В 2003-м он получил неплохое предложение из хорошо знакомой Германии, но все-таки отправился на родину. За ЦСКА Березин сыграл 16 матчей и забросил всего одну шайбу. После не совсем удачного опыта форвард закончил с профессиональным хоккеем.

Возвращение в Россию не вызвало у Сергея ярких эмоций. «Если скажу, что впечатления были приятными, совру. Условия совершенно иные. Человеку, который хоть чуть-чуть поварился в энхаэловском котле, причем не только игровом, но и закулисном, объяснять ничего не надо. Это совершенно иная атмосфера, другое отношение. Я вот пытаюсь выдавить из себя подходящие для описания слова, но не нахожу. В НХЛ делается все для комфорта игрока. В России я этого не заметил. Может, потому что недолго выступал, здоровье было не то. Вот и не заладилось», — говорил Березин.

Тем не менее сборную свей страны форвард до сих пор вспоминает с теплотой. За Россию он выступал на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, на четырех чемпионатах мира (1994, 1995, 1996 и 1998), а также Кубке мира (1996). Отказником Сергей никогда не был, с радостью приезжал в национальную команду, но выиграть с ней так ничего и не смог. «Когда смотрю на наших ребят во время чемпионатов мира или Олимпиад, то внутри все тянет туда, к ним. Когда ты что-то выигрываешь с первой командой страны — это невероятно. Ради этого мы и жили хоккеем», — говорил Березин. Именно он вписал свое имя в историю и сделал первый хет-трик сборной России. Случилось это 25 апреля 1995 года в матче со Швейцарией (8:0) на чемпионате мира в Швеции.

Сергей Березин. Фото Валентин Петрушков

Агент и проблемы с законом

После завершения игровой карьеры Сергей с головой погрузился в бизнес, причем в различных сферах: финансы, недвижимость, автомобили и многое другое. В 2014-м Березин стал агентом экс-защитника «Монреаля» Андрея Маркова, но всего через год хоккей в его жизни вновь ушел на второй план. Тогда в Сети появились неприятные новости из Флориды, где по обвинению в махинациях с медицинскими страховками было арестовано 13 человек, в том числе и Березин. К счастью, ситуация разрешилась, и серьезных последствий для бывшего форварда не последовало.

После всей шумихи Сергей вернулся на лед и каждое лето помогал бывшему партнеру по «Канадиенс» Маркову работать над физической формой. Судя по социальным сетям, сейчас Березин также хорошо общается с нападающим «Флориды» Александром Барковым и в межсезонье выступает в роли его персонального тренера.

В своем последнем большом интервью для российских СМИ (издание «Спорт день за днем») Березин делился ностальгическими воспоминаниями об игровой карьере: «Когда смотрю хоккей, то хочется вернуться на площадку. Особенно во время матчей за Кубок Стэнли. Почувствовать ту невероятную атмосферу. Тем более когда видишь, насколько поменялись с тех пор правила. Тогда и руками хватали, и клюшку между ног пихали. Сейчас, в сравнении с нашими временами, никого не трогают вообще. Иногда смотришь и думаешь: родиться бы лет на десять позже». Поменять расклады судьбы уже не получится, а вот полноценно вернуться в хоккей в уже новой для себя роли — почему бы и нет? Опыта для этого у Березина достаточно. Да и возраст вполне подходящий.