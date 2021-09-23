«Миннесоту» не спасет даже Капризов. Его новый контракт ослабит клуб в будущем

Чтобы подписать Кирилла, генменеджер пошел на жертвы.

Казалось бы, теперь болельщики «Уайлд» могут наконец-то вздохнуть спокойно. Длительная сага с новым контрактом Кирилла Капризова закончена. Команда на ближайшие пять лет получила нападающего, вокруг которого будет строить игру, и теперь можно со спокойной душой готовиться к старту чемпионата.

На бумаге состав «Миннесоты» совсем не похож на аутсайдерский. За последние девять сезонов «дикари» восемь раз выходили в плей-офф, наверняка и в этом сезоне они попадут туда. Однако в главной команде самого хоккейного штата страны не все так радужно. Последние действия генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина не выглядят хорошо продуманными и могут загнать клуб в кризисную яму.

Кирилл Капризов. Фото Getty Images

Сомнительная экономия

«Уайлд» в этом межсезонье стали чуть ли не главными поставщиками жарких новостей. Если сложные переговоры с Капризовым можно было спрогнозировать, то выкупы контрактов звездных ветеранов стали неожиданностью. Защитник Райан Сутер и форвард Зак Паризе провели в клубе девять лет и вынуждены были искать себе новое пристанище. Билл Герин прокомментировал свое решение следующим образом: «Это трансформация состава для конечной цели — победы в Кубке Стэнли».

Понятно, что клубу нужно было свободное место в платежной ведомости здесь и сейчас, однако в перспективе экономия от этих двух выкупов весьма сомнительная. В ближайшем сезоне в платежке «Уайлд» мертвым грузом будут учитываться не такие пугающие 4,74 миллиона долларов, но в сезоне-2022/23 сумма увеличится до 12,74 миллиона, а в сезонах 2023/24 и 2024/25 и вовсе станет 14,74 миллиона. Просто гигантские цифры, особенно на фоне того, что потолок зарплат в ближайшие годы вряд ли сделает серьезный скачок. С наличием такого штрафа «Миннесоте» будет крайне сложно конкурировать с другими командами.

Впрочем, Билл Герин довольно быстро охладил свой задор. Совсем скоро после его слов о заветном Кубке Стэнли в СМИ появилось следующее заявление: «Мы знаем, что нас ждет. Это будет сложно, но будем стараться и дальше двигаться вперед. Ближайшие годы будут тяжелыми, нам придется хорошо поработать над подбором игроков и их развитием. Придется вводить в состав более молодых и дешевых хоккеистов», — сказал генеральный менеджер «Уайлд». Здесь в его словах с трудом прослеживается уверенность в выбранном направлении. Очевидно, что столь долгосрочный план может закончиться топтанием на месте или же полным регрессом. «Дикарям» давно пора выходить на новый уровень, ведь в плей-офф дальше первого раунда команда проходила только шесть лет назад.

Неудивительно, что дела на кадровом фронте у клуба идут напряженно. В межсезонье проблемы также возникли с переподписанием 25-летнего нападающего Кевина Фиалы, который последние два сезона провел на приличном уровне. Даже в укороченном чемпионате он в третий раз за карьеру смог преодолеть барьер в 20 заброшенных шайб, но контракт ему предложили всего на один год. Швейцарец хотел получать по нему 6,25 миллиона долларов, а клуб предлагал только четыре. В итоге игрок обратился в арбитраж для разрешения спора, но стороны избежали разбирательства и сошлись на сумме 5,1 миллиона. Если форвард продолжит здорово играть, то следующим летом Герину вновь придется ломать голову над сложившейся ситуацией. Через два года Фиала может стать неограниченно свободным агентом, и пока непохоже, что у игрока возникнет большое желание связывать свою дальнейшую карьеру с «Миннесотой».

Кевин Фиала. Фото Getty Images

Что дальше ждет «Миннесоту»?

Вероятно, следующее межсезонье станет не менее горячим для «Уайлд». Новые контракты необходимо подписывать с вратарем Каапо Кахконеном и форвардом Джорданом Гринуэйем, и можно не сомневаться, что они попросят существенную прибавку. Что-то придется делать и с возрастным защитником Алексом Голигоски, который пришел на замену Сутеру и получил однолетний контракт на 5 миллионов. Без головной боли такие подписания сделать будет практически невозможно.

Разумеется, в системе «дикарей» есть перспективная молодежь, на которую в клубе возлагают большие надежды. Это касается 20-летнего нападающего Мэтью Болди, выбранного клубом под 12-м номером на драфте-2019. Входит в этот список и 19-летний австриец Марко Росси, который, по мнению многих, должен стать идеальным центром для Капризова. Но всерьез спрогнозировать прогресс молодых хоккеистов просто невозможно. Далеко не факт, что в будущем эти ребята потянут планку и станут для клуба системообразующими игроками. Росси и вовсе недавно перенес миокардит в результате осложнений после коронавируса, а с такими вещами не шутят.

Перед стартом нового сезона кажется, что команда готова сыграть как минимум не хуже, чем в прошлом чемпионате. Тогда «дикарям» никто не оставлял шансов в первом раунде против «Вегаса», но коллектив Дина Эвасона сумел навязать ожесточенную борьбу и довести дело до седьмого матча. «Уайлд» и сейчас вправе рассчитывать хотя бы на повторение результата. Однако с каждым годом ситуация будет усложняться. Трудностей с контрактами все больше, а вариантов для финансовых маневров — все меньше.

Не стоит забывать, что «Миннесоту» ждет полноценный формат чемпионата, где играть уже придется не только против семи команд, среди которых — кризисные «Анахайм», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе». Уровень сопротивления будет на порядок выше, а некоторые проблемные компоненты «дикарей» так и не решились. Например, в прошлом сезоне «Уайлд» были одним из худших клубов лиги на вбрасываниях. Опытный Ник Бонино, у которого были лучшие в команде показатели на точке, ушел в «Шаркс», и замену ему не нашли.

К моменту окончания контракта Капризова уже точно будет видно, в каком состоянии находится команда после завершения действия штрафов за выкуп Паризе и Сутера. Если Кирилл действительно сможет стать франчайз-игроком и не сбавит обороты, то очевидно, что «Миннесота» захочет дать ему главный контракт жизни и сделать российского форварда легендой клуба. Но нужно ли это будет самому игроку — большой вопрос. Как бы он совсем не заскучал в команде, где ему, возможно, придется таскать рояль в одиночку.

А ведь Кириллу еще и самому нужно многое доказать. Второй сезон в лиге даже для самых талантливых игроков может стать сложнейшим испытанием. Теперь с такой зарплатой шансов на оправдания у Капризова просто не будет. «Миннесота» на данный момент — бомба замедленного действия. Кажется, что определенный фундамент у команды есть, но рухнуть он может в любой момент.