«Миннесота» рискует, дав сумасшедший контракт Капризову. Но и у самого игрока теперь нет права на ошибку

Кирилл должен оправдывать авансы с первых матчей.

Не согласен, что контрактная сага Кирилла Капризова и «Миннесоты» завершилась единогласной победой стороны хоккеиста. Агент Пол Теофанос, лоббирующий интересы россиянина, выбил для своего клиента рекордный контракт с момента введения в НХЛ потолка зарплат. За пять лет новокузнецкий талант обогатится на 45 миллионов долларов. Никто в лиге не получал таких денег за один лишь регулярный чемпионат. Теперь-то Капризов точно оправдывает свое прозвище — Долларовый Кирилл.

Шестидесяти двух матчей в прошлом сезоне (регулярка и плей-офф) вместе с утомительными переговорами и настойчивостью агента хватило форварду, чтобы войти в топ-7 самых высокооплачиваемых россиян лиги. Но ведь Теофанос, помимо заоблачной суммы, настаивал на краткосрочном контракте. Предполагал, что для «Миннесоты» не проблема завалить Капризова мешками с золотом. Переговоры затянулись, прежде всего, из-за срока соглашения. «Уайлд» — что логично — хотели сохранить талантливого нападающего как можно дольше. Вокруг Кирилла можно формировать костяк для больших задач в перспективе.

Лагерь хоккеиста, напротив, настаивал на контракте-«мостике» на три года. Он позволил бы выйти на рынок свободных агентов в 27 лет, самостоятельно выбрать клуб и сорвать еще больший куш. Компромиссный срок, к которому пришли стороны, — пять лет. Не восемь, что изначально предлагал генменеджер Билл Герин, но и не «мостик» на три года, который просил Теофанос. «Миннесота» оберегла себя от «кейса Панарина». Артемий, как вы помните, подписал с «Чикаго» только двухлетний контракт на 12 млн, а затем клуб вынужденно обменял его в «Коламбус».

Капризов однозначно выиграл по сумме соглашения. Подписать контракт на 45 млн за один сезон, когда команды варились исключительно внутри дивизионов, — отличная работа Теофаноса. Рискует ли «Миннесота», предлагая такие деньги форварду, дебютировавшему в лиге год назад? Однозначно — да. Но большой риск берет на себя и Капризов. Нападающий впечатлил всех на контракте новичка, но теперь, когда ты самый дорогой хоккеист клуба, спрос увеличится пропорционально зарплате.

Переговоры Кирилла с «Миннесотой» продолжались несколько месяцев. На каком-то этапе казалось удивительным, что Капризов, за плечами которого только один крутой сезон, диктует свои условия генменеджеру и отказывается подписывать контракт. Что в итоге? Нападающий остался в «Уайлд», все слухи о возвращении в ЦСКА — бред сумасшедшего, а о «мостике» договориться не получилось. «Миннесота» настояла на пятилетнем контракте — срок больше подходит клубу, чем хоккеисту. Разумно ли было ломаться, как девушка на первом свидании, ради того, чтобы принять условия клуба? Именно по сроку, а не сумме контракта. Хорошие деньги-то Кириллу предлагали изначально.

We will remember... the 21st night of September. ? pic.twitter.com/ZJrnHajzyr — Minnesota Wild (@mnwild) September 22, 2021

Затягивая переговоры, агент Капризова добился того, что теперь игру форварда все будут изучать под микроскопом. От руководства до болельщиков и журналистов. Ради россиянина Герин расчистил платежку, отказавшись от многолетних лидеров клуба Райана Сутера и Зака Паризе. Падение результативности Капризова воспримется критически. Придерживаться графика прошлого сезона недостаточно для Кирилла. Ему предстоит прославлять новокузнецкую школу не только с командами своего дивизиона, но и против титанов: «Тампы», «Айлендерс», «Вашингтона», «Бостона».

Капризов точно пропустит начало тренировочного лагеря «Миннесоты». Сомневаюсь, что это скажется на его игре, — к работоспособности и ответственному подходу нападающего, который готовился к сезону самостоятельно, вопросов нет. Но то, что россиянин столкнется с невероятным давлением, которого не испытывал даже в никитинском ЦСКА, — неоспоримый факт. Переговорной пикировкой Капризов серьезно повысил требования к себе. А второй сезон, как известно, всегда дается сложнее первого. Утихают энтузиазм и эйфория от дебюта. Соперники изучили твои маневры и внимательнее следят за такими талантами.

Если у Кирилла что-то пойдет не так и он не справится с возложенной ответственностью, в «Миннесоте» сразу же припомнят, как летом они с агентом боролись за контракт и выкручивали руки генменеджеру. Герин выдал Капризову внушительный аванс, который форвард должен оправдывать с первых матчей.