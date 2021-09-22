Капризов будет зарабатывать наравне с Овечкиным и Кучеровым. Но до топов НХЛ ему далеко
По новому контракту Кирилл Капризов получит в новом сезоне девять миллионов долларов.
В списке лучших контрактов НХЛ россиянин делит 24-е место с защитниками «Нью-Джерси» Пи Кей Суббаном и Дуги Хэмилтоном, защитником «Колорадо» Кайлом Макаром и форвардом «Баффало» Джеффом Скиннером.
Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги составляют канадцы Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, а также россиянин Артемий Панарин.
Панарин, естественно, занимает первое место по заработку среди российских игроков. Капризов с новым контрактом поднялся на седьмое место, подвинув в том числе Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко и Андрея Свечникова.
Больше Кирилла получают вратари Бобровский и Василевский, а также форварды Кучеров, Малкин и Овечкин.
Зато в «Миннесоте» ни один из игроков не имеет контракта, близкого к капризовскому.
Защитник Джаред Спержон в новом сезоне получит почти на полтора миллиона меньше, Йонас Бродин, Мэтт Дамба и Матс Зуккарелло — на три.
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