Капризов будет зарабатывать наравне с Овечкиным и Кучеровым. Но до топов НХЛ ему далеко

Кирилл — седьмой по сумме контракта среди россиян, но первый в «Миннесоте»

По новому контракту Кирилл Капризов получит в новом сезоне девять миллионов долларов.

В списке лучших контрактов НХЛ россиянин делит 24-е место с защитниками «Нью-Джерси» Пи Кей Суббаном и Дуги Хэмилтоном, защитником «Колорадо» Кайлом Макаром и форвардом «Баффало» Джеффом Скиннером.

Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги составляют канадцы Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, а также россиянин Артемий Панарин.

Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне-2021/22.

Панарин, естественно, занимает первое место по заработку среди российских игроков. Капризов с новым контрактом поднялся на седьмое место, подвинув в том числе Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко и Андрея Свечникова.

Больше Кирилла получают вратари Бобровский и Василевский, а также форварды Кучеров, Малкин и Овечкин.

Самые высокооплачиваемые россияне в НХЛ в сезоне-2021/22.

Зато в «Миннесоте» ни один из игроков не имеет контракта, близкого к капризовскому.

Защитник Джаред Спержон в новом сезоне получит почти на полтора миллиона меньше, Йонас Бродин, Мэтт Дамба и Матс Зуккарелло — на три.