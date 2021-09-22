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Капризов будет зарабатывать наравне с Овечкиным и Кучеровым. Но до топов НХЛ ему далеко

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 20:30
Кирилл Капризов. Фото Getty Images Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне-2021/22. Самые высокооплачиваемые игроки «Миннесоты» в сезоне-2021/22. Самые высокооплачиваемые россияне в НХЛ в сезоне-2021/22.
Кирилл Капризов. Фото Getty Images
Теги:
Кирилл — седьмой по сумме контракта среди россиян, но первый в «Миннесоте»

По новому контракту Кирилл Капризов получит в новом сезоне девять миллионов долларов.

В списке лучших контрактов НХЛ россиянин делит 24-е место с защитниками «Нью-Джерси» Пи Кей Суббаном и Дуги Хэмилтоном, защитником «Колорадо» Кайлом Макаром и форвардом «Баффало» Джеффом Скиннером.

Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги составляют канадцы Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, а также россиянин Артемий Панарин.

Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне-2021/22.
Самые высокооплачиваемые игроки НХЛ в сезоне-2021/22.

Панарин, естественно, занимает первое место по заработку среди российских игроков. Капризов с новым контрактом поднялся на седьмое место, подвинув в том числе Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко и Андрея Свечникова.

Больше Кирилла получают вратари Бобровский и Василевский, а также форварды Кучеров, Малкин и Овечкин.

Самые высокооплачиваемые россияне в НХЛ в сезоне-2021/22.
Самые высокооплачиваемые россияне в НХЛ в сезоне-2021/22.

Зато в «Миннесоте» ни один из игроков не имеет контракта, близкого к капризовскому.

Защитник Джаред Спержон в новом сезоне получит почти на полтора миллиона меньше, Йонас Бродин, Мэтт Дамба и Матс Зуккарелло — на три.

Самые высокооплачиваемые игроки «Миннесоты» в сезоне-2021/22.
Самые высокооплачиваемые игроки «Миннесоты» в сезоне-2021/22.

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