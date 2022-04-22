Капризов клюшкой нанес травму сопернику в матче с «Ванкувером»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:3) и был признан второй звездой.

Но также россиянин стал невольным участником одного неприятного инцидента. В одном из эпизодов встречи Капризов, перенося клюшку, задел голову форварда «Ванкувера» Брэда Ричардсона.

Кирилл Капризов случайно попал клюшкой в лицо сопернику.

В итоге канадский форвард с окровавленным лицом покинул лед, а Капризов получил за свое нарушение двойной малый штраф (2+2). После игры стало известно, что у канадца сломан нос.