Есть 100! Капризов показал фантастический результат уже в своем втором сезоне в НХЛ

Шикарное достижение российского нападающего.

Сотня Капризова

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сиэтл» — 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

Голы: Спронг — 13 (Донской), 6:16 — 0:1. Гурд — 19 (Кулман, Маккэн), 10:20 — 0:2. Эрикссон Эк — 22 (бол., Капризов, Фиала), 16:01 — 1:2. Эрикссон Эк — 23 (Фиала, Болди), 22:04 — 2:2. Капризов — 45 (бол., Фиала, Эрикссон Эк), 26:52 — 3:2. Хартман — 32 (Капризов), 30:22 — 4:2. Зуккарелло — 25 (бол., Фиала, Капризов), 32:03 — 5:2. Делорье — 8 (Фиала, Джост), 34:29 — 6:2. Бенайерс — 3 (бол., Данн, Маккэн), 45:16 — 6:3.

Вратари: Флери — Грубауэр.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 36 (10+14+12) — 28 (7+12+9).

Наши: Капризов (21.20/2/0), Куликов (20.36/1/0) — -.

23 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19047 зрителей.

Кирилл Капризов выдал очередной матч-шедевр и помог «Миннесоте» справиться с новичком лиги «Сиэтлом». «Кракены» давно потеряли шансы на плей-офф, но переходить в энергосберегающий режим и раздавать очки всем подряд не собираются. Три победы подряд — над «Нью-Джерси», «Оттавой» и лидером центрального дивизиона «Колорадо» — подтверждали это. Вот и матч с «Уайлд» начался для дебютантов НХЛ оптимистично. Даниэль Спронг и Янни Гурд к 11-й минуте забросили две шайбы. В первой за воротами ошибся голкипер Марк-Андре Флери, вторая — позиционный провал полевых игроков. «Миннесота» проспала начало матча, но вовремя встрепенулась и до перерыва отыграла один гол. Постаралась первая спецбригада большинства. Фиала, Капризов и Эрикссон Эк разыграли комбинацию, как по учебнику.

Мне бы очень хотелось побывать в раздевалке «Уайлд» после первого периода, чтобы узнать, какие слова нашел коуч Дин Эвасон для сумасшедшего преображения команды во втором отрезке. «Миннесота» поймала кураж, улучшила реализацию и уничтожила «Сиэтл» за 20 минут. Вратарю «Кракенов» Филиппу Грубауэру оставалось только посочувствовать. Работы у немца было ненамного больше, чем у коллеги Флери — но «Уайлд» забивали с невиданной легкостью. Пять шайб подряд за период — настоящий дикари!

Кевин Фиала сегодня был неудержим. Швейцарский форвард находится в превосходной форме и против «Сиэтла» пять раз ассистировал партнерам. Только посмотрите, какую красоту они нарисовали с Капризовым в большинстве! Кевин увидел одинокого Кирилла перед воротами и нежно прострелил в сторону пятака на подставление. Россиянин завершил задумку партнера не менее эффектно.

Капризов, забив и ассистировав Эрикссону Эку, приблизился к знаковой отметке — 100 очков за сезон в «Миннесоте». Прежде никто и близко не добирался до этого рубежа. Мариана Габорика (83 балла) Кирилл давно обогнал. Болельщиков интересовало, сможет ли россиянин разменять первую сотню в энхаэловской карьере? Фееричный матч с «Сиэтлом» дал ответ на этот вопрос. Во втором периоде Капризов сделал еще две передачи — теперь на счету нападающего 101 очко в нынешней регулярке. Неужели еще остались те, кто считает, что прошлым летом генменеджер «Уайлд» Билл Герин переплатил Кириллу по новому контракту?

Превратившийся в формальность третий период не принес голов «Миннесоте», зато «Сиэтл» сподобился на третью шайбу. Интриги матчу она, конечно, не добавила. «Уайлд» разбили соперника во втором периоде. Перенести бы этот кураж на плей-офф, чтобы Капризов, Фиала, Хартман и Эрикссон Эк продолжили так же зажигать в кубковых играх.

Дубль Ничушкина

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Голы: Ничушкин — 23 (Байрам, Макар), 8:29 — 0:1. Кейн — 18 (Макдэвид), 22:41 — 1:1. Бушар — 11 (Нюджент-Хопкинс, Расселл), 24:03 — 2:1. Ничушкин — 24 (Маккиннон, Бураковски), 24:18 — 2:2. Кейн — 19 (Кит, Ямамото), 28:19 — 3:2. Кейн — 20 (Макдэвид, Кулак), 34:20 — 4:2. Ямамото — 19 (Кейн, Макдэвид), 50:45 — 5:2. Маккиннон — 32 (Бураковски, Комфер), 58:20 — 5:3. Расселл — 2 (п.в., Драйзайтль), 58:47 — 6:3.

Вратари: Смит — Кемпер (58:26 — 58:47).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 27 (8+10+9) — 37 (9+12+16).

Наши: — - Ничушкин (24.57/5/+1).

23 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Полезная игра другого российского форварда не помогла «Колорадо» набрать очки с «Эдмонтоном». Валерий Ничушкин отгрузил «Ойлерз» две шайбы, которые до 59-й минуты оставались единственными для команды. Соперники за это время ответили пятью голами. Габаритный нападающий открыл счет на 9-й минуте: первое звено сообразило лихую контратаку с подключившимся защитниками Макаром и Байрамом, которые вывели Валерия на выгодную позицию.

Ничушкин проводит лучший сезон в карьере и летом сможет рассчитывать на прибавку по новому контракту. Против «Эдмонтона» Валерия перевели в первую тройку к Нэйтану Маккиннону, что по последним матчам не воспринимается за неожиданность, и с лучшим бомбардиром «Лавин» россиянин смотрелся органично. Гиперактивный канадец помог Ничушкину оформить дубль. Маккиннон затащил шайбу в зону, сделал скидку на партнера на синей линии — а далее Валерий в очередной раз напомнил, как мощно он умеет бросать с кистей.

Важно, что Ничушкин не только улучшает личную статистику, но и играет полезно для команды. Форвард пользуется доверием тренерского штаба. Джаред Беднар выпускает россиянина в большинстве, меньшинстве и ключевых отрезках в равных составах. Неудивительно, что с «Эдмонтоном» Валерий отыграл больше всех среди нападающих. И несмотря на разгромный счет, единственным в команде сохранил положительный показатель полезности («+1»).