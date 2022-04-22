Капризов приблизился к сотне, в Тампе устроили бойню, российский новичок забил в первой же игре

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 8:1 (0:0, 4:0, 4:1)

Голы: Киллорн — 24 (Чернак, Хагель), 23:54 — 1:0. Колтон — 20 (Пол, Перри), 31:37 — 2:0. Стэмкос — 34 (бол., Кучеров, Хедман), 32:38 — 3:0. Кучеров — 20 (бол., Перри, Киллорн), 35:07 — 4:0. Палат — 17 (Сергачев, Стэмкос), 41:12 — 5:0. Киллорн — 25 (бол., Стэмкос, Хедман), 44:33 — 6:0. Михеев — 19 (бол., Спецца, Джиордано), 47:45 — 6:1. Колтон — 21 (бол., Палат, Макдона), 48:50 — 7:1. Марун — 10 (бол., Палат, Колтон), 54:11 — 8:1.

Вратари: Василевский — Челльгрен.

Штраф: 49 — 69.

Броски: 36 (7+16+13) — 36 (14+11+11).

Наши: Кучеров (17.29/3/+1), Сергачев (19.35/1/+2) — Любушкин (18.30/1/0), Михеев (15.51/2/-1).

Тампа. Amalie Arena.

«Тампа» провела репетицию первого раунда Кубка Стэнли и впечатляюще справилась с заданием. На домашнем льду «молнии» знатно поиздевались над «Торонто», который впервые в этом сезоне пропустил восемь шайб. В начале апреля «Лайтнинг» уступили «листьям» со счетом 2:6 и реванш для гостей оказался очень болезненным. В составе «Мэйпл Лифс» по-прежнему отсутствовал Остон Мэттьюз, который не играет с 16 апреля из-за травмы.

Хозяева делали на площадке практически все, что хотели. Команда Джона Купера сумела реабилитироваться за домашнее поражение от «Детройта», а Андрей Василевский наконец-то улучшил свои показатели. В последних шести играх у российского голкипера было пять поражений, а еще раз он был заменен. Россиянин стал пропускать гораздо больше шайб, чем обычно, но в этот раз справился с 36 бросками из 37.

Символично, что помешал своему соотечественнику оформить «сухарь» Илья Михеев. Форвард «Торонто» забил во второй игре подряд, набрав 3 (2+1) балла за последние два матча. Всего в 49 встречах чемпионата на его счету 29 (19+10) очков. Россиянин проводит свой самый результативный сезон в НХЛ и стал одним из самых полезных игроков своей команды. При счете 0:6 он реализовал большинство и до отметки 20 ему осталась забросить всего одну шайбу.

Главным героем матча стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, который набрал 3 (1+2) балла и теперь он официально — главный бомбардир в истории клуба. Канадец обошел по этому показателю Мартена Сен-Луи (953 очка), а помог ему это сделать Никита Кучеров. Россиянин в большинстве отдал классическую диагональную передачу, которой Стэмкос мастерски воспользовался. Шведскому голкиперу Эрику Челльгрену просто оставалось наблюдать за историческим моментом.

Кучеров также не ушел со льда без заброшенной шайбы. Никита продлил результативную серию (5+3) до четырех игр, и в 42 матчах сезона набрал 54 (20+34) очка. За карьеру в НХЛ в активе российского форварда теперь 601 (241+360) балл, и он занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров «Тампы». Никита сделал счет 4:0 и помог своей команде реализовать очередное большинство в матче. С реализацией численного преимущества у «Лайтнинг» сегодня все было более, чем в порядке (4 из 5).

Когда с интригой оказалось покончено команды, чтобы не скучать, решили поддать огоньку. В игре было много драк, а игроки в сумме заработали 114 минут штрафа. Форвард «Торонто» Уэйн Симмондс в третьем периоде очень грубо сыграл против Михаила Сергачева, за что был удален до конца матча. Впрочем, пока у «Тампы» в составе есть Патрик Марун, игроки команды могут спать спокойно. Американец готов был помахать кулаками в каждом из эпизодов и в итоге тоже был вынужден отправиться в раздевалку. Если «Торонто» таким образом планирует играть в плей-офф, то прогноз для них снова не будет оптимистичным.

Капризов продолжает набирать очки

«Миннесота» — «Ванкувер» — 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

Голы: Фиала — 31 (Годро, Болди), 24:53 — 1:0. Петтерссон — 30 (Гарлэнд, Бесер), 25:31 — 1:1. Сперджен — 10 (Духайм, Миддлтон), 27:10 — 2:1. Хаймор — 5, 29:22 — 2:2. Петтерссон — 31 (Гарлэнд, Дермотт), 36:09 — 2:3. Зуккарелло — 24 (Капризов, Меррилл), 38:36 — 3:3. Фиала — 32 (Бродин, Годро), 52:17 — 4:3. Капризов — 44 (Хартман, Зуккарелло), 58:05 — 5:3. Хартман — 31 (п.в., Капризов, Зуккарелло), 58:47 — 6:3.

Вратари: Тэлбот — Демко (58:21 — 58:47).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 32 (8+9+15) — 24 (10+10+4).

Наши: Капризов (20.20/4/+2), Куликов (18.21/1/-1) — Подколзин (14.48/1/-2).

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17894 зрителя.

«Миннесота» принимала дома отчаянно бьющийся за плей-офф «Ванкувер». Матч был не самым простым для хозяев, но команда Дина Эвасона вновь порадовала болельщиков. «Уайлд» набирают очки в 12 последних играх (11-0-1) и это второй показатель в клубной истории. Кирилл Капризов стал второй звездой встречи и набрал 3 (1+2) очка. Всего в 76 играх сезона на его счету 97 (44+53) баллов и, кажется, сотню в оставшихся пяти матчах он выбьет без проблем.

В очередной раз удивляет взаимопонимание Кирилла с Матсом Зуккарелло. Ударная парочка «Миннесоты» организовала очередной красивый гол и сделала счет в матче 3:3. Вместе они поспорят за звание лучшего распасовщика в истории клуба за один регулярный чемпионат. Оба уже превзошли достижение форварда Пьера-Марка Бушара в сезоне 2007/08 (50 передач в 81 матче).

Однако главным героем встречи стал Кевин Фиала на счету, которого голевой дубль. Форвард находится в потрясающей форме, а на прошлой неделе с 10 (5+5) очками в четырех играх был признан второй звездой недели в НХЛ. «Миннесота» вышла в плей-офф в третий раз подряд и в девятый раз за последние 10 сезонов. Уже не терпится посмотреть на эту команду в действии, хотя противостоять им будет разыгравшимся не на шутку «Сент-Луис».

Также стоит отметить красивый юбилей Дмитрия Куликова. Российский защитник «дикарей» сыграл 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и проводит свой лучший сезон в лиге по показателю полезности (+18), при этом набрав 23 (6+17) очка. Очень достойные цифры для 31-летнего игрока, который словно обрел второе дыхание в лиге.

Российский дебют

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Окпосо — 21 (мен., Далин, Андерсон), 31:53 — 0:1. Так — 12 (мен., Олофссон), 32:40 — 0:2. Далин — 12 (Олофссон), 37:58 — 0:3. Боквист — 10 (Маклеод, Хэмилтон), 39:52 — 1:3. Охотюк — 1 (Куокканен, Заха), 44:59 — 2:3. Пауэр — 1 (Скиннер, Томпсон), 48:33 — 2:4. Скиннер — 32 (Томпсон, Олофссон), 56:03 — 2:5.

Вратари: Хэммонд — Андерсон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (10+11+10) — 28 (8+10+10).

Наши: Охотюк (15.54/4/0) — -.

Нью-Джерси. Prudential Center. 12014 зрителей.

«Нью-Джерси» скромно доигрывает сезон, а значит, самое время просмотреть молодежь. 21-летний защитник «дьяволов» Никита Охотюк забросил шайбу в своей первой игре в лиге и был признан третьей звездой матча против «Баффало». В декабре 2019-го россиянин подписал с «Девилз» трехлетний контракт новичка. В 63 матчах этого сезона АХЛ Охотюк набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+10».