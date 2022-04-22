Партнер Капризова сыграл головой в красивой атаке «Миннесоты»

«Миннесота» обыграла «Ванкувер» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В одном из эпизодов нападающий «Дикарей» Кевин Фиала применил оригинальный прием при входе в зоне. Партнер верхом забросил шайбу на форварда, тот не растерялся и принял пас на голову, после чего сохранил контроль над шайбой.

Атака «Миннесоты» с участием Кевина Фиалы.

Затем Фиала вывел партнера по команде на бросок из хорошей позиции, но тот не смог переиграть вратаря.