«Вашингтону» не помогает даже дубль Овечкина! У «Кэпиталз» уже пять поражений подряд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Вашингтон» — 4:2 (1:0. 2:1, 1:1)
Голы: Овечкин — 28 (Строум, ван Римсдайк), 3:31 — 0:1. Овечкин — 29 (Карлсон, Строум), 19:15 — 0:2. Гюнцель — 27 (Слэвин, Фаст), 34:30 — 1:2. Нечас — 24 (бол., Шей, Кузнецов), 51:40 — 2:2. Ахо — 34 (бол., Бернс, Гюнцель), 58:09 — 3:2. Гюнцель — 28 (п.в., Слэвин), 59:55 — 4:2.
Вратари: Кочетков — Кемпер (59:21 — 59:55).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 45 (18+14+13) — 16 (6+4+6).
Наши: Кузнецов (13.47/2/0), Орлов (17.44/3/0) — Алексеев (9.57/1/+1), Мирошниченко (11.30/1/0), Овечкин (19.37/4/+1).
6 апреля. Роли. PNC Arena. 18724 зрителя.
Битва за попадание в плей-офф в Восточной конференции продолжается. Сейчас на две вакантные позиции претендует пять команд. И шансы «Вашингтона» попасть в топ-8 на Востоке как минимум не хуже, чем у конкурентов. Вероятно, этот вопрос был бы окончательно решен для «Кэпиталз», если бы не серия из четырех поражений подряд, с которой команда подошла к сегодняшнему матчу с «Каролиной». У Овечкина, который во второй части сезона приучил нас к тому, что может забрасывать как в старые добрые, в этих четырех играх был лишь один гол.
Зато во встрече с «Каролиной» Овечкин напомнил о себе уже на четвертой минуте. Защитник «Харрикейнс» Джейкоб Славин упустил россиянина на своем пятаке и дал тому беспрепятственно добить шайбу в ворота Петра Кочеткова.
После первого гола «Кэпиталз» инициативой завладела «Каролина». И не отпускала ее до конца игры. Однако длительное время игровое преимущество вообще не помогало «Харрикейнс». Так, на последней минуте первого периода «Вашингтон» забросил вторую шайбу в матче.
Гол получился очень схожим с первым. Вновь «Кэпс» выигрывают вбрасывание в зоне «Каролины», вновь Овечкин едет на пятак и вновь наброс защитника с синей линии превращается в заброшенную шайбу. Только если в первом случае Александр здорово сработал на добивании, то во втором — подставил клюшку. 29-я шайба Овечкина в сезоне и 851-я в карьере. До Гретцки осталось 43 гола.
На первый перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу «Вашингтону» и со статистикой бросков в створ 18:6 в пользу «Каролины».
Во втором периоде голкиперу «Кэпиталс» Дарси Кемперу было отнюдь не легче. Периодически «Каролина» закрывала соперника в зоне, а вратарь «Вашингтона» буквально стоял на голове, пытаясь помочь своей команде. Не проще было и Петру Кочеткову: он мог подолгу стоять без работы, а затем ему приходилось вытаскивать команду после опасной контратаки.
В концовке второго периода «Каролина» все же смогла размочить счет. Постарался Джейк Генцел, который после обмена из «Питтсбурга» выглядит потрясающе — 20 очков (5+15) в 13 матчах.
В третьем периоде случилось то, что должно было случиться: «Каролина» отыгралась. Глупейшее удаление Сонни Милано за блокировку, когда «Вашингтон» вообще играл в большинстве, привело к голу Мартина Нечаса. Результативной передачей в этом голе отметился и Евгений Кузнецов: в 15 матчах за «Харрикейнс» он набрал 7 (2+5) очков.
За 6 минут до конца основного времени матча Овечкин получил шикарную возможность вывести свою команду вперед. Оказавшись в ситуации «2 в 1», Александр решил бросать и попал в щиток Кочеткову. Пас на Дилана Строума, открытого под пустой угол, кажется, был бы более верным решением.
Но вскоре «Вашингтону» прилетела ответочка. Расмусу Сандину пришлось фолить, чтобы сорвать опасный момент «Каролины», а «Харрикейнс» реализовали большинство: Себастьян Ахо добил шайбу после броска Брента Бернса.
У «Вашингтона» не хватило сил даже на финальный штурм. Даже в зону «Каролины» войти удавалось с огромным трудом. Точку в матче поставил тот же Генцел, забросивший шайбу в пустые ворота за шесть секунд до конца матча. Иронично, что экс-игрок «Питтсбурга» продолжает помогать «пингвинз» бороться за плей-офф, хоть уже и в другом клубе.
У «Вашингтона» уже пять поражений подряд, а отставание от зоны плей-офф лишь однр очко. Впереди у «Кэпиталз» 5 матчей подряд с командами из Атлантического дивизиона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Филадельфия
|77
|36
|41
|83
|5
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|6
|Питтсбург
|76
|35
|41
|81
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|76
|43
|33
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|75
|46
|29
|97
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
|6.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|3 : 4
|6.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 2
|6.04
|05:00
|
Аризона – Вегас
|- : -
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|6.04
|20:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|6.04
|22:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|6.04
|22:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|6.04
|23:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|133
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|128
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5