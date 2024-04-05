«Мы все еще в деле». Овечкин и «Вашингтон» уступили «Питтсбургу» в битве за плей-офф

«Кэпиталз» и «Пингвинз» сблизились в гонке за кубковой восьмеркой.

«Ребята веселятся»

«Вашингтон» и «Питтсбург» отчаянно борются за попадание в плей-офф. В прошлом сезоне эти клубы вместе пропустили Кубок Стэнли впервые с дебютного сезона Александра Овечкина и Сидни Кросби. Это соперничество долгие годы делало противостояние соседей по Столичному дивизиону одной из главных обложек лиги. Сейчас поклонникам команд не хочется верить, что так закольцовывается история двух суперзвезд.

Прошлой весной «Кэпиталз» отстали от конкурентов после разгрузки состава в дедлайн, в этом сезоне вроде бы делают невозможное. Команда Спенсера Карбери держится в гонке, после рывка в марте вышла вперед в споре за вторую «уайлд кард» от «Востока» или даже третье место в дивизионе. Но Овечкин прервал мощную голевую серию, «Столичные» — победную, после важной игры с «Детройтом» снова стали с трудом забивать. Против лидеров конференции «Торонто» и «Бостона», одного из аутсайдеров «Баффало» и конкурентов из «Питтсбурга» вашингтонцы забросили шесть шайб и потерпели четыре поражения (три — в основное время).

В прошлом сезоне «Питтсбург» до последнего цеплялся за кубковую восьмерку и прервал топ-серию из 16 подряд выходов в плей-офф, в этой регулярке шансы падали с начала года до конца марта. Команда Майка Салливана вернулась в гонку, вошла в апрель на хорошей серии и подобралась к конкурентам. «Пингвинз» набирают очки в семи матчах, уступили только «Колорадо» (в овертайме) и «Коламбусу» (в серии буллитов при второй подряд встрече), одержали важные победы над «Каролиной», «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и сейчас против «Кэпиталз» (4:1).

Теперь «Питтсбург» (вместе с «Детройтом») уступает всего одно очко «Вашингтону» и два — поднявшимся в кубковую восьмерку «Айлендерс» и идущей третьей в дивизионе «Филадельфии». Последние недели регулярного чемпионата для команд «столичного региона» обещают быть увлекательными.

«Очень рад за игроков. Думаю, прямо сейчас они много веселятся. Они соревнуются. Они упорно сражаются. Это идет не совсем идеально, но мне нравится наша энергия, наш энтузиазм, наш уровень конкуренции, это приятно видеть. Конечно, мы гордимся ими в последнее время, пока просто пытаемся прорваться и дать себе шанс», — сказал Салливан.

Александр Овечкин и Сидни Кросби. Фото USA Today Sports

«Все было не так плохо»

«Пингвинз» на льду «Кэпиталз» забили два гола после двух бросков в первом периоде, защитники Райан Ши и Пьер-Оливье Жозеф атаковали от синей линии через трафик перед Чарли Линдгреном и поймали удачные траектории с рикошетами. Алекс Неделькович отразил 30 бросков хозяев за вечер, 16 — в третьем периоде. Голкипера пробил только Овечкин при счете 0:3 в заключительном периоде после почти двух минут большинства «пять на три», в котором его команда едва не пропустила в контрвыпадах. Своего капитана на бросок с близкого расстояния пасом накоротке через пятачок вывел Сонни Милано.

«На самом деле все было не так плохо, как вы думаете. Мы проделали невероятную работу по сдерживанию и убегали в контратаки при паре их смен [при двойном большинстве]. Я не думаю, что они расположились в зоне, пока не осталось где-то меньше минуты. Ребята проделали отличную работу, убирали клюшки и давали мне обзор. При голе был хороший пас вдоль ворот на дальний угол. Ты можешь только попытаться перекрыть его», — сказал Неделькович об игре «три на пять» и шайбе «Кэпиталз».

Форвард «Пинвингз» Брайн Раст оценил очередной классный матч самого вратаря, который вышел в старте в седьмой раз подряд: «Он был феноменален. Вы можете видеть, насколько он спокоен и уверен в воротах. Думаю, что это передается от него всей команде. Ребята осознают это, что вселяет уверенность всем звеньям».

В последних пяти матчах в Вашингтоне «Питтсбург» одержал четыре победы и ни разу не проиграл в основное время. На этот раз «Пингвинз» обошлись без результативных действий обоих ведущих центрфорвардов — Кросби и Евгения Малкина. Сидни прервал серию из шести матчей с набранными очками (6 голов и 9 передач) и остается в трех шагах от отметки в 1000 передач за карьеру в НХЛ, у канадца 1586 (589+997) очков в 1266 играх. Малкин приближается к красивым цифрам по трем показателям, у россиянина 1288 очков, 494 гола и 794 передачи в 1139 матчах.

Овечкин и Кросби встретились в регулярном чемпионате в 69-й раз. В этом противостоянии у Александра — 67 очков (37 голов, 30 передач), у Сидни — 90 (31+59).

Александр Овечкин (№8) с партнерами после гола в матче «Вашингтон» — «Питтсбург» (1:4). Фото USA Today Sports

«Нужно просто продолжать бороться»

Овечкин в матче с «Питтсбургом» забил 27-й гол в сезоне. Это его 19-я шайба в 29 последних играх после всего 8 в 43 со старта регулярки. Счетчик Ови за карьеру — 849 голов (а также 696 передач, 1545 очков в 1419 матчах). До снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 45 шагов. И капитан «Вашингтона» сейчас больше думает о том, как не пропустить плей-офф во второй раз подряд и в пятый раз за 19-летнюю карьеру в НХЛ.

«Да, думаю, в первом периоде у нас были очень хорошие шансы, а у них два броска попали в коньки, клюшки и зашли. Это тяжело, но, знаете ли, мы старались отыграться, у нас снова были очень хорошие шансы. Нужно отталкиваться от этой игры», — сказал Овечкин.

Александр ответил на вопрос, почему команда испытывает трудности с голами и проиграла в четвертый раз подряд: «Думаю, мы пытаемся создавать лишние передачи. Мы чуть передерживаем шайбу, стараемся найти красивые розыгрыши. Это не сработает, особенно в такой момент сезона, когда все концентрируется на победе, все играют чуть быстрее, знаете ли. Нужно быстрее принимать решения. Что ж, завтра новый день, снова большая игра».

О настрое и мотивации своей команды капитан заметил: «Да, мы все еще в деле, мы все еще сражаемся. Нам нужно просто продолжать бороться. Знаете, это все, что можно сказать».

«Вашингтон» и «Питтсбург» проведут очередную связку из двух матчей за два дня. «Кэпиталз» едут в гости к «Каролине» двух старых друзей Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, «Пингвинз» возвращаются домой и примут «Тампу-Бэй» самого результативного игрока сезона Никиты Кучерова.