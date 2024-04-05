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«Вашингтон» все-таки мимо плей-офф? Команда Овечкина проиграла четыре матча подряд

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в матче НХЛ
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Пингвинз» выбили «Кэпиталз» из восьмерки.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Ши — 1 (Смит, Эллер), 1:49 — 0:1. Жозеф — 2 (Летанг, О`Коннор), 11:03 — 0:2. Бантинг — 17 (Пуустинен, Карлссон), 29:08 — 0:3. Овечкин — 27 (бол., Милано, Лапьер), 46:02 — 1:3. Эллер — 15 (п.в., Смит, Летанг), 57:23 — 1:4.
Вратари: Линдгрен (56:40 — 57:23) — Неделькович.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (9+5+17) — 24 (6+10+8).
Наши: Алексеев (9.38/0/-1), Мирошниченко (15.30/2/0), Овечкин (22.21/8/-2) — Малкин (17.36/0/+1).
5 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Питтсбург», так же как и «Вашингтон», борется за попадание в кубковую восьмерку. После сегодняшней встречи команда Сидни Кросби отстает от «Айлендерс» и «Кэпиталз» всего на одно очко. Хотя на шансах «пингвинов» многие успели поставить крест.

«Пингвинз» понадобилось меньше двух минут, чтобы выйти вперед. Гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, и Райан Ши дальним броском от синей линии открыл счет в матче. Для защитника это первый гол в НХЛ.

Похожим образом гости увеличили отрыв, вошли в зону, завладели шайбой, и снова броском от синей первый гол в этом сезоне забил Джозеф: шайба отскочила от конька Дженсена прямо в ворота Линдгрена. В обоих моментах перед воротами Линдгрена был трафик.

Действительно опасных моментов перед воротами Недельковича было не много, отличный шанс у звена Овечкина был в первом периоде, когда шайба фактически оказалась на ленточке, но на добивание форварды «Кэпиталз» не успели.

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«Столичные» внушительно переиграли «Пингвинз» по силовым приемам (54 против 39), шесть на счету Овечкина. Но это не помогло хозяевам.

Овечкин был нацелен на ворота, но в первых двух периодах шайба откровенно не шла. В третьем периоде «Вашингтону» наконец удалось распечатать голкипера «Пингвинз». «Столичные» разыграли большинство, и Овечкин отправил шайбу в сетку ворот, забив 849-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки — 45 шайб.

Точку же в матче поставил Ларс Эллер, забив в пустые ворота.

Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф продолжают уменьшаться. «Кэпиталз» проиграли четыре последних матча, из них три — в основное время. После победы «Айлендерс» над «Коламбусом» «Вашингтон» опустился на 10-е место. «Питтсбург», напротив, одержал третью победу подряд и набрал очки в семи играх кряду. Борьба за плей-офф обострилась еще сильнее, а ведь еще неделю назад казалось, что без Овечкина борьба за Кубок не обойдется.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Каролина 76 47 29 101
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 76 36 40 83
5 Вашингтон 75 36 39 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
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8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 76 48 28 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
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3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 76 25 51 54
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