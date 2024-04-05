«Вашингтон» все-таки мимо плей-офф? Команда Овечкина проиграла четыре матча подряд

«Пингвинз» выбили «Кэпиталз» из восьмерки.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Ши — 1 (Смит, Эллер), 1:49 — 0:1. Жозеф — 2 (Летанг, О`Коннор), 11:03 — 0:2. Бантинг — 17 (Пуустинен, Карлссон), 29:08 — 0:3. Овечкин — 27 (бол., Милано, Лапьер), 46:02 — 1:3. Эллер — 15 (п.в., Смит, Летанг), 57:23 — 1:4.

Вратари: Линдгрен (56:40 — 57:23) — Неделькович.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (9+5+17) — 24 (6+10+8).

Наши: Алексеев (9.38/0/-1), Мирошниченко (15.30/2/0), Овечкин (22.21/8/-2) — Малкин (17.36/0/+1).

5 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Питтсбург», так же как и «Вашингтон», борется за попадание в кубковую восьмерку. После сегодняшней встречи команда Сидни Кросби отстает от «Айлендерс» и «Кэпиталз» всего на одно очко. Хотя на шансах «пингвинов» многие успели поставить крест.

«Пингвинз» понадобилось меньше двух минут, чтобы выйти вперед. Гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, и Райан Ши дальним броском от синей линии открыл счет в матче. Для защитника это первый гол в НХЛ.

Похожим образом гости увеличили отрыв, вошли в зону, завладели шайбой, и снова броском от синей первый гол в этом сезоне забил Джозеф: шайба отскочила от конька Дженсена прямо в ворота Линдгрена. В обоих моментах перед воротами Линдгрена был трафик.

Действительно опасных моментов перед воротами Недельковича было не много, отличный шанс у звена Овечкина был в первом периоде, когда шайба фактически оказалась на ленточке, но на добивание форварды «Кэпиталз» не успели.

«Столичные» внушительно переиграли «Пингвинз» по силовым приемам (54 против 39), шесть на счету Овечкина. Но это не помогло хозяевам.

Овечкин был нацелен на ворота, но в первых двух периодах шайба откровенно не шла. В третьем периоде «Вашингтону» наконец удалось распечатать голкипера «Пингвинз». «Столичные» разыграли большинство, и Овечкин отправил шайбу в сетку ворот, забив 849-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки — 45 шайб.

Точку же в матче поставил Ларс Эллер, забив в пустые ворота.

Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф продолжают уменьшаться. «Кэпиталз» проиграли четыре последних матча, из них три — в основное время. После победы «Айлендерс» над «Коламбусом» «Вашингтон» опустился на 10-е место. «Питтсбург», напротив, одержал третью победу подряд и набрал очки в семи играх кряду. Борьба за плей-офф обострилась еще сильнее, а ведь еще неделю назад казалось, что без Овечкина борьба за Кубок не обойдется.