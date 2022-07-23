Волшебный гол хоккеиста Каменского в НХЛ. Американский вратарь не сразу понял, что произошло

Лучший гол сезона-1996/97.

«Квебек Нордикс» выбрали нападающего Валерия Каменского в седьмом раунде драфта НХЛ-1988 под 129-м номером. Однако хоккеист не сразу приехал в Северную Америку и еще какое-то время выступал за ЦСКА.

В составе «Квебека» он дебютировал только в сезоне-1991/92. Но к середине девяностых у владельцев франшизы возникли финансовые трудности, в результате чего они продали команду бизнесменам из штата Колорадо.

Сезон-1994/95 Каменский вообще отыграл в Швейцарии в составе команды «Амбри-Пиотта» из-за разразившегося в НХЛ локаута.

Летом он все же вернулся в Северную Америку и присоединился к появившемуся вместо «Квебека» «Колорадо Эвеланш».

Знаковый игрок

Сезон-1995/96 стал самым успешным в североамериканской карьере Каменского.

Именно россиянину выпала честь стать автором первого гола в истории «Эвеланш». 6 октября 1995 года он поразил ворота будущих заклятых соперников из «Детройта». Более того, в той встречи Валерий оформил дубль и помог «Лавинам» одержать первую победу в истории франшизы.

Тройка Валерий Каменский — Петер Форсберг — Клод Лемье была просто неудержима в том сезоне. Неудивительно, что россиянин установил личный рекорд по голам (38), передачам (47) и очкам (85).

Первый сезон на новом месте закончился триумфом не только для Каменского, но и для всей команды. Разобравшись в полуфинале с «Детройтом» (4-2), «Эвеланш» в финальной серии смяли «Флориду» (4-0) и забрали Кубок Стэнли.

Сам Каменский стал третьим бомбардиром команды в плей-офф, набрав 22 очка и уступив только капитану команды Джо Сакику и партнеру по звену Клоду Лемье.

Немного омрачило празднование только то, что НХЛ запретила Каменскому отвезти Кубок Стэнли в Россию. Только через год это позволили сделать Русской пятерке, которая приведет к трофею «Детройт».

Лучший гол

Каменский продолжил выступать за «Колорадо». Правда, результативность сезона-1995/96 ему уже повторить не удалось.

Зато в следующем сезоне он забил один из самых красивых и эффектных голов не только в своей карьере, но и за всю историю НХЛ.

20 января 1997-го «Флорида» проигрывала на своем льду «Колорадо» — 2:3. Последние две минуты основного времени «Пантеры» отчаянно пытались отыграться и бросили все силы в атаку. Этим и воспользовались игроки «Колорадо».

Шайба оказалась у защитника «Колорадо» Алексея Гусарова. Тот вкатился в чужую зону и заметил ускорение Каменского, который рванул на пятак. Конечно, Гусаров тут же нашел соотечественника передачей.

Только вот пас вышел чуть неточным: Каменский смог обработать шайбу, но оказался не в самом удобном положение для броска. Возможно, это несколько смутило голкипера «Пантерз» Джона Ванбисбрука, который наблюдал за дальнейшим развитием событий как простой зритель.

Каменский даже из такого положения умудрился ловко извернуться и бросить по воротам с неудобной руки, стоя на одном коньке. Довершил яркий момент эффектный кульбит в исполнении россиянин. Голкипер понял, что именно произошло, только после того, как шайба уже оказалась за его спиной в сетке ворот.

«Я, наверное, сам поторопился и чуть раньше рванул вперед, поэтому и пришлось подстраиваться под передачу. Как получилось? Отвечу кратко — импровизация и мастерство. На помощь пришло игровое мышление. В долю секунды я придумал такой финт. Получился гол-шедевр», — позже вспоминал сам Каменский тот эпизод в интервью «СЭ».

В хоккейных отчетах тех лет было не принято восхищаться такими эпизодами, поэтому в материале Associated Press сдержанно описали гол, назвали игру Каменского «ярким перфомансом» и продолжили перечислять факты о матче.

Зато по итогам сезона-1996/97 именно шайба Каменского в ворота «Флориды» была признана самой красивой. Она даже попала в видеозаставку, открывавшую очередную версию популярного компьютерного симулятора — NHL98.

Легенда «Эвеланш»

За карьеру в составе «Лавин» Каменский забил в общей сложности 106 голов. И пусть при спорах о самом ярком и знаковом игроке в истории «Эвеланш» фамилия российского нападающего не всплывает, однако партнеры по команде прекрасно понимали, какую важную роль он играл в составе чемпионского «Колорадо».

Недаром в 2016 году его одним из первых позвали в состав команды ветеранов «Эвеланш», которым предстояло сыграть с ветеранами столь «горячо любимого» «Детройта» перед очным матчем команд на открытом воздухе.

Эта игра стала повторением первого матча в истории «Лавин» в НХЛ. Символично, что именно Каменский снова стал автором первого гола «Эвеланш» в этой встрече.

Он вышел на лед в привычной тройке вместе с Форсбергом и Клодом Лемье. Канадский форвард проехал за воротами и оставил шайбу Форсбергу. Швед, воспользовавшись замешательством обороны «Красных крыльев», быстрой передачей нашел Каменского, который остался неприкрытом на пятаке. И россиянин в одно касание нанес коронный разящий бросок, не оставив шансов голкиперу «Детройта».