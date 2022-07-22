Из бывшего клуба Панарина всегда бежали топ-игроки. Но он вдруг вырвал на рынке звездного американца

«Жакеты» могут удивить всех в новом сезоне.

Для большинства болельщиков «Коламбус» — это место, из которого всегда уходят звезды. Однако этим летом клуб организовал неожиданный трансфер, который может перевернуть прогнозы на выступление команды в сезоне-2022/23.

Приглашение Годро

Еще в начале нынешнего года «Калгари» назывался претендентом на высокие места в регулярном чемпионате и одним из главных кандидатов на выход в финал конференции как минимум. Однако он развалился так же быстро, как и обозначил свое присутствие на карте фаворитов лиги.

Главная звезда «Флэймз» форвард Джонни Годро после невероятного сезона (115 (40+75) очков в 82 встречах, его лучший результат в НХЛ) решил, что не будет продлевать контракт с командой, за которую выступал на протяжении десяти лет. Вероятно, в клубе уже представляли, как будут пугать всех соперников в следующем сезоне благодаря топ-звездам, набирающим больше ста очков в регулярке. Вместе с Годро больше сотни выбил и форвард Мэттью Ткачак (104 (42+62) очка за 82 игры), а центром в их звене был швед Элиас Линдхольм, который впервые записал на свой счет больше 80 баллов (42+40). Но не тут-то было.

Джонни прислушался к семье и принял решение сменить команду. Супруга хоккеиста Мередит — врач, работает медсестрой в больнице Филадельфии с 2015 года. Она родилась в Пенсильвании, окончила там университет и получила степень магистра. Поэтому пара (поженились в 2021 году) виделась не так часто.

Изначально в числе фаворитов были «Филадельфия» (помимо места работы жены, в этом городе Джонни играл в юности) и «Нью-Джерси». Однако в самый последний момент в эту историю вписался «Коламбус».

Годро подписал с «Блю Джэкетс» контракт на семь лет со средней зарплатой 9,75 миллиона долларов. И это при том, что «Калгари» предлагал больше десяти миллионов. Но игроку нужны были не деньги, а комфортное место для проживания семьи. К тому же в Канаде до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса и даже для вакцинированных граждан при въезде могут провести выборочное тестирование.

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен (слева), Джонни Годро (в центре) и генменеджер Ярмо Кекяляйнен. ХК «Коламбус»

Появление одной звезды поможет подписать другую?

В статусе ограниченно свободного агента у «Коламбуса» сейчас числится финский снайпер Патрик Лайне. Этот гигант несколько лет назад считался чуть ли не новым Овечкиным (очередным, да), а теперь просто старается забивать в районе 30+ шайб за сезон. Парень поскандалил в «Виннипеге» и по ходу регулярки-2020/21 был обменян в «Коламбус», где провел один «полноценный» сезон, набрав 56 (26+30) очков в 56 играх.

Приглашение такого звездного форварда, как Годро, по сообщениям североамериканских инсайдеров, здорово пробудило интерес у финна к подписанию нового контракта с командой. Например, Дэвид Паньота из The Fourth Period писал, что Лайне был «крайне взволнован» появлением Джонни в команде. А еще чуть позже стало известно, что финн не будет подавать в арбитраж по поводу своей зарплаты, а это хороший знак для клуба. Кажется, игрок хочет договориться сам и хочет продолжить свою карьеру в «Коламбусе».

В прошлом сезоне он получал 7,5 миллиона долларов и вряд ли пожелает зарабатывать меньше. Но вот беда: «Жакеты» пока не могут предложить таких денег. В данный момент у клуба свободно под потолком зарплат всего 2,3 миллиона.

Джонни Годро. Фото Global Look Press

Топ-5 дорогих форвардов команды на данный момент: Годро (9,75 млн), Якуб Ворачек (8,25), Густав Нюквист (5,5), Оливер Бьоркстранд (5,4) и Джек Рословик (4). И тут главным кандидатом на обмен выглядит 32-летний Нюквист, у которого будет действовать последний год контракта и нет запрета на обмен.

Еще одной проблемой при подписании Лайне стало приглашение защитника Эрика Гудбрансона. Канадец, который в прошлом сезоне в составе «Калгари» всего во второй раз в карьере НХЛ набрал больше 10 очков, получил контракт на четыре года и неожиданные четыре миллиона за сезон. Выглядит как переплата, ведь и как чисто оборонительный игрок Эрик не в числе лучших. К тому же в следующем году истекает контракт у Владислава Гаврикова (пока получает 2,8 миллиона), и для россиянина тоже нужно будет искать место.

В «Коламбусе» нехотя подпортили себе строительство боеспособной команды. Сначала Лайне не хотел подписывать контракт, но были деньги, а теперь парень изъявил желание, но средств уже нет.

У «Коламбуса» много перспективных игроков

Допустим, «Коламбус» сможет подписать Лайне и не потерять кого-то из проспектов во время обменов.

Перед нами команда с высоким потенциалом роста и хорошим составом, если сравнивать с несколькими прошлыми сезонами. Впервые с того самого 2019 года, когда в «Жакетах» зажигали Артемий Панарин и Кэм Аткинсон, а Пьер-Люк Дюбуа провел свой самый результативный сезон в НХЛ. Теперь на эти роли претендуют Годро, Лайне и, например, центр Коул Силлинджер.

Последний попал в этот список как один из главных талантов команды на данный момент. Парню 19 лет, за его плечами один нестабильный сезон. Коул единственный игрок с драфта НХЛ-2021, кто провел полноценный чемпионат, хотя он далеко не первый номер (выбран под 12-м). Где он то зажигал в атаке, то проваливался в обороне, но в итоге набрал 31 (16+15) балл в 79 встречах. В клубе Коула ценят высоко и не убирали из состава даже после грубых ошибок.

Также в системе клуба из сильных проспектов стоит отметить форвардов Егора Чинахова, Кирилла Марченко, Кента Джонсона, а также защитников Адама Боквиста, Ника Бланкенбурга (играл в студенческой лиге и дебютировал в НХЛ в 24 года) и только что взятого на драфте Давида Иржичека, уже подписавшего контракт новичка.

Самый большой опыт игры на разных уровнях у Марченко. 22-летний вингер три сезона отыграл за СКА в КХЛ (в регулярке и плей-офф набрал 73 (40+33) очка в 132 встречах), выступал за сборную России и ВХЛ. Российский форвард обязательно получит несколько матчей, чтобы проявить себя, однако закрепиться в составе будет непросто: в топ-6 на флангах будут играть Годро, Лайне, Ворачек и Бьоркстранд, еще есть Нюквист.

С приглашением Марченко появились вопросы о будущем Чинахова в основном составе. Россиянин набрал всего 7+7 в 62 встречах и заработал показатель полезности «-27». Плюс Егора часто убирали в запас. Из-за серьезной конкуренции игрок может начать сезон в АХЛ.

19-летний центр Кент Джонсон успел дебютировать в НХЛ в прошлом сезоне после двух лет в студенческой лиге. Парень провел девять матчей и сделал три результативные передачи. Быстрый и легкий хоккеист, который всегда найдет партнера хорошей передачей. Ему в какой-то степени повезло: центров в «Коламбусе» мало (он, Силлинджер, Рословик, Дженнер и Курали), а значит, есть возможность получить шанс в основном составе в начале сезона или в случае травм.

Джонни Годро. Фото Global Look Press

Что смущает?

Игра в обороне. «Коламбус» в прошлом сезоне в 82 матчах пропустил 300 шайб (только у четырех команд больше). Много хоккеистов завершили сезон с отрицательным показателем полезности (16 из 20, которые провели не менее 40 игр). Фундамент сомнений из этого залить вполне можно.

В команде точно недовольны вратарями. Элвис Мерзликинс получил контракт на пять лет и 27 миллионов долларов, а в прошлом сезоне пропускал по 3,22 шайбы в среднем, процент отраженных бросков — 90,7. У его бэкапа, финна Йоонаса Корписало, цифры еще хуже: 4,15 и 87,7.

Для укрепления своей зоны и был приглашен Гудбрансон, который, если вдруг соберется с силами и мозгами, способен хоть немного улучшить игру команды в обороне. Но на протяжении всей своей карьеры Эрик не оправдывал подобных ожиданий.

Вторая проблема: центры. У «Коламбуса» ни одной звезды на этой позиции. Из опытных игроков есть 25-летний Рословик (впервые набрал 40+ очков за сезон), 29-летний Дженнер (во второй раз в карьере набрал 40+ баллов, но это игрок оборонительного плана), а его сверстник Курали вообще не претендует на место в топ-6.

Важные вопросы: каким будет второй год Силлинджера и последует ли прогресс, как проявит себя Кент Джонсон, если ему дадут сыграть больше дюжины матчей?

Для «Коламбуса» важно, что летом пришел Годро. Теперь это больше не аутсайдер, из которого бегут звездные хоккеисты. Всего одним подписанием «Блю Джэкетс» заинтересовали капризного Лайне, а это значит, что в будущем будет проще приглашать и других качественных хоккеистов.

С появлением Джонни «Коламбус» превратился в интересный для игроков и зрителей проект. Но главное, чтобы вокруг этих нескольких звезд смогли прогрессировать молодые хоккеисты. Ведь если не воспользоваться таким подарком и проморгать процесс становления талантов, можно опять провалиться на дно.