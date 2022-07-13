Нечеловеческий гол хоккеиста Афиногенова в НХЛ. Такое повторить невозможно

В 2019 году попал в четверку лучших шайб в истории лиги.

«Баффало» выбрало российского нападающего Максима Афиногенова на драфте НХЛ-1997 под 69-м номером в третьем раунде. Многие специалисты считали, что «Клинкам» повезло с этим пиком, потому что в то время Афиногенова нарекали новым Павлом Буре, выделяя его катание и умение контролировать шайбу на высокой скорости.

После драфта форвард провел еще пару лет в России в составе «Динамо», после чего перебрался в Северную Америку.

За «Сэйбрз» Безумный Макс в общей сложности отыграл девять сезонов и запомнился фанатам скоростью и рывком. К сожалению, из-за различных повреждений он не смог полностью раскрыть свой потенциал и даже в какой-то момент был вынужден несколько изменить стиль игры.

И зачастую эти травмы приходили оттуда, откуда их не ждали. К примеру, в 2002 году, спустя чуть ли не несколько часов после того, как он заключил новый контракт на два сезона с «Баффало», Афиногенов умудрился получить травму, когда шайба попала ему в голову во время любительского матча в Москве. Во всяком случае, так звучала официальная версия.

Из-за этого он пропустил первые 46 матчей регулярного чемпионата нового сезона, а последствия сотрясения давали о себе знать и потом.

Тот самый гол

Может, именно эти последствия травмы напомнили о себе в сезоне-2003/04. Уже по ходу регулярного чемпионата форвард так разочаровал своей игрой тренерский штаб, что угодил в запас.

«Да, я набрал всего одно очко в первых шести матчах, но при этом я был одним из немногих, у кого показатель полезности был положительным. И это притом что мы уступали и 0:6, и 1:6! Главный тренер Линди Рафф тогда что-то сказал насчет моей игры в защите, но я так и не понял, какие именно были ко мне претензии», — возмущался Афиногенов в одном из интервью.

Максим Афиногенов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После возвращения в состав Афиногенов все равно получал урезанное игровое время. Стали появляться разговоры о возможном обмене реактивного вингера. Хотя сам Максим категорически отметал все эти разговоры и настаивал на том, что никуда не собирается уходить и что его все устраивает в «Сэйбрз».

Все могло измениться 22 ноября 2003 года. «Баффало» проводил матч против «Тампы».

И в этой встрече Максим Афиногенов забил не только, пожалуй, лучший гол в своей карьере, но и один из самых эффектных голов в истории НХЛ.

Форвард получил шайбу в правом круге вбрасывания и пошел на ворота, но путь ему преградил будущий олимпийский чемпион в составе сборной Канады Дэн Бойл. Казалось, защитник смог отобрать шайбу, но Афиногенов, оказавшись у него за спиной, каким-то чудо выковырял ее обратно и, практически не имея пространства, умудрился совершить поворот на 360 градусов, после чего отправил шайбу мимо опешившего от такой виртуозности голкипера Джона Грэма.

Не менее легендарным этот гол сделала реакция многолетнего телевизионного комментатора матчей «Баффало» Рика «Крика» Джаннере: «Он забил! Боже мой! Ну и ну! Остановите пленку! Максим Афиногенов! Что за гол!»

Сам Максим оценивал свой шедевр куда более скромно: «Хороший гол. Описывать такие моменты очень сложно, тем более что происходят они в какие-то доли секунды. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Я развернулся, протолкнул шайбу себе между ногами, обманул голкипера и забил уже практически в пустые ворота».

Стоит отметить, что в чем-то форвард был прав. Несмотря на всю красоту, эта шайба не принесла «Баффало» очков, так как ту встречу «Клинки» проиграли со счетом 1:2.

А «Тампа» в том сезоне потом вовсе выиграла Кубок Стэнли. Причем на воротах будет блистать на Грэм, а Николай Хабибулин.

Один из лучших за историю

Увы, та супершайба не стала для Афиногенова прорывом — за следующие 16 матчей россиянин сумел отличиться всего два раза, а его статистика по итогам сезона выглядела удручающе — 73 матча, 31 очко.

Перезапустить карьеру Афиногенову помог локаут, который он провел в родном «Динамо». В первом после возвращения в Северную Америку сезоне Безумный Макс установил личный рекорд, набрав 84 результативных балла, а во втором забрасывал вот такие сумасшедшие шайбы, как в матче против «Филадельфии». Хотя с голом в ворота «Тампы» даже эта красота сравниться не может.

В 2019 году НХЛ на YouTube-канале разместила собственную версию 50 лучших голов за всю историю лиги.

Не забыли в этой подборке и про тот самый гол Афиногенова в ворота «Тампы». Он занял почетное четвертое место в этом списке.

В тройку ему помешал попасть другой россиянин — Александр Овечкин — со своим легендарным голом в падении в ворота «Аризоны».

Самого же Овечкина опередили только Стефан Матто («Нью-Джерси», 1994 год) и победитель рейтинга Бобби Орр («Сент-Луис», 1970). Шайба великого канадца почти полвека назад принесла «Бостону» четвертый на тот момент Кубок Стэнли, а то взятие ворот стало настолько легендарным, что даже было запечатлено в виде памятника.