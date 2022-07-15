Безумно красивый гол Павла Буре. Через два дня он получил роковую травму колена

Красота и трагедия.

Когда речь заходит о самом ярком игроке в истории НХЛ, то среди кандидатов на это звание всегда всплывает имя Павла Буре.

Россиянин появился в составе «Ванкувера» спустя месяц после старта регулярного чемпионата. Тогда, в 1991 году, еще шли разбирательства с московским ЦСКА, может ли нападающий вообще выступать в НХЛ.

Так что сначала Буре прилетел в Лос-Анджелес, где с младшим братом Валерием тренировался по индивидуальной программе. Когда же ему дали зеленый свет, то Павел немедленно отправился в Ванкувер.

К тому моменту он уже стал настоящей звездой «Кэнакс», даже ни разу не выйдя на лед в официальном матче. Что говорить, если на первую тренировку Буре с командой пришли посмотреть несколько тысяч фанатов.

Когда же нападающий дебютировал в составе «Кэнакс», то в первой же смене чуть не забил в ворота «Виннипега», поразив всех присутствующих уникальным сочетанием скорости и техники. С того момента в НХЛ родилась легенда о Советской Ракете.

Да-да. Именно советской. В Русскую Ракету Павел Буре будет переименован чуть позже.

«Я точно не скажу, когда ко мне привязалось прозвище Русская Ракета, — вспоминал Буре. — Я ведь на площадке в хоккей играл, а телевизор не смотрел. Но потом уже, когда все стали так в газетах писать и на каждом перекрестке называть, это вошло в обиход».

Павел Буре в «Ванкувере». Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Тот самый гол

В сезоне-1995/96 Буре уже был главной звездой «Ванкувера», который всерьез считался одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.

В конце концов, в 1994-м команда остановилась в шаге от трофея. К тому же клуб переехал на новенькую «Роджерс Арену». По такому случаю к главной звезде был выменян его бывший партнер по сборной СССР и ЦСКА Александр Могильный.

Но начало сезона у Павла откровенно не задалось. Некоторые фанаты даже верили, что такие неприятные метаморфозы связаны...со сменой игрового номера. Летом Буре на удачу решил отказаться от привычной «десятки» и стал играть под 96-м номером.

Почему именно это число? Побег в Северную Америку он совершил 9 июня.

В 12 играх на старте регулярки Буре сумел забросить лишь четыре шайбы, попутно выдав шестиматчевую безголевую серию. Сомнительный результат для суперзвезды, которая в двух предыдущих полных сезонах преодолевала рубеж в 60 голов.

Прервать засуху удалось во встрече с «Калгари». Но гол получился не самым типичным для Павла: он подкараулил отскок от вратаря и затолкал шайбу в ворота.

Зато в следующей игре его по-настоящему прорвало. 7 ноября 1995 года «Кэнакс» на выезде играли с «Айлендерс». В этой встрече российский форвард набрал три очка.

Отдельного внимания заслуживал его гол в ворота «Островитян», которые в той встрече защищал Джейми Маклеллан.

В середине первого периода «Кэнакс» получили право на большинство. Но, вместо того чтобы расставиться в зоне и разыграть комбинацию, нападающий Майк Ридли нашел Буре пасом на синей линии соперника. Россиянин, развив свою реактивную скорость, проскочил мимо двух защитников, словно между Сциллой и Харибдой, и вывалился один на один с голкипером.

Одно движение корпусом — и вратарь беспомощно распластался на льду. А Буре, эффектно взлетев надо льдом, отправил шайбу в сетку.

«Когда я смотрю на ворота, то не вижу в них вратаря», — шутил после матча нападающий.

«Павел Буре никогда не давал вратарю времени к тому, чтобы подготовиться к броску. Когда он забивал тот известный гол, то, казалось, промчался от красной линии до моих ворот за секунду.

Он сделал все настолько быстро, что я просто растерялся. В такие моменты ты забываешь о всей подготовке и подробном изучении соперника. Просто остается надеяться, что тебе повезет сделать сейв», — вспоминал позже Маклеллан в одном из интервью.

Роковая травма

К сожалению, уже в следующем матче удача снова отвернулась от Павла Буре. И этот удар стал первым из тех, что привели хоккеиста к досрочному завершению карьеры.

Во встрече «Кэнакс» с «Чикаго» игрок гостей Стив Смит провел опасный силовой прием против Павла. Россиянин не смог продолжить встречу из-за повреждения колена.

После углубленного медицинского обследования вердикт врачей оказался неутешительным: разрыв крестообразной связки. Так сезон для Буре оказался закончен.

Ему была сделана операция. Первая из трех за карьеру.

Павел Буре в «Ванкувере». Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

В 1999 году Буре, уже играя за «Флориду», получил травму в матче против «Колорадо». Россиянин сделал хет-трик в той встрече, «Пантерз» вели со счетом 5:0, но без Буре в третьем периоде команда умудрилась пропустить семь шайб и проиграла.

У хоккеиста же диагностировали очередную травму связок правого колена. Он вновь пропустил остаток сезона.

Ну а последняя череда травм Буре случилась в 2002 году, когда он уже выступал за «Рейнджерс».

Первое повреждение случилось еще в предсезонном матче против «Нью-Джерси». Буре снова травмировал правое колено. Обследование показало, что, хотя серьезных повреждений нет, но есть незначительные, вызванные перегрузкой сустава. Ему была сделана артроскопическая операция, после которой он восстанавливался две недели.

В декабре форвард получил куда более серьезное повреждение в матче против «Баффало». Буре попал под жесткий силовой прием от нападающего «Клинков» Кертиса Брауна. Павел получил разрыв медиального мениска и растяжение боковой связки левого колена.

«Куда смотрят судьи? — возмущался главный тренер «Рейнджерс» Брайан Троттье. — Нарушение было очевидным, но это заметили все, кроме арбитров. Если лига объявила, что будет бороться против грязной игры, почему же в этом случае не было никаких санкций?»

Буре пропустил 31 игру и вернулся на лед в феврале 2003-го, когда «Рейнджерс» боролись за попадание в плей-офф. После завершения сезона на лед в официальных матчах Павел больше не выходил.

«Да, ноги у него еще с тех пор сильно болели. Потом случилось это злополучное столкновение в матче с «Баффало». Павел ездил консультироваться к врачам, серьезно готовился к операции, но окончательно боль в колене так и не прошла», — вспоминала мама Павла — Татьяна Львовна.