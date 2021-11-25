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Лучшая осень в карьере Овечкина. Обошел очередного великого канадца в списке бомбардиров и побил собственный рекорд

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 17:15
Александр Овечкин (справа). Фото Getty Images Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Первые 20 матчей Александра Овечкина в сезоне. Лучшие результаты российских бомбардиров в осенней части сезона.
Александр Овечкин (справа). Фото Getty Images
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Ови набрал 33 очка всего за 20 матчей — быстрее, чем в молодости.
25&nbsp;ноября. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo;&nbsp;&mdash; 6:3. Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Кузнецов. Овечкин стал суперассистентом! Сделал три голевые передачи на партнеров, но так и не забил сам

В домашнем матче против «Монреаля» (6:3) Александр Овечкин не смог отличиться и приблизиться к тройке лучших снайперов в истории НХЛ, зато отметился ассистентским хет-триком.

Российский форвард поднялся на 27-е место в списке главных бомбардиров в истории лиги, обойдя выдающегося канадца Ги Лефлера.

Более того, от идущего 26-м Брендана Шэнахэна капитан «Вашингтона» отстает всего на один балл, а вот от замыкающего топ-25 Джонни Бьюсика — на 15.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

Овечкин, которому в сентябре исполнилось 36 лет, продолжает держать рекордный темп набора очков. В 20 первых матчах сезона Александр отметился 33 очками, что позволяет ему занимать третье место в бомбардирской гонке, уступая только двум звездам «Эдмонтона».

Предыдущий рекорд стартового отрезка (29 очков) относился к сезонам-2008/09 и -2009/10, а в последние 10 лет Ови не преодолевал отметку в 24 балла.

Первые 20 матчей Александра Овечкина в сезоне.
Первые 20 матчей Александра Овечкина в сезоне.

В ноябре «Вашингтон» проведет еще два матча, по итогам которых Овечкин может установить российский рекорд по набранным очкам в осенней части сезона. Больше 33 баллов к 1 декабря набирали только Сергей Макаров, Павел Буре, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

Но только результат Малкина в сезоне-2008/09 кажется труднодостижимым для ветерана столичной команды.

Лучшие результаты российских бомбардиров в осенней части сезона.
Лучшие результаты российских бомбардиров в осенней части сезона.

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика