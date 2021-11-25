Лучшая осень в карьере Овечкина. Обошел очередного великого канадца в списке бомбардиров и побил собственный рекорд
В домашнем матче против «Монреаля» (6:3) Александр Овечкин не смог отличиться и приблизиться к тройке лучших снайперов в истории НХЛ, зато отметился ассистентским хет-триком.
Российский форвард поднялся на 27-е место в списке главных бомбардиров в истории лиги, обойдя выдающегося канадца Ги Лефлера.
Более того, от идущего 26-м Брендана Шэнахэна капитан «Вашингтона» отстает всего на один балл, а вот от замыкающего топ-25 Джонни Бьюсика — на 15.
Овечкин, которому в сентябре исполнилось 36 лет, продолжает держать рекордный темп набора очков. В 20 первых матчах сезона Александр отметился 33 очками, что позволяет ему занимать третье место в бомбардирской гонке, уступая только двум звездам «Эдмонтона».
Предыдущий рекорд стартового отрезка (29 очков) относился к сезонам-2008/09 и -2009/10, а в последние 10 лет Ови не преодолевал отметку в 24 балла.
В ноябре «Вашингтон» проведет еще два матча, по итогам которых Овечкин может установить российский рекорд по набранным очкам в осенней части сезона. Больше 33 баллов к 1 декабря набирали только Сергей Макаров, Павел Буре, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Евгений Малкин и Никита Кучеров.
Но только результат Малкина в сезоне-2008/09 кажется труднодостижимым для ветерана столичной команды.
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