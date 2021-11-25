Панарин и Капризов забуксовали. Их результативность в этом сезоне не впечатляет

Обзор игрового дня НХЛ.

Варламов далёк от идеальной формы

Первое дерби Нью-Йорка на новой арене «Айлендерс» закончилось для команды Барри Тротца седьмым подряд поражением. У «островитян» просто кошмарная кадровая ситуация. В ковид-протоколе находятся сразу семь хоккеистов — Здено Хара, Адам Пелек, Энди Грин, Джош Бэйли, Андерс Ли, Киффер Беллоуз, Росс Джонстон, а из-за травмы вылетел Брок Нельсон. Генеральный менеджер команды Лу Ламорелло даже обсуждал с руководством НХЛ возможность переноса матчей, но ответа пока нет.

Ввиду сложившейся ситуации «Айлендерс» подняли из АХЛ россйиского форварда Анатолия Голышева. Предварительно он должен был сыграть в первом звене с Мэтью Барзалом и Рихардом Паником, но в итоге все равно остался вне заявки. В воротах хозяев сыграл недавно восстановившийся от травмы Семен Варламов, который в этом чемпионате отражает лишь 89 процентов бросков. Пока российскому голкиперу далеко до своей идеальной формы. Сегодня он справился только с 17 бросками хотя, конечно, кадровые потери коллектива сказываются и на его действиях.

После отличной игры с «Баффало», где Артемий Панарин записал на свой счет 3 (0+3) очка, форвард «Рейнджерс» сбавил обороты и остался без набранных баллов. Это уже его седьмой холостой матч в нынешнем сезоне. Пока Панарину немного не хватает стабильности и снайперского прицела. На его счету всего четыре гола, а не забивает Артемий уже пять встреч подряд. С учетом того, что прошла четверть регулярного чемпионата — есть повод задуматься нам проблемным аспектом. Пока с 15 голами главным снайпером «Рейнджерс» остается Крис Крайдер, который забил и сегодня, причем дважды.

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Шарангович спас «Нью-Джерси»

«Миннесота» смогла прервать неприятную серию из двух поражений. Команда Дина Эвасона обыграла «Нью-Джерси», но одолела соперника лишь в серии буллитов. Всего минуты не хватило гостям, чтобы удержать победный счет 2:1. Белорусский форвард Егор Шарангович, который провалил старт чемпионата, потихоньку набирает форму. Дубль в ворота Андрея Василевского помог ему воспрять духом и сегодня Егор вновь отличился. Его точный бросок помог команде не остаться без очков, однако в серии послематчевых бросков свою попытку Шарангович не реализовал.

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В составе победителей без очков остался Кирилл Капризов, который к тому же не забивает во втором матче подряд. Кажется, стабильности в плане набранных баллов ждать от него в этом сезоне не стоит. Зато в эпизоде с первым голом защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов отдал результативную передачу на Райана Хартмана. У россиянина на данный момент 8 (1+7) очков.

Пятый гол Бучневича

«Сент-Луис» в последнее время штормит и удачные матчи чередуются с не очень хорошими. Сегодня команда уступила на выезде «Детройту». Из четырех россиян в составе «Блюз» отметился только Павел Бучневич. Он забросил пятую шайбу в нынешнем чемпионате, реализовав большинство. У форварда 11 очков в 17 играх.