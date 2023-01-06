В НХЛ никого не интересует национальность. Сразу шесть россиян выбраны на Матч звезд

Обзор дня Алексея Шевченко.

Заявление

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов выступил перед журналистами и попытался донести до болельщиков, почему команда перед дедлайном осталась без трансферов. Да, переподписали на двустороннее соглашение защитника Михаила Мамкина из «Тороса», но это вряд ли кого-то устроило в Башкирии.

Причины скромной работы понятны. В клубе не увидели на рынке людей, которые усилили бы команду, и не захотели брать хоккеистов только для того, чтобы потратить деньги. Какие-то легионеры сорвались из-за понятной обстановки в мире, причем один едва ли уже не купил билеты в Уфу, но потом испугался «реакции прессы».

Кроме того, Баширов наконец сформулировал задачу на сезон. Ранее он хотел оценить потенциал игроков и тренеров. Теперь же считает, что команде вполне по силам выйти в финал конференции. Но если не получится, то трагедии не будет, «Салават Юлаев» хочет стабильности, а не резкого рывка и громкого провала. Никаких вопросов по выступлению Баширова не было. Он ответил на все честно, ни на кого ничего не сваливал, даже признал ошибку с обменом Михаила Воробьева в СКА, которая была в прошлом сезоне.

Проблема в том, что радикальная часть болельщиков команды (а их, кажется, большинство) точно не поймут директора. «Салават Юлаев», по мнению громкой группы поклонников, всегда должен тратить больше всех и выигрывать Кубок. Если что-то из этого не произошло, то всех причастных следует уволить, так как они явно нечисты на руку. То, что ситуация в хоккее изменилась, никого не волнует. И эти люди не понимают Баширова, для них он говорит на другом языке, никто ни во что не собирается вникать. На это можно было бы закрыть глаза, но голос фанатов очень громкий, рано или поздно их крики дойдут до самого высокого начальства. Изменить ситуацию тяжело. В клубе пытаются говорить правильно, но выбирают такую интонацию, что их не понимают. Тупик и вечная война. Тут уж надо просто наблюдать, кто победит.

Марат Валиуллин и Зинэтула Билялетдинов. ХК «Ак Барс»

Объяснение

В Казани тоже встретились с прессой, чтобы рассказать о последних событиях в клубе, объяснить, к чему все идет. К сожалению, не получилось быть убедительными. Например, генеральный менеджер Марат Валиуллин вдруг заявил, что «Ак Барс» вообще ни с кем из тренеров не вел переговоров и сразу же остановился на кандидатуре Зинэтулы Билялетдинова. Но зачем отрицать то, что точно было известно? Да, какие-то фамилии среди кандидатов брались из воздуха, но как минимум Боба Хартли и Дэвида Немировски рассматривали всерьез. И как относиться к другим заявлениям, зная, что уже по одному вопросу никто правды не услышал?

Непонятна и концовка истории с Александром Бурмистровым. Так и не назвали истинную причину расставания с форвардом, который в глазах многих остался героем. Именно он высказал все в глаза Олегу Знарку и пострадал за правду. Однако когда тренера уволили, то хоккеиста не вернули в состав. По какой причине? Тут бы как раз и сказать правду. Вместо этого зачем-то назвали фамилию хоккеиста, который едва-едва не оказался в команде. Ладно бы это был легионер, выступающий где-то за океаном. Но Теему Пулккинен играет за «Трактор», каково ему было услышать, что челябинский клуб в нем не заинтересован.

Плохо, что в «Ак Барсе» до сих пор не признают ошибку с приглашением Олега Знарка. Тут бы честность не повредила. Да, не оценили риски, не изучили кандидата, опирались на победу на чемпионате мира 2014 года. Но, самое главное, непонятно, что с будущим клуба. Куда идут казанцы? Что будут делать следующей весной? Неужели Билялетдинова оставят или начнут реформу? Первый вариант — очень плохой, время Билелятдинова прошло. Но, кажется, что в «Ак Барсе» этого не понимают. И это очень плохая новость для болельщиков.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Выбор

В НХЛ еще раз дали понять, что при ведении собственного бизнеса не смотрят по сторонам. Доминик Гашек может писать сколько угодно писем, но в лиге не играют граждане стран, а лишь лучшие хоккеисты планеты. И нам бы эту философию перенять, но пока не время. Стало известно, что в ближайшем матче звезд примут участие сразу шесть российских игроков. По поводу Александра Овечкина никто и не сомневался. Весь хоккейный мир следит за тем, как он приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Без него такие игры и не стоит проводить. Удивительно, что в список попал Владимир Тарасенко, а ведь у него очень плохой сезон. И по статистике, и по игре команды нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Кроме того, у российского хоккеиста травма и он не сможет приехать на шоу. Но это голосование болельщиков, тут свои резоны.

Легко объясним выбор Кирилла Капризова, а также Игоря Шестеркина. По-настоящему неожиданно, что выбран Андрей Свечников из «Каролины». Он очень хороший хоккеист. Но форвард так и не стал звездой первого уровня, что-то мешает ему сделать главный шаг в карьере. Андрей заметен на льду, и игрока нельзя обвинить в отсутствии мотивации. Но хоккеист словно по-прежнему в возрасте, когда еще приглашают в молодежную сборную, а это не так. Нет в его действиях основательности, а многочисленные удаления, которые Свечников получает на ровном месте, мешают стать солидным. Но это не критика, а лишь штрих к тому, почему пока не удается встать в один ряд с Кросби, Макаром и Годро. Может быть, поездка на матч звезд поможет осознать, что надо становиться мудрее.