«Трактор» разобрали на запчасти. СКА забил ему 9 голов в день рождения гендиректора челябинцев

Клуб из Танкограда по прежнему не в зоне плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:9 (0:3, 2:3, 1:3)

Голы: Яшкин — 27 (Жафяров, Ожиганов), 9:46 — 0:1. Яшкин — 28 (бол., Никишин, Гусев), 13:41 — 0:2. Жафяров — 14 (бол., Гусев, Никишин), 14:58 — 0:3. Хуснутдинов — 9 (Фальковский), 20:37 — 0:4. Калинин — 8, 22:10 — 1:4. Пашнин — 2 (Гусев, Глотов), 27:10 — 1:5. Тертышный — 3 (Ткачев), 33:27 — 2:5. Воробьев — 10 (Попугаев, Солянников), 37:15 — 2:6. Ткачев — 10 (мен., Шабанов), 40:46 — 3:6. Яшкин — 29 (Глотов, Жафяров), 43:53 — 3:7. Хайруллин — 21 (Фальковский, Никишин), 48:15 — 3:8. Гусев — 14 (Хайруллин, Хуснутдинов), 52:46 — 3:9.

Нереализованный буллит: Шабанов (Трактор), 38:36 (Вратарь).

Вратари: Мыльников (Проскуряков, 22:10) — Подъяпольский (Иванов, 50:30).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (8+8+11) — 31 (13+11+7).

Судьи: Беляев, Гашилов.

4 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

«Трактор» набрал прекрасный ход после декабрьской паузы в чемпионате. Челябинцы выиграли четыре матча из пяти и ненадолго вернулись в зону плей-офф. Ценнее результатов сам хоккей, показанный командой. «Трактор» в буквальном смысле осмелел и добавил агрессии в атаке. Удачно вписался недавний новичок Никита Сошников. Прилетевший из Северной Америки нападающий набрал 4 очка за 5 матчей. Но недаром говорят, что чем выше взлет, тем больнее падение. Рано или поздно «Трактор» бы забуксовал. К сожалению для гендиректора клуба Ивана Савина, успешная серия прервалась в его день рождения. «Трактор» с неприличным счетом уступил СКА, пропустив больше, чем за последние три матча.

Армейцы показали гроссмейстерскую результативность и забросили по три шайбы в каждом периоде. Результат во многом предопределился уже в первые 15 минут. СКА дважды реализовал большинство — схемы Евгения Корешкова и Константина Шафранова работают превосходно. Дубль оформил Дмитрий Яшкин, который отличился и в равных составах, и в расстановке 5х4.

Игровой эпизод матча КХЛ «Трактор» — СКА — 3:9. пресс-службы ХК СКА

Во втором периоде «Трактор» не смог перестроить игру. После четвертой шайбы от Марата Хуснутдинова тренеры челябинцев поняли, что Сергей Мыльников натерпелся достаточно, и дали команду Илье Проскурякову разминаться. Пока запасной вратарь разогревался, Сергей Калинин отыграл один гол, но на сценарий матч он сильно не повлиял.

На пресс-конференции наставник СКА Роман Ротенберг отметил, что после игры в Балашихе, когда армейцы неожиданно уступили «Витязю» в овертайме (5:6 ОТ), в команде состоялся серьезный разговор. Тренеру петербуржцев впору выпускать тренинги по ораторскому искусству. Речи в раздевалке так вдохновили хоккеистов, что в Челябинске они разобрали «Трактор» на запчасти. Армейцы показали фантастическую реализацию бросков — 29 процентов. Лишь 31 попадание в створ потребовалось, чтобы довести счетчик голов до девяти. Столько «Трактор» не пропускал очень давно.

Порадоваться челябинцам стоит только за игру в атаке. Три заброшенные шайбы против лидера чемпионата — солидный результат. С приходом в штаб Игоря Ефимова нападение «Трактора» преобразилось. Помогла декабрьская пауза. Сработали перестановки в звеньях. Челябинцы в большей степени полагались на контратаки. Шайбы Калинина, Тертышного и Ткачева возникли благодаря перехватам и быстрым проходам средней зоны. Вот только в обороне команда сыграла безобразно. Пересмотрите пропущенные голы, чтобы убедиться в этом. Промахнулся штаб Гатиятулина с запросом. После второго гола Яшкина черно-белые взяли ошибочный челлендж на помеху вратарю, за который поплатились малым штрафом. Дамир Жафяров не упустил шанс увеличить преимущество в счете. А СКА не привык разбазаривать такой солидный перевес.

День рождения для Ивана Савина действительно стал грустным праздником. Впрочем, переживать из-за разгрома времени нет. «Трактор» продолжает отчаянную борьбу за плей-офф. «Барыс», обыграв дома «Металлург», взобрался на восьмое место в таблице и опережает челябинцев на одно очко, имея матч в запасе. Команду Гатиятулина впереди ждут серьезные соперники. Злой «Автомобилист», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» — это я назвал только четыре ближайших матча. Каждое поражение отдаляет «Трактор» от заветной восьмерки. Сегодняшний день челябинцам нужно как можно скорее забыть. И верить, что осечка с армейцами — разовая акция.