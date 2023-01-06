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Сегодня, 10:30

Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Андрей Кузьменко (в центре) принимает поздравления от партнеров по команде.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня.

«Ванкувер» прервал свою серию поражений из трех матчей и обыграл дома «Колорадо». «Эвеланш» по-прежнему измучаны травмами и не помогает ситуации даже возвращение Нэйтана Маккинона. «Лавины» уступили уже в пятом матче подряд и упустили преимущество в две шайбы. При этом гости оставили Александра Георгиева на растерзание сопернику и позволили нанести по его воротам 42 броска.

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В начале второго периода казалось, что «Колорадо» сумеет прервать черную полосу. Гости повели со счетом 2:0, но вскоре Андрей Кузьменко разрушил это предположение. Российский нападающий за две минуты забросил две шайбы и положил начало камбеку. Первый гол пришелся на большинство, а оба из них уже привычно были забиты с пятака. Кажется, форварду нравится его новая роль. На счету Андрея теперь 34 (17+17) очка в 37 играх.

Всего через тридцать секунд Брок Бесер вывел «Ванкувер» вперед и спастись «Колорадо» не смог. «Кэнакс» уверенно перебросали соперника, а ключевым стал именно второй период, который сломил настрой «Эвеланш». Кузьменко был признан первой звездой матча и клубу пора уже определяться, что делать с его продлением. По информации автора Sportsnet Иэна Макинтайра, «Ванкувер» намерен заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта — до дедлайна обменов в НХЛ. Если к этому сроку сделать этого не удастся, клуб может обменять форварда, чтобы не потерять его бесплатно.

Русский блюз

«Сент-Луис», несмотря на потерю из-за травм Владимира Тарасенко (выбыл на четыре недели) и Райана О'Райлли (шесть недель), одержал вторую победу подряд. При этом команда Крэйга Берубе за две встречи забросила десять шайб и выглядит крайне заряженной. «Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем. Мы должны взять фокус на то, что можем сделать для того, чтобы играть активно и побеждать с теми ребятами, кто сейчас в раздевалке», — говорит нападающий Джордан Кайру.

Сегодня в ворота «Нью-Джерси» он забросил 19-ю шайбу в сезоне и сделал это с передачи Павла Бучневича. Российский нападающий принял участие в трех голах своей команды и вышел на график больше одного набранного балла за матч (32 очка в 30 играх). Одним из главных героев встречи также стал Иван Барбашев, которого признали третьей звездой матча. Форвард отметился шестой шайбой в текущем чемпионате, а также помог забить Брэндону Сааду. На счету россиянина теперь 18 (6+12) очков в 39 играх.

«Сент-Луис» продолжает чередовать удачные серии с провальными и пока перспективы команды по-прежнему туманны. «Блюзменов» ждет непростой временной отрезок и к тому же совершенно непонятно, в каком состоянии вернутся в состав опытные лидеры. По информации североамериканских инсайдеров, Владимир Тарасенко не будет продлевать контракт с «Блюз», истекающий летом и с большой долей вероятности россиянина ждет обмен. Правда, в соглашении Тарасенко имеется полный запрет, что делает ситуацию еще более непростой.

Хоккей
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Что творит Овечкин! Семь голов в четырех матчах — и финская легенда позади
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 41 22 19 50
5 Айлендерс 40 22 18 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Колорадо 37 19 18 41
5 Сент-Луис 39 19 20 41
6 Нэшвилл 37 17 20 40
7 Аризона 37 13 24 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Эдмонтон 40 21 19 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
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9.01
10.01
11.01
6.01 03:00
Каролина – Нэшвилл
 3 : 5
6.01 03:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 6
6.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
1 : 4
6.01 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 3 : 5
6.01 03:00
Торонто – Сиэтл
 1 : 5
6.01 03:00
Филадельфия – Аризона
 6 : 2
6.01 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 2
6.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 4 : 2
6.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 5 : 2
6.01 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
 2 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
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