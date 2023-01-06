Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды

Обзор игрового дня.

«Ванкувер» прервал свою серию поражений из трех матчей и обыграл дома «Колорадо». «Эвеланш» по-прежнему измучаны травмами и не помогает ситуации даже возвращение Нэйтана Маккинона. «Лавины» уступили уже в пятом матче подряд и упустили преимущество в две шайбы. При этом гости оставили Александра Георгиева на растерзание сопернику и позволили нанести по его воротам 42 броска.

В начале второго периода казалось, что «Колорадо» сумеет прервать черную полосу. Гости повели со счетом 2:0, но вскоре Андрей Кузьменко разрушил это предположение. Российский нападающий за две минуты забросил две шайбы и положил начало камбеку. Первый гол пришелся на большинство, а оба из них уже привычно были забиты с пятака. Кажется, форварду нравится его новая роль. На счету Андрея теперь 34 (17+17) очка в 37 играх.

Всего через тридцать секунд Брок Бесер вывел «Ванкувер» вперед и спастись «Колорадо» не смог. «Кэнакс» уверенно перебросали соперника, а ключевым стал именно второй период, который сломил настрой «Эвеланш». Кузьменко был признан первой звездой матча и клубу пора уже определяться, что делать с его продлением. По информации автора Sportsnet Иэна Макинтайра, «Ванкувер» намерен заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта — до дедлайна обменов в НХЛ. Если к этому сроку сделать этого не удастся, клуб может обменять форварда, чтобы не потерять его бесплатно.

Русский блюз

«Сент-Луис», несмотря на потерю из-за травм Владимира Тарасенко (выбыл на четыре недели) и Райана О'Райлли (шесть недель), одержал вторую победу подряд. При этом команда Крэйга Берубе за две встречи забросила десять шайб и выглядит крайне заряженной. «Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем. Мы должны взять фокус на то, что можем сделать для того, чтобы играть активно и побеждать с теми ребятами, кто сейчас в раздевалке», — говорит нападающий Джордан Кайру.

Сегодня в ворота «Нью-Джерси» он забросил 19-ю шайбу в сезоне и сделал это с передачи Павла Бучневича. Российский нападающий принял участие в трех голах своей команды и вышел на график больше одного набранного балла за матч (32 очка в 30 играх). Одним из главных героев встречи также стал Иван Барбашев, которого признали третьей звездой матча. Форвард отметился шестой шайбой в текущем чемпионате, а также помог забить Брэндону Сааду. На счету россиянина теперь 18 (6+12) очков в 39 играх.

«Сент-Луис» продолжает чередовать удачные серии с провальными и пока перспективы команды по-прежнему туманны. «Блюзменов» ждет непростой временной отрезок и к тому же совершенно непонятно, в каком состоянии вернутся в состав опытные лидеры. По информации североамериканских инсайдеров, Владимир Тарасенко не будет продлевать контракт с «Блюз», истекающий летом и с большой долей вероятности россиянина ждет обмен. Правда, в соглашении Тарасенко имеется полный запрет, что делает ситуацию еще более непростой.