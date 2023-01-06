Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
«Ванкувер» прервал свою серию поражений из трех матчей и обыграл дома «Колорадо». «Эвеланш» по-прежнему измучаны травмами и не помогает ситуации даже возвращение Нэйтана Маккинона. «Лавины» уступили уже в пятом матче подряд и упустили преимущество в две шайбы. При этом гости оставили Александра Георгиева на растерзание сопернику и позволили нанести по его воротам 42 броска.
В начале второго периода казалось, что «Колорадо» сумеет прервать черную полосу. Гости повели со счетом 2:0, но вскоре Андрей Кузьменко разрушил это предположение. Российский нападающий за две минуты забросил две шайбы и положил начало камбеку. Первый гол пришелся на большинство, а оба из них уже привычно были забиты с пятака. Кажется, форварду нравится его новая роль. На счету Андрея теперь 34 (17+17) очка в 37 играх.
Всего через тридцать секунд Брок Бесер вывел «Ванкувер» вперед и спастись «Колорадо» не смог. «Кэнакс» уверенно перебросали соперника, а ключевым стал именно второй период, который сломил настрой «Эвеланш». Кузьменко был признан первой звездой матча и клубу пора уже определяться, что делать с его продлением. По информации автора Sportsnet Иэна Макинтайра, «Ванкувер» намерен заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта — до дедлайна обменов в НХЛ. Если к этому сроку сделать этого не удастся, клуб может обменять форварда, чтобы не потерять его бесплатно.
Русский блюз
«Сент-Луис», несмотря на потерю из-за травм Владимира Тарасенко (выбыл на четыре недели) и Райана О'Райлли (шесть недель), одержал вторую победу подряд. При этом команда Крэйга Берубе за две встречи забросила десять шайб и выглядит крайне заряженной. «Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем. Мы должны взять фокус на то, что можем сделать для того, чтобы играть активно и побеждать с теми ребятами, кто сейчас в раздевалке», — говорит нападающий Джордан Кайру.
Сегодня в ворота «Нью-Джерси» он забросил 19-ю шайбу в сезоне и сделал это с передачи Павла Бучневича. Российский нападающий принял участие в трех голах своей команды и вышел на график больше одного набранного балла за матч (32 очка в 30 играх). Одним из главных героев встречи также стал Иван Барбашев, которого признали третьей звездой матча. Форвард отметился шестой шайбой в текущем чемпионате, а также помог забить Брэндону Сааду. На счету россиянина теперь 18 (6+12) очков в 39 играх.
«Сент-Луис» продолжает чередовать удачные серии с провальными и пока перспективы команды по-прежнему туманны. «Блюзменов» ждет непростой временной отрезок и к тому же совершенно непонятно, в каком состоянии вернутся в состав опытные лидеры. По информации североамериканских инсайдеров, Владимир Тарасенко не будет продлевать контракт с «Блюз», истекающий летом и с большой долей вероятности россиянина ждет обмен. Правда, в соглашении Тарасенко имеется полный запрет, что делает ситуацию еще более непростой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|25
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Рейнджерс
|40
|22
|18
|50
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|50
|5
|Айлендерс
|40
|22
|18
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|37
|11
|26
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|39
|23
|16
|53
|3
|Тампа-Бэй
|37
|24
|13
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|36
|16
|20
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|5
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|6
|Нэшвилл
|37
|17
|20
|40
|7
|Аризона
|37
|13
|24
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|39
|11
|28
|26
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|6 : 2
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|5 : 2
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25