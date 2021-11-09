Российский форвард преобразился в «Детройте». Он может решить проблему с центрами на Олимпиаде

Владислав Наместников — очевидный кандидат на поездку в Пекин.

Александр Овечкин (11), Андрей Свечников (7), Евгений Кузнецов (5), Владислав Наместников (5). Между прочим, это снайперский топ россиян в НХЛ. Хорошо, позиция Овечкина не обсуждается. Легенда, профессионал, машина. Его 11 голов за 12 матчей приводят в восторг, но подсознательно понимаешь: «Ага, это же Александр, чему удивляться». Сегодня он забросил 741 шайбу за карьеру и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярок НХЛ. Следующая цель — чешская легенда Яромир Ягр с 766 голами.

Свечников — настоящий лидер «Каролины». Андрею всего 21 год, а он лучший бомбардир и снайпер «Харрикейнз». Форвард подкупает своими нестандартными решениями, драйвом и спортивной наглостью. Про Кузнецова — хоть он и начал сезон великолепно — много писать не хочется. Почему? Давайте дождемся, чем закончится работа ФХР по сокращению его дисквалификации. Искренне хочется, чтобы Евгений доехал до Олимпиады и исполнил «птичку» после гола канадцам, американцам или шведам.

Сомневаюсь, что третьим/четвертым в списке российских снайперов НХЛ вы ждали Владислава Наместникова. Который вместе с «Детройтом» удивляет на старте сезона. У нападающего уже пять шайб и две передачи за 13 матчей. Воспитанник воскресенского «Химика» проводит второй сезон за «Ред Уингз» и, кажется, нашел свою команду. За первый месяц регулярки россиянин почти в два раза улучшил результативность по сравнению с прошлым сезоном, играет по 14 минут и приносит значительную пользу команде. Владислав — третий снайпер и пятый бомбардир «Ред Уингз», которые, как бы парадоксально ни звучало, опережают в таблице Восточной конференции «Айлендерс», «Питтсбург», «Бостон» и «Монреаль».

Наместников забил больше, чем Панарин, Капризов, Тарасенко, Дадонов, Бучневич. Впечатляет процент реализации бросков (33,3). То есть каждый третий бросок Владислава по воротам — это гол. Причем направить шайбу в створ форвард может и из неочевидных позиций. Как, к примеру, в недавнем матче с «Вегасом». Голкипер «Рыцарей» Лоран Броссуа не ожидал, что Наместников решит бросить с нулевого угла, — и пропустил шайбу под мышкой.







Каждая удачная серия российского игрока из НХЛ неотделима от вопроса: «А брать ли его на Олимпиаду?» Наместников не входит в пул хоккеистов, которым уже зарезервировали билеты до Пекина. Но по первым матчам регулярки на Владислава должны обратить внимание представители сборной. Как по мне, Наместников идеально впишется в третье-четвертое звено. Он добавит составу баланса. Владислав способен сыграть и на фланге, и в центре (пусть сейчас в «Детройте» его и не используют на этой позиции). Полезен у своих ворот и может сообразить моменты у чужих. Такие универсалы очень ценятся в хоккее.

Центральные нападающие — ноющая головная боль штаба сборной перед Олимпиадой. Тренер-консультант Олег Знарок на вчерашней пресс-конференции даже обмолвился, что на ближайшем Евротуре Алексей Жамнов попросил его посмотреть на игроков этой позиции. По факту кандидатов из КХЛ, способных усилить центральную ось, только два. Вадим Шипачев из «Динамо» и Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева». Ни тот, ни другой на Кубок «Карьяла» не поехали. Не представляю, за кем Знарок собрался наблюдать на финском турнире. Неужели за Дмитрием Воронковым, которого выбрали капитаном сборной?

Тренера «Детройта» Джеффа Блэшилла проблемы российской сборной с центрами совершенно не волнуют. Специалист продолжает наигрывать Наместникова на фланге, хотя признавался, что ему нравилось, как форвард справлялся с ролью центра. Сам форвард намекал, что на точке он чувствует себя комфортнее.

— Мне нравится, как он играет в роли центрфорварда, — говорил Блэшилл в феврале 2021 года. — В качестве центра он выглядит более динамичным, там он играет быстрее и проворнее, чем на фланге. Он сохраняет шайбу, хорошо защищается и показывает отличную скорость.

Хоккей «Детройта» на старте регулярки напоминает американские гонки. При всех проблемах «Ред Уингз» в обороне в атаке команда Блэшилла играет вдохновенно. Впечатляют молодые таланты — Лукас Раймонд и Мориц Зайдер. Пережили в Городе моторов и травму Якуба Враны, который вернется на лед не раньше февраля. Пока же Наместникова используют в третьем звене с Сэмом Ганье и Митчеллом Стивенсом. Шансов на повышение не так много, но сам факт, что Владислав стабильно выходит в основе и получает достаточно времени, подтверждает ценность форварда для клуба.

Наместников — редкий гость сборной России на международных турнирах. Он сыграл только на бронзовом ЧМ-2017 и на Кубке мира-2016 в Торонто. Сильно удивлюсь, если, учитывая проблему с центрами, Владислава не пригласят на Олимпиаду. Универсальный форвард, способный сыграть на разных позициях, точно пригодится штабу Жамнова в Пекине. Навыки центрального, заложенные со школы и юниорки, у Наместникова никуда не делись. Один игрок — не решение глобальной проблемы, но как минимум у Алексея Юрьевича появится вариативность и возможность для перестановок в сочетаниях.