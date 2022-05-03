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Сегодня, 18:15

У «Вашингтона» мало шансов пройти первый раунд. Овечкин не способен решить главную проблему команды

«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» 4 мая в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Что делать с вратарями?

Александру Овечкину и его «Вашингтону» в плей-офф ничего хорошего не светит. Это не точка зрения врагов или завистников, а суровая правда жизни. Перед серией первого раунда против лучшей команды регулярного чемпионата «Флориды» хочется найти убедительные доводы в пользу того, что «Кэпиталз» способны пойти дальше. Получается совсем слабо, если не принимать во внимание виртуальный козырь, описываемый словом «опыт». Штука важная, но без других составляющих бесполезная.

После того как «Вашингтон» неожиданно завоевал Кубок Стэнли в 2018-м, ему не удалось больше выиграть ни одной серии плей-офф. За прошедшие годы чемпионский костяк команды постарел, преодолев в полном составе возрастную отметку «30». И если Александр Овечкин удивительным образом держит высочайший уровень, регулярно забивая, как и десять лет назад, то его давние партнеры по команде Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши сдали из-за участившихся проблем со здоровьем. В НХЛ без своевременных вкраплений талантливой молодежи, способной прогрессировать, и крепких игроков в расцвете построить претендента невозможно. С этим большие сложности. Силовик Том Уилсон хорош в своей роли, но он только дополнение к более классным партнерам.

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«Вашингтон» до выигрыша титула с составом, который находился на пике возможностей, дальше второго раунда не добирался. Сейчас чемпионское окно для «Кэпиталз» заколочено наглухо. Даже если каким-то образом столичной команде удастся пройти дальше, то ее ждет победитель серии «Торонто» — «Тампа». Один соперник страшнее другого.

Овечкин, пропустивший три последних матча регулярного чемпионата из-за повреждения, уже приступил к полноценным тренировкам с остальными. Но он не способен решить главный вопрос «Кэпиталз» — вратарский. Ни Илья Самсонов, ни Витек Ванечек не оставляют о себе впечатления как о супергероях. Именно такой человек нужен против зубодробительного нападения «Флориды». Пока даже непонятно, кто из двух вратарей начнет серию. Это выбор из вариантов, ни один из которых не кажется однозначно хорошим.

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Сразу четыре игрока «Пантер» забросили 30 и больше шайб в чемпионате, а пропустившему по разным причинам 11 матчей Сэму Беннетту не хватило до этой отметки всего двух шайб. В прошлом плей-офф будущий обладатель Кубка Стэнли «Тампа» в первом раунде затратила массу сил и нервов в противостоянии с «Флоридой» (4-2), которая за год стала еще сильнее.

«Кэпиталз» способны сыграть в системной, строгой манере и навязать борьбу сопернику. Для того чтобы этот план сработал, необходимо совпадение ряда факторов — классные действия своего вратаря и нестабильные чужого, везение, хорошая форма ветеранов и жажда победы любой ценой. «Флорида» в регулярном чемпионате забросила больше всех и чаще других совершала камбэки, уступая с разностью в несколько шайб. В плей-офф этот подход на дистанции не работает. «Пантерс», которые со дня на день ждут возвращения в состав давно травмированного лидера обороны Аарона Экблада, обязаны перестроиться. Нет уверенности, что команда способна это быстро сделать без ущерба для всего остального. Хороший шанс для «Вашингтона» для начала зацепиться за борьбу в серии. Тогда дальше возможны варианты.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
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3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
3.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 1
3.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 0
3.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 0 : 4
3.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 3 : 4
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 4
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 1 3
И Г
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 3
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 2
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 1 1
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1
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