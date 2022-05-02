Овечкин и Капризов вылетят в первом раунде. Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ

Предвкушаем старт Кубка Стэнли.

В ночь со 2 на 3 мая стартует плей-офф НХЛ. Интриг много, как обычно. Сможет ли «Тампа» взять третий Кубок Стэнли подряд или «Торонто» с лучшим снайпером сезона Мэттьюсом преодолеет проклятие первого раунда? Хватит ли Александра Овечкина на плей-офф? Кто окажется сильнее в споре «Миннесоты» Кирилла Капризова и самого русского нападения НХЛ из «Сент-Луиса»? Журналисты «СЭ» предлагают свой прогноз.

Артур Хайруллин

Веру большинства экспертов в «Колорадо» не разделяю. «Лавины» играют мощно, но вспомните прошлый сезон — «Вегас» выщелкнул их во втором раунде и не поморщился. Думаю, что и в этот раз «Колорадо» остановится на этой стадии — «Сент-Луис» с мощнейшим нападением спокойно может выбить лучшую команду конференции в регулярке.

В «Тампу» тоже не слишком верится. «Торонто» вряд ли остановит «Лайтнинг», а вот «Флорида» может. В том, что «Пантерз» пройдут «Вашингтон», даже не сомневаюсь. И даже возвращение Овечкина не сможет спасти «Кэпиталз»: уж очень слабо команда играет в обороне, да и на вратарей надежды нет. У «Флориды» же слабых мест просто нет, а атака настолько мощная, что просто не заметит соперника по первому раунду.

Рискну поставить на «Каролину», которая в регулярном чемпионате выглядела очень мощно. Очень ровный состав, например, в четвертом звене там играет опытный центр Дерек Степан и классный силовой форвард Макс Доми. Самым ценным игроком плей-офф станет Андрей Свечников — хоккеист без слабых мест. Поборется с ним Себастьян Ахо.

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Михаил Зислис

Нынешний «Вашингтон» нацелен на одну задачу — его капитан Александр Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам. В плей-офф команде придется тяжко, несмотря на колоссальный опыт лидеров. Будь у «Кэпиталз» в составе побольше энергичной молодежи на вырост и проверенный временем вратарь, то шансы быстро не отправиться в отпуск были бы. Текущий расклад больше наводит на мысль о неизбежных пляже, гольфе и прочих радостях для «Вашингтона» уже в середине мая.

«Флорида» не выигрывала кубковой серии с 1996 года, когда дошла до финала Кубка Стэнли. Но прогресс «Пантер» на протяжении двух последних лет впечатляет, поэтому сводить шансы южан к грустной статистике из прошлого нельзя. Сдержать мощную атаку соперника (Барков, Юбердо, Райнхарт, Верхаге, Беннетт и другие) «Вашингтону» будет невероятно сложно, если только Илья Самсонов или Витек Ванечек в воротах не начнут штамповать чудеса одно за другим.

За последние три сезона «Сент-Луис» одержал 12 побед в 14 матчах против «Миннесоты», включая три из трех в нынешнем чемпионате, что откровенно намекает на команду, которая должна быть фаворитом предстоящей серии. Букмекеры считают иначе и отдают небольшое предпочтение «Уайлд». Возможно, их смущает одно обстоятельство. Герой плей-офф-2019 Джордан Биннигтон с тех пор только деградирует, а вытеснивший его с позиции основного голкипера «Блюз» финн Вилле Хуссо в свои 27 лет не провел ни единой секунды в матче Кубка Стэнли. Тогда как возрастная вратарская бригада «Миннесоты» Марк-Андре Флери и Кэм Талбот обладает колоссальным опытом. Но этого не хватит Кириллу Капризову и его симпатичной команде. В упорной борьбе дальше пройдет «Сент-Луис».

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Иван Богун

Говорят, если хочешь сделать заведомо провальный прогноз на обладателя Кубка Стэнли, выбирай одного из победителей конференций. Однако в этом сезоне рука так и тянется поставить на «Колорадо» с великолепным (без шуток) Валерием Ничушкиным. Мы привыкли называть команду из Денвера мягкими мальчиками для регулярки. Но вспомните, сколько к своему первому чемпионству шла «Тампа» Джона Купера?

И сейчас есть ощущение, что Маккиннон, Ландескуг и Рантанен, еще ни разу не доходившие даже до финала конференции, набили достаточное количество шишек, чтобы всерьез побиться за кубок. Тем более что теперь у Джареда Беднара есть ровная оборона и еще один феномен в лице Кэйла Макара. Доверия не вызывает только дешевенькая вратарская пара Кемпер — Францоуз, у которой нет большого кубкового опыта.

Кто, если не «Колорадо»? Очень сбалансированный «Калгари» с тренером-чемпионом. У «Флэймз», может быть, не самая звездная, но достаточно ровная и духовитая команда с четкой и всем понятной системой, ориентированной на пахоту и игру в обороне. Не стоит сбрасывать со счетов и сохранившую чемпионский костяк «Тампу», финишировавшую лишь на пятом месте на «Востоке». Пусть и теперь боттом «Молний» выглядит не таким мощным, как в прошлом году. А вот в другую команду из Флориды большой веры нет — в плей-офф дико результативные и лихие «Пантеры» могут поплатиться за абсолютно ужасную для первой команды регулярки оборону.

Как бы ни был прекрасен Кирилл Капризов, веры в его «Миннесоту» как в команду претендента не так много: «Дикари» еще слишком молоды и сыры для команды-чемпиона. И даже будучи второй командой «Запада», не выглядят фаворитами в серии с прожженными «Сент-Луисом» Крэйга Берубе, у которого есть восставший из пепла Владимир Тарасенко и сразу 14 обладателей Кубка Стэнли. Так что банальный запас прочности у «Блюзменов» будет поболее.

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Михаил Скрыль

По результатам регулярки не вижу команду-золушку, которая сможет преобразиться, как «Даллас» в постковидном плей-офф-2020. «Тампа», сохранившая золотой костяк, провела точечные усиления и готова к походу за третьим кубком подряд. Но хочется, чтобы в нынешнем сезоне в НХЛ появился новый чемпион.

«Эвеланш» созрели для большой победы. У главного тренера Джареда Беднара достаточно ресурсов для борьбы за Кубок Стэнли. Супертройка во главе с Нэйтаном Маккинноном, надежный и стабильный вратарь Дарси Кемпер, чумовой защитник Кэйл Макар и россыпь талантливых нападающих, прошедших с командой не один плей-офф. Многое будет зависеть от лидеров, которые должны показать результат в плотном хоккее против организованных команд. Серия первого раунда с «Нэшвиллом» станет отличной проверкой сил и нервов «Эвеланш». На «Западе» не сбрасывал бы со счетов «Калгари», где Дэррил Саттер собрал приличную кубковую банду, впечатляющую дисциплиной и структурой игры.

Пары Восточной конференции более непредсказуемы. Здесь вам и кубковые зубры: «Вашингтон» с «Питтсбургом». Лихие команды, доминирующие в регулярке: «Флорида» и «Каролина». И куда же без готовой к новому походу за трофеем «Тампы»? Поставлю на финал «Лайтнинг» против «Харрикейнз». «Каролина», как и «Колорадо», окрепла для поздних стадий плей-офф. Опыт прошлых лет поможет команде выйти в топ-4 лиги.

Внимательно буду следить за парой «Сент-Луис» — «Миннесота», где сыграют сразу шесть россиян . Жду от серии семи матчей. Предположу, что дальше пройдут «Блюз» только потому, что Владимир Тарасенко и компания знают, как выдать максимум в плей-офф. «Уайлд» не отдадут матчи без борьбы, но гениальности Кирилла Капризова, подвигов Кевина Фиалы и опыта Марка-Андре Флери окажется недостаточно против более кубкового «Сент-Луиса».

А для «Вашингтона» и Александра Овечкина, пропустившего последние матчи регулярки из-за нелепой травмы, плей-офф закончится рано. Не вижу, за счет чего «Кэпиталз» пройдут дальше второго раунда. Нестабильные вратари и сильная зависимость от возрастных лидеров помешают Питеру Лавиолетту продлить сезон. Руководству «Вашингтона» пора признать, что чемпионское окно для них давно закрыто.

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Андрей Жданюк

На сегодняшний день главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли назову «Калгари». Канадские клубы не выигрывали этот трофей с 1993 года, и, в отличие от «Монреаля» образца прошлого сезона, «огоньки» выглядят настоящей машиной. У команды есть все необходимое для серьезного кубкового похода — опытный тренер, хорошая оборона, отличный вратарь с девятью шатаутами и глубина атаки. Первое звено команды — это вообще что-то невообразимое: 301 набранное очко при общем показателе полезности «+182». Даже российский защитник Никита Задоров выдал свой самый результативный сезон в НХЛ (22 очка и «+11»). Будет здорово, если после своих скитаний (три клуба за два года) он станет частью исторической команды.

У «Харрикейнз» лучшая оборона в лиге (202 пропущенных гола). После назначения Рода Бриндамора главным тренером они вышли в плей-офф в четвертый раз подряд. Новой ступенью развития для «Каролины» будет попадание в финал конференции. Выход туда «Тампы» удивлять не должен . За последние годы «Лайтнинг» очень сильно выросли не только в игровых аспектах, но и в психологических. Команда стала более гибкой, научилась подстраиваться под любого соперника и включать максимальные обороты только тогда, когда это действительно необходимо.

«Мы построили эту команду и теперь должны максимально использовать наши возможности. Мы считаем, что наше чемпионское окно все еще открыто. У нас сильная группа игроков, некоторые из них находятся на пике карьеры. Есть способная молодежь», — говорил минувшим летом владелец «Сент-Луиса» Том Стиллман. Тогда в его слова не очень верилось, но, как оказалось, американец не врал. Команда выглядит готовой к кубковым баталиям и вполне может замахнуться на финал конференции.

Джонни Годро стал первым игроком с сезона-1995/96, набравшим 90 очков в равных составах. Просто удивительно, как после такой мощной регулярки очень многие не ставят Годро даже в топ-5 претендентов на «Харт-Трофи». Надеюсь, Джонни отыграется в плей-офф за такую несправедливость и заберет себе в коллекцию «Конн-Смайт».

Чтобы немного охладить наступательный пыл мощной «Флориды», «Вашингтону» необходим вратарь, способный хотя бы периодически стоять на голове. Ни Витек Ванечек, ни Илья Самсонов абсолютно не внушают уверенности на последнем рубеже, а команда рискует повторить сценарий прошлогоднего плей-офф. Кажется, «Кэпиталз» не вынесли уроков из своих ошибок . Шансы «Вашингтона» в этой паре при любых раскладах выглядят не самыми предпочтительными. Команда довольно возрастная, и действовать против соперников, умеющих взвинчивать темп, им дается сложно.

Сразу девять форвардов «Сент-Луиса» забросили 20 и более шайб. К тому же у «Блюз» появилось очень мощное звено Тарасенко — Томас — Бучневич, которое стало одним из самых ярких в НХЛ. В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Миннесота» дала мощнейший бой «Вегасу» и почти спасла серию, уступая 1-3, но на решающий рывок команду не хватило. Капризов в семи встречах набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-3». «Рыцари», как могли, закрывали россиянина, и чувствовалось, что Кирилл еще не готов полностью к такой плотной борьбе. В нынешнем сезоне форвард заматерел, вышел на еще более высокий уровень, но для «Миннесоты» этого все равно может оказаться мало . Нынешний «Сент-Луис» выглядит более кубковой командой с более надежной обороной.