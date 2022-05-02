Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:15

Овечкин и Капризов вылетят в первом раунде. Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ

В ночь со 2 на 3 мая пройдут первые матчи стартового раунда Кубка Стэнли
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин и Кирилл Капризов.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
1/6
Предвкушаем старт Кубка Стэнли.

В ночь со 2 на 3 мая стартует плей-офф НХЛ. Интриг много, как обычно. Сможет ли «Тампа» взять третий Кубок Стэнли подряд или «Торонто» с лучшим снайпером сезона Мэттьюсом преодолеет проклятие первого раунда? Хватит ли Александра Овечкина на плей-офф? Кто окажется сильнее в споре «Миннесоты» Кирилла Капризова и самого русского нападения НХЛ из «Сент-Луиса»? Журналисты «СЭ» предлагают свой прогноз.

Артур Хайруллин

Веру большинства экспертов в «Колорадо» не разделяю. «Лавины» играют мощно, но вспомните прошлый сезон — «Вегас» выщелкнул их во втором раунде и не поморщился. Думаю, что и в этот раз «Колорадо» остановится на этой стадии — «Сент-Луис» с мощнейшим нападением спокойно может выбить лучшую команду конференции в регулярке.

Чемпионский парад &laquo;Колорадо&raquo;. Лучшая команда НХЛ этого сезона 21 год не выигрывала кубок. В последний раз ее привел к успеху Хартли

В «Тампу» тоже не слишком верится. «Торонто» вряд ли остановит «Лайтнинг», а вот «Флорида» может. В том, что «Пантерз» пройдут «Вашингтон», даже не сомневаюсь. И даже возвращение Овечкина не сможет спасти «Кэпиталз»: уж очень слабо команда играет в обороне, да и на вратарей надежды нет. У «Флориды» же слабых мест просто нет, а атака настолько мощная, что просто не заметит соперника по первому раунду.

Рискну поставить на «Каролину», которая в регулярном чемпионате выглядела очень мощно. Очень ровный состав, например, в четвертом звене там играет опытный центр Дерек Степан и классный силовой форвард Макс Доми. Самым ценным игроком плей-офф станет Андрей Свечников — хоккеист без слабых мест. Поборется с ним Себастьян Ахо.

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Михаил Зислис

Нынешний «Вашингтон» нацелен на одну задачу — его капитан Александр Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам. В плей-офф команде придется тяжко, несмотря на колоссальный опыт лидеров. Будь у «Кэпиталз» в составе побольше энергичной молодежи на вырост и проверенный временем вратарь, то шансы быстро не отправиться в отпуск были бы. Текущий расклад больше наводит на мысль о неизбежных пляже, гольфе и прочих радостях для «Вашингтона» уже в середине мая.

«Флорида» не выигрывала кубковой серии с 1996 года, когда дошла до финала Кубка Стэнли. Но прогресс «Пантер» на протяжении двух последних лет впечатляет, поэтому сводить шансы южан к грустной статистике из прошлого нельзя. Сдержать мощную атаку соперника (Барков, Юбердо, Райнхарт, Верхаге, Беннетт и другие) «Вашингтону» будет невероятно сложно, если только Илья Самсонов или Витек Ванечек в воротах не начнут штамповать чудеса одно за другим.

Александр Овечкин и&nbsp;Кирилл Капризов. Что ждет Овечкина? Справится ли Капризов с самой русской командой лиги? Превью плей-офф НХЛ

За последние три сезона «Сент-Луис» одержал 12 побед в 14 матчах против «Миннесоты», включая три из трех в нынешнем чемпионате, что откровенно намекает на команду, которая должна быть фаворитом предстоящей серии. Букмекеры считают иначе и отдают небольшое предпочтение «Уайлд». Возможно, их смущает одно обстоятельство. Герой плей-офф-2019 Джордан Биннигтон с тех пор только деградирует, а вытеснивший его с позиции основного голкипера «Блюз» финн Вилле Хуссо в свои 27 лет не провел ни единой секунды в матче Кубка Стэнли. Тогда как возрастная вратарская бригада «Миннесоты» Марк-Андре Флери и Кэм Талбот обладает колоссальным опытом. Но этого не хватит Кириллу Капризову и его симпатичной команде. В упорной борьбе дальше пройдет «Сент-Луис».

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Иван Богун

Говорят, если хочешь сделать заведомо провальный прогноз на обладателя Кубка Стэнли, выбирай одного из победителей конференций. Однако в этом сезоне рука так и тянется поставить на «Колорадо» с великолепным (без шуток) Валерием Ничушкиным. Мы привыкли называть команду из Денвера мягкими мальчиками для регулярки. Но вспомните, сколько к своему первому чемпионству шла «Тампа» Джона Купера?

И сейчас есть ощущение, что Маккиннон, Ландескуг и Рантанен, еще ни разу не доходившие даже до финала конференции, набили достаточное количество шишек, чтобы всерьез побиться за кубок. Тем более что теперь у Джареда Беднара есть ровная оборона и еще один феномен в лице Кэйла Макара. Доверия не вызывает только дешевенькая вратарская пара Кемпер — Францоуз, у которой нет большого кубкового опыта.

Кирилл Капризов и&nbsp;Александр Овечкин. Сезон русских в НХЛ: Капризов — лучший, Овечкин побил рекорд лиги и повторил еще два

Кто, если не «Колорадо»? Очень сбалансированный «Калгари» с тренером-чемпионом. У «Флэймз», может быть, не самая звездная, но достаточно ровная и духовитая команда с четкой и всем понятной системой, ориентированной на пахоту и игру в обороне. Не стоит сбрасывать со счетов и сохранившую чемпионский костяк «Тампу», финишировавшую лишь на пятом месте на «Востоке». Пусть и теперь боттом «Молний» выглядит не таким мощным, как в прошлом году. А вот в другую команду из Флориды большой веры нет — в плей-офф дико результативные и лихие «Пантеры» могут поплатиться за абсолютно ужасную для первой команды регулярки оборону.

Как бы ни был прекрасен Кирилл Капризов, веры в его «Миннесоту» как в команду претендента не так много: «Дикари» еще слишком молоды и сыры для команды-чемпиона. И даже будучи второй командой «Запада», не выглядят фаворитами в серии с прожженными «Сент-Луисом» Крэйга Берубе, у которого есть восставший из пепла Владимир Тарасенко и сразу 14 обладателей Кубка Стэнли. Так что банальный запас прочности у «Блюзменов» будет поболее.

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Михаил Скрыль

По результатам регулярки не вижу команду-золушку, которая сможет преобразиться, как «Даллас» в постковидном плей-офф-2020. «Тампа», сохранившая золотой костяк, провела точечные усиления и готова к походу за третьим кубком подряд. Но хочется, чтобы в нынешнем сезоне в НХЛ появился новый чемпион.

«Эвеланш» созрели для большой победы. У главного тренера Джареда Беднара достаточно ресурсов для борьбы за Кубок Стэнли. Супертройка во главе с Нэйтаном Маккинноном, надежный и стабильный вратарь Дарси Кемпер, чумовой защитник Кэйл Макар и россыпь талантливых нападающих, прошедших с командой не один плей-офф. Многое будет зависеть от лидеров, которые должны показать результат в плотном хоккее против организованных команд. Серия первого раунда с «Нэшвиллом» станет отличной проверкой сил и нервов «Эвеланш». На «Западе» не сбрасывал бы со счетов «Калгари», где Дэррил Саттер собрал приличную кубковую банду, впечатляющую дисциплиной и структурой игры.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. В НХЛ определились все пары плей-офф. Сколько русских поборется за Кубок Стэнли?

Пары Восточной конференции более непредсказуемы. Здесь вам и кубковые зубры: «Вашингтон» с «Питтсбургом». Лихие команды, доминирующие в регулярке: «Флорида» и «Каролина». И куда же без готовой к новому походу за трофеем «Тампы»? Поставлю на финал «Лайтнинг» против «Харрикейнз». «Каролина», как и «Колорадо», окрепла для поздних стадий плей-офф. Опыт прошлых лет поможет команде выйти в топ-4 лиги.

Внимательно буду следить за парой «Сент-Луис» — «Миннесота», где сыграют сразу шесть россиян. Жду от серии семи матчей. Предположу, что дальше пройдут «Блюз» только потому, что Владимир Тарасенко и компания знают, как выдать максимум в плей-офф. «Уайлд» не отдадут матчи без борьбы, но гениальности Кирилла Капризова, подвигов Кевина Фиалы и опыта Марка-Андре Флери окажется недостаточно против более кубкового «Сент-Луиса».

А для «Вашингтона» и Александра Овечкина, пропустившего последние матчи регулярки из-за нелепой травмы, плей-офф закончится рано. Не вижу, за счет чего «Кэпиталз» пройдут дальше второго раунда. Нестабильные вратари и сильная зависимость от возрастных лидеров помешают Питеру Лавиолетту продлить сезон. Руководству «Вашингтона» пора признать, что чемпионское окно для них давно закрыто.

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

Андрей Жданюк

На сегодняшний день главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли назову «Калгари». Канадские клубы не выигрывали этот трофей с 1993 года, и, в отличие от «Монреаля» образца прошлого сезона, «огоньки» выглядят настоящей машиной. У команды есть все необходимое для серьезного кубкового похода — опытный тренер, хорошая оборона, отличный вратарь с девятью шатаутами и глубина атаки. Первое звено команды — это вообще что-то невообразимое: 301 набранное очко при общем показателе полезности «+182». Даже российский защитник Никита Задоров выдал свой самый результативный сезон в НХЛ (22 очка и «+11»). Будет здорово, если после своих скитаний (три клуба за два года) он станет частью исторической команды.

У «Харрикейнз» лучшая оборона в лиге (202 пропущенных гола). После назначения Рода Бриндамора главным тренером они вышли в плей-офф в четвертый раз подряд. Новой ступенью развития для «Каролины» будет попадание в финал конференции. Выход туда «Тампы» удивлять не должен. За последние годы «Лайтнинг» очень сильно выросли не только в игровых аспектах, но и в психологических. Команда стала более гибкой, научилась подстраиваться под любого соперника и включать максимальные обороты только тогда, когда это действительно необходимо.

Сергей Бобровский. Победитель регулярки редко выигрывает Кубок Стэнли. Получится ли у «Флориды»?

«Мы построили эту команду и теперь должны максимально использовать наши возможности. Мы считаем, что наше чемпионское окно все еще открыто. У нас сильная группа игроков, некоторые из них находятся на пике карьеры. Есть способная молодежь», — говорил минувшим летом владелец «Сент-Луиса» Том Стиллман. Тогда в его слова не очень верилось, но, как оказалось, американец не врал. Команда выглядит готовой к кубковым баталиям и вполне может замахнуться на финал конференции.

Джонни Годро стал первым игроком с сезона-1995/96, набравшим 90 очков в равных составах. Просто удивительно, как после такой мощной регулярки очень многие не ставят Годро даже в топ-5 претендентов на «Харт-Трофи». Надеюсь, Джонни отыграется в плей-офф за такую несправедливость и заберет себе в коллекцию «Конн-Смайт».

Чтобы немного охладить наступательный пыл мощной «Флориды», «Вашингтону» необходим вратарь, способный хотя бы периодически стоять на голове. Ни Витек Ванечек, ни Илья Самсонов абсолютно не внушают уверенности на последнем рубеже, а команда рискует повторить сценарий прошлогоднего плей-офф. Кажется, «Кэпиталз» не вынесли уроков из своих ошибок. Шансы «Вашингтона» в этой паре при любых раскладах выглядят не самыми предпочтительными. Команда довольно возрастная, и действовать против соперников, умеющих взвинчивать темп, им дается сложно.

Евгений Кузнецов. Без Овечкина «Вашингтон» стал жалким. Что не так с командой?

Сразу девять форвардов «Сент-Луиса» забросили 20 и более шайб. К тому же у «Блюз» появилось очень мощное звено Тарасенко — Томас — Бучневич, которое стало одним из самых ярких в НХЛ. В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Миннесота» дала мощнейший бой «Вегасу» и почти спасла серию, уступая 1-3, но на решающий рывок команду не хватило. Капризов в семи встречах набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-3». «Рыцари», как могли, закрывали россиянина, и чувствовалось, что Кирилл еще не готов полностью к такой плотной борьбе. В нынешнем сезоне форвард заматерел, вышел на еще более высокий уровень, но для «Миннесоты» этого все равно может оказаться мало. Нынешний «Сент-Луис» выглядит более кубковой командой с более надежной обороной.

Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.
Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
5
11
Читайте также
Магний: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Сергей Федоров может бросить ЦСКА и стать главным тренером «Детройта». Это вообще реально? 
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Овечкин второй день подряд тренировался без ограничений
Кубок Стэнли-2022: «Миннесота» — «Сент-Луис», «Торонто» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 3 мая
Каменский назвал фаворитов предстоящего розыгрыша плей-офф НХЛ
Что ждет Овечкина? Справится ли Капризов с самой русской командой лиги? Превью плей-офф НХЛ
Плей-офф НХЛ: какие шансы у Овечкина на второй Кубок Стэнли?
Одноклубник Овечкина доволен формой капитана «Вашингтона» перед стартом плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что ждет Овечкина? Справится ли Капризов с самой русской командой лиги? Превью плей-офф НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
3.05 02:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
3.05 02:00
Каролина – Бостон
 - : -
3.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
3.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости