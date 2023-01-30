Умер великий канадский форвард. Его бросок был сильнейшим в мире

Не стало Бобби Халла.

Печальные новости пришли из-за океана. В возрасте 84 лет ушел из жизни легендарный нападающий Бобби Халл. Он оставил огромный след в мировом хоккее, а для «Чикаго» навсегда останется одним из самых великих игроков.

По сей день Халл — лучший снайпер «Блэкхоукс» (604 гола), а 12 марта 1966 года он стал первым хоккеистом НХЛ, забросившим более 50 шайб за сезон. В составе «ястребов» Бобби отыграл 15 лет, и неудивительно, что в 2014 году болельщики «Чикаго» признали его лучшим игроком в истории клуба.

Золотой реактивщик

Перечислять сильные стороны Халла можно долго, но его бросок наводил ужас на всех соперников. Своим мощным щелчком канадец разгонял шайбу до 190 километров в час, а специалисты утверждают, что кистевой бросок Бобби мог доходить до 169 км/ч. Он участвовал в 12 Матчах звезд НХЛ, и даже жаль, что тогда не проводилось конкурсов на силу броска. Конечно, рекорд Халла неофициальный, но практически все игроки того времени утверждали, что конкурентов по этому показателю у него не было.

Со скоростью у форварда также не было никаких проблем. Неспроста он получил свое легендарное прозвище Золотой Реактивщик, которое было с ним на протяжении всей карьеры. В честь своего кумира Горди Хоу Бобби играл под девятым номером и семь раз становился лучшим снайпером, сумев пять раз в карьере забить 50 голов в одном чемпионате. В 1961 году он привел «Чикаго» к Кубку Стэнли — третьему по счету в истории клуба и первому за 23 года. Халл быстро стал одним из главных любимцев у жителей города.

В 1972-м форвард немного подустал от хоккея и начал думать об отдыхе. Однако на горизонте появилась новая лига ВХА, которая поставила цель обойти по популярности НХЛ. Безусловно, из этого ничего не вышло, но немало звезд решили попробовать свои силы в перспективной лиге. Владелец «Виннипега» Бен Хацкин предложил Халлу сумасшедшие по тем временам деньги. Он заключил с ним контракт в качестве игрока и тренера на сумму 1,75 миллиона долларов за 10 лет, а также подписной бонус на один миллион.

Бобби Халл. Фото ХК «Чикаго Блэкхоукс» Фото ХК «Чикаго Блэкхоукс»

Вторая молодость

Бобби мгновенно стал доказывать, что еще в полном порядке. Дважды он становился лучшим игроком лиги, привел «Виннипег» к двум чемпионствам и даже установил свой карьерный рекорд — 142 (77+65) очка в 78 матчах. В двух лигах Халл забросил 913 шайб, и это всего на 27 меньше, чем у Уэйна Гретцки, который также поиграл в ВХА. Постепенно травмы давали о себе знать, но даже при таких раскладах Бобби показывал настоящий класс.

Вместе с Горди Хоу они участвовали в Суперсерии-1974 против СССР, когда в восьми матчах сборная Канады из звезд ВХА одержала одну победу при трех ничьих. Спустя два года Халл был ключевым игроком в составе «кленовых» и выиграл Кубок Канады. На том турнире форвард набрал 8 (5+3) очков в семи матчах. Даже советские болельщики симпатизировали улыбчивому Халлу, который заряжал всех людей вокруг своей харизмой и позитивом.

На закате карьеры после слияния двух лиг Бобби успел снова поиграть в НХЛ. Сперва в «Джетс», а затем на пару с Горди Хоу в составе «Хартфорда». Его профессиональный путь получился крайне насыщенным. Халл сыграл в 1063 матчах НХЛ, набрав 1170 (610+560) очков и добавив к ним 129 (62+67) баллов в 119 играх плей-офф. При этом в ВХА он за семь сезонов набрал 638 (303+335) очков в 411 матчах, а также 80 (43+37) баллов в 60 играх плей-офф.

В 1983 году Халла приняли в Зал хоккейной славы, а его игровой номер был выведен из обращения в «Чикаго» и «Виннипеге». В 2017-м Бобби вошел в список ста величайших игроков НХЛ в истории. Кроме того, десять лет назад возле домашней арены «Блэкхоукс» и «Буллз» открыли статуи Халла, Стэна Микиты и Майкла Джордана. Бобби назвал тот день одним из лучших в его жизни.

«Играя против таких парней, как Бобби Халл или его сын, постоянно ждешь, когда они покинут лед, а затем, с тревогой, — когда они снова вернутся. И когда они возвращаются, даже если у них нет шайбы, ты знаешь, что они обязательно ее получат и тогда тебе будет очень туго», — говорил бывший голкипер НХЛ Лорн Уорсли. К сожалению, Бобби не вернется уже даже на церемонию вбрасывания, но память о нем всегда будет жива в сердце каждого хоккейного болельщика.