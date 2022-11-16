Ушел из жизни автор уникального рекорда. Форвард сборной СССР забил 8 голов в одном матче

Не стало нападающего советской сборной и «Спартака», двукратного чемпиона мира и участника Суперсерии-1972 Александра Мартынюка.

Бобров забрал в «Спартак»

Сегодня утром из хоккейного «Спартака» пришла печальная новость. После продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался Александр Мартынюк — легендарный нападающий «Спартака» и сборной СССР, участник Суперсерии 1972 года, дважды чемпион мира (1971, 1973) в составе сборной страны и трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976) в составе красно-белых.

Своей карьерой уроженец Москвы отчасти обязан Всеволоду Боброву, собиравшему в середине 1960-х чемпионский «Спартак» и, по сути, бросившему вызов монструозному ЦСКА Анатолия Тарасова. В 1966-м он не только сумел переманить из «Локомотива» 18-летнего Евгения Зимина, но и разглядеть менее яркого и растиражированного Мартынюка, на которого тогда мало кто обращал внимание:

«Я провел в «Крыльях» два сезона, — рассказывал легендарный нападающий. — Меня взяли туда как молодого на полставки, а потом подошел Бобров: «Тебе нужно расти, повышать класс — «Спартак» борется за чемпионство. Решает более высокие задачи, чем «Крылья». Бобров тогда как раз собирал «Спартак», который станет чемпионом в 1967-м: взял меня, Шадрина, Якушева, Мигунько, годом раньше — Зингера из Куйбышева и Блинова из Омска. Потом почти все играли в сборной».

Однако наибольшие успехи Мартынюка оказались связаны с именем другого тренера красно-белых — Николая Карпова. Именно он первым собрал великолепную тройку Мартынюк — Шадрин — Якушев. Причем родилось чемпионское сочетание, как это часто бывает, во многом случайно:

«С Якушевым и Шадриным до меня играл Виктор Ярославцев. На чемпионате мира в Австрии он выходил в звене со Старшиновым и Борисом Майоровым, но потом как-то ослабил к себе требования, стал слабее играть, и тренер «Спартака» Николай Иванович Карпов стал искать причину — в чем дело, почему тройка Шадрина играет не так, как нужно. Играем с «Локомотивом», проигрываем 2:5. Ярославцев заигрался в чужой зоне, потерял шайбу, и Карпов сказал мне: «На следующую смену выходишь с Шадриным и Якушевым». Я думал, это временно, но и в следующей игре — с «Химиком» — оказался в том же звене. Так и повелось», — подробно описывал форвард историю его создания.

Александр Мартынюк в матче со сборной ФРГ. ХК «Спартак»

В сборной не ставили с клубными партнерами

По-настоящему особенным в биографии Мартынюка получился сезон-1972/1973, когда он на московском чемпионате мира стал четвертым по системе «гол+пас» и третьим — по заброшенным шайбам. В чемпионате же СССР он занял второе место в списке лучших бомбардиров — 40 очков (22+18), — уступив лишь Владимиру Петрову. А его звено — тройка с Владимиром Шадриным и Александром Якушевым с 72 голами выиграла приз газеты «Труд» как самая результативная в стране.

«Тот сезон сложился, что и говорить, для нашей тройки и для меня лично успешно, — вспоминал Мартынюк. — Но не надо забывать, что до этого нам никогда не давали сыграть на чемпионате мира вместе. Пока Анатолий Владимирович Тарасов работал в сборной, он постоянно разбивал наше сочетание. Меня на чемпионат мира впервые взяли в 1971 году, но тогда оставили дома Якушева. Через год на Олимпиаду он поехал, однако вместо меня в состав тогда включили Женю Зимина, который все равно практически весь турнир провел в запасе.

Николай Иванович Карпов все время говорил, что из «Спартака» смело можно брать в сборную две тройки. Но Тарасов, похоже, именно этого-то и не хотел. Предположения такие у нас возникали. История на примере Старшинова и братьев Майоровых показала, что иметь в сборной сильное спартаковское звено — значит, создавать много хлопот ЦСКА. По подбору игроков «Спартак» был конкурентоспособен с армейцами. Они хоть и говорили, что не побаивались нас, но уважали-то точно. Мы всегда давали им бой. И если бы наша тройка в полном составе выступала в сборной, то она была бы еще сплоченнее, увереннее. Хотя отсутствием этих качеств мы и не страдали. Но все же когда постоянно сомневаешься, возьмут тебя в сборную или нет, положительных эмоций не добавляется».

Александр Мартынюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Рекорд, который мог быть еще больше

Впервые сыграло вместе на международном уровне спартаковское трио уже при Боброве, сменившем Чернышева на посту главного тренера сборной СССР. И именно в звене со своими старыми партнерами Мартынюк забросил 8 шайб в ворота сборной ФРГ (17:1) на домашнем чемпионате мира в 1973-м и установил рекорд турнира по количеству забитых голов в одном взятом матче. Правда, сам нападающий не считал до сих пор непобитый рекорд своим звездным часом:

«Соперник все же не тот, что чехи, шведы и финны, на которых мы настраивались совсем по-другому. А в том, что выиграем у немцев или поляков, никто не сомневался. Вопрос был лишь в том, сколько забросим. Важно было не аутсайдерам много забивать, а проявлять себя в других куда более серьезных матчах. Лучше в каждой встрече хотя бы по разу в чужих воротах отметиться. Во всяком случае, стремиться к этому любой нападающий обязан.

Честно говоря, я особо и не стремился к бомбардирским показателям. Да и не знал о том, что иду на рекорд. Просто получилось так, что пошла масть: что ни бросок — гол. На скамейку едешь после смены — ребята все смеются: ну, ты даешь. А Валерка Харламов в перерыве в раздевалке в шутку говорит Петрову, возглавлявшему список бомбардиров: «Смотри, Володь, сейчас Мартын еще пяток забьет и обгонит тебя». Ну и у нас между тройками как бы соревнование развернулось. Через три дня в матче с поляками Боря Михайлов рвался перекрыть мой результат, но чуть-чуть не получилось: остановился на отметке «7», — скромно рассказывал хоккеист в интервью «Советскому Спорту».

К сожалению, полной записи того легендарного матча под комментарии Николая Озерова уже нет. Зато на YouTube сохранилось несколько коротких архивных обзоров, здорово передающих дух времени.

Забавно, но в 2014-м в разговоре со Sports.ru Мартынюк дополнил свою историю. Оказалось, в третьем периоде Бобров стал чаще оставлять его на лавочке. Причина проста — однажды Всеволод Михайлович забил на первенстве СССР девять шайб, а один из его любимых нападающих был близок к тому, чтобы превзойти его.

Под занавес карьеры рекордсмен успел по приглашению Вячеслава Колоскова поиграть за австрийский «Капфенбергер», отдавая половину зарплаты советскому Спорткомитету. А в начале 1980-х вместе с семьей вернулся в родную Москву, окончил школу тренеров и регулярно начал играть на турнирах ветеранов.

А вот тренерская карьера москвича не сложилась. В 1998-м бывший нападающий попробовал встать на лавку в родных «Крыльях Советов», куда его позвал помощником Василий Спиридонов. Однако после того как команда из Сетуни лишилась основных спонсоров и вылетела из Суперлиги, окончательно решил сосредоточиться на ветеранском хоккее. Поразительно, но даже после того как ему стукнуло 70 лет, он продолжал играть за «Легенд хоккея» и еженедельно тренироваться.

До конца своих дней желанным гостем Мартынюк был не только на торжественных встречах и праздничных мероприятиях, но и на матчах родного «Спартака» в КХЛ, где его мнение всегда ценили. Жаль, что при жизни Александр Акимович так и не увидел полноценного возрождения родной команды.