Игроки «Рейнджерс» отказались одевать радужные майки. Это протест или решение владельца?

Кто решил отказаться от акции? Похоже, дело совсем не в русских игроках.

За океаном небо чуть не рухнуло на землю после того, как защитник «Филадельфии» Иван Проворов, в отличие от партнеров, отказался выйти на разминку перед матчем с «Анайхамом» в свитере радужной расцветки, сославшись на свою принадлежность к православной вере. Скандал затих на время и разогрелся с новой силой: игроки «Рейнджерс» в полном составе отказались облачаться в такие же майки, проигнорировав акцию в игре с «Вегасом».

За свой решительный поступок россиянин едва был не подвергнут полному остракизму со стороны североамериканских медиа. Журналисты, освещающие хоккей, почему-то посчитали, что принадлежность к какой-либо религии — не повод отказываться ходить строем и поддерживать сексуальные меньшинства. НХЛ отреагировала на ситуацию подчеркнуто дипломатично, словно ее боссы знали, что последует дальше.

В случае с «Рейнджерс» критика полилась непосредственно на клуб. Известный журналист New York Post Ларри Брукс узнал на правах анонимности от двух игроков, что решение якобы принималось не внутри команды, а было спущено сверху. При этом специальная акция состоялась на домашней арене Madison Square Garden в Нью-Йорке уже в седьмой раз подряд. По сравнению с предыдущими годами не хватало только самих хоккеистов в радужных майках и такого же цвета лентами на клюшках. В остальном все прошло, как и прежде. Потолок арены и внешние панели здания снаружи были подсвечены в нужное цветовой гамме. В символической церемонии вбрасывания и при исполнении гимна приняли участие лица нетрадиционной сексуальной ориентации.

Джеймс Долан. Фото Global Look Press

Владелец «Рейнджерс» Джеймс Долан известен тем, что спонсировал избирательную кампанию Дональда Трампа. Разумеется, в глазах свободолюбивых и нелживых СМИ такая позиция сама по себе вызывает подозрение, если не сказать больше. Уроки лицемерия со стороны «лидеров мнений» стали привычном делом. Из недавнего можно вспомнить историю с внутренней цензурой постов в «Твиттере». На фоне наездов на Проворова реакция журналистов оказалась не такой бурной. НХЛ предусмотрительно встала над схваткой, по традиции руководствуясь позицией «сытости волков и целостности овец». Попытки заигрывать с различными социальными группами, имеющими разную расовую и сексуальную принадлежность, для американского спорта давно вошли в обязательную программу. Считается, что таким образом можно расширить зрительскую аудиторию и улучшить финансовые показатели.

НХЛ соглашалась с повесткой скорее из-за активно навязываемых «прогрессивных» взглядов внутри западного общества, поскольку основной платежеспособной публикой в хоккее остаются люди средних лет и старше преимущественно с традиционными воззрениями на гендерные роли. Так или иначе галочка напротив соответствующего пункта поставлена.

Одной из версией демарша «Рейнджерс» является позиция самих игроков. Дабы избежать внутренних разногласий, было принято решение отказаться от акции. Вспоминается нетленная фраза из культового фильма: «Хотите, пойдем мусоров резать, хотите хоть завтра разбежимся». В этом плане нью-йоркские хоккеисты повели себя как настоящая банда, в которой все заодно. Прошлый плей-офф, когда команда себя вытаскивала из трудных ситуаций на пути к финалу Восточной конференции, не успел забыться. Создавать потенциальный конфликт внутри коллектива из-за пустякового с чисто спортивной точки зрения повода — большая глупость. Легко представить, что творилось внутри раздевалки «Филадельфии» и сколько усилий пришлось предпринять, чтобы сбить возникшее напряжение и снова думать только о хоккее. «Рейнджерс» выбрали для себя наилучшее решение, а заодно облегчили положение дел другим клубам. Что бы ни случилось в дальнейшем, прецедент уже состоялся. Обошлось без жертв и разрушений. Самое время вернуться к любимому делу.