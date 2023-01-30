Скончался член Зала хоккейной славы Бобби Халл

30 января скончался обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго», член Зала хоккейной славы Бобби Халл, сообщает Chicago Daily Herald. Ему было 84 года.

Участник 12 Матчей всех звезд НХЛ с 1960 по 1972 год, игрок сборной Канады в Суперсерии 1974 года, обладатель Кубка Канады 1976 года.

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» (1960, 1962, 1966), двукратный обладатель «Харт Мемориал Трофи» (1965, 1966), обладатель «Леди Бинг Трофи» (1965) и «Приза Лестера Патрика» (1969), член Зала хоккейной славы (1983) и Зала спортивной славы Канады (1988), офицер ордена Канады (1978).

Включен в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).

Халл сыграл в 1063 матчах НХЛ, набрав 1170 (610+560) очков и добавив к этому 129 (62+67) очков в 119 матчах плей-офф. При этом в ВХА он за семь сезонов набрал 638 (303+335) очков в 411 матчах, добавив к этому 80 (43+37) очков в 60 играх плей-офф.

Его игровой номер девять выведен из обращения в «Чикаго», «Виннипеге» и в «Аризоне». Когда сын Бобби — Бретт Халл завершал карьеру игрока, причем именно в штате Аризона, ему в честь отца разрешили играть под девяткой.

Халл-младший провел 20 сезонов в НХЛ, набрав 1391 (741+650) очко в 1269 матчах регулярки, добавив к этому 190 (103+87) очков в плей-офф — он завоевал два Кубка Стэнли и трижды становился лучшим снайпером лиги.