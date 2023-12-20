Почему не забивает Овечкин. Грустная и человеческая версия
Пока за один игровой день в НХЛ Марченко делает хет-трик, а Кучеров, Капризов и Ничушкин — по дублю, Александр Овечкин не может забить уже 13 матчей подряд. У многих нарастает тревога, что рекорд Уэйна Гретцки, который, как казалось после прошлого сезона, у Ови уже в кармане, не будет побит. Пока у него всего пять голов в 28 матчах. Каждый дается с мукой.
Что происходит и насколько это обратимо, пока до конца понять не может никто. Прорвет, не прорвет? Раньше прорывало всегда. Хочется верить, что это не тот случай, когда в определенном возрасте у мастера что-то щелкает внутри — и все, от него остается тень. Как такое может быть, если еще в прошлом сезоне он забил 42?
И вот тут у меня появляется версия. Грустная и скорее человеческая, чем сугубо ледовая.
В прошлом сезоне, как вы помните, у Саши умер отец, хороший и душевный человек, к которому он, как я понимаю, был очень привязан. Дядю Мишу знал и любил весь хоккейный мир. Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, завидев его на трибунах, сам шел к нему здороваться.
Ови тогда улетал в Москву, а вернувшись, до конца сезона был на площадке сам не свой. И травмы какие-то у «русской машины, которая никогда не ломается», пошли, и забивать он стал гораздо меньше. По первой части сезона ведь уверенно шел на десятый, абсолютно-рекордный в карьере «полтинник». Но не дошел...
Все то же самое, только, к счастью, без травм, продолжается и в этом сезоне. А я сравниваю фотографии Овечкина трех-четырехлетней давности и нынешние. Тогда не было никакой седины, теперь ее столько, что русские партнеры по команде называют его Старый.
Дядя Миша, конечно, тоже был совершенно седой, то есть это наследственное. И все-таки я допускаю, что ранняя овечкинская седина — не только от этого.
А от того, что он — живой человек, не машина, но мы отвыкли об этом думать. И могу предположить, что с какого-то момента вся эта тяжесть на него навалилась, и он смотрит на место в Capital One Arena, где всегда, будучи в Вашингтоне, сидел отец. Недаром самый душевный момент в нашем интервью три недели назад был о том, как он счастлив, что папа, игравший в футбол за дубль «Динамо», успел увидеть, как сын забивает за основу бело-голубых в ворота «Амкала».
В душу Овечкину не залезешь, да он и сам не впустит. Поэтому обо всем, что в ней сейчас происходит, можно только догадываться. О чем он думает, выходя на лед, о чем — снова не забив, что для него так непривычно. Ведь из любой непонятной ситуации он привык выходить победителем.
Надеюсь, выйдет и из сегодняшней, с какой он не сталкивался еще ни разу. И бросок его станет таким же лазерным, как прежде, и большинство у «Кэпиталз» наконец заработает. И голы пойдут если не по старому графику, то хотя бы по такому, который позволит забить в регулярке 25-30.
И дядя Миша откуда-то со своей, невидимой нам трибуны порадуется за сына.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|31
|15
|16
|38
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|28
|18
|10
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|6 : 1
|20.12
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 5
|20.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Каролина – Вегас
|6 : 3
|20.12
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|20.12
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|4 : 9
|20.12
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 1
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|2 : 5
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|20.12
|05:00
|
Аризона – Оттава
|4 : 3
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93