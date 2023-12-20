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Сегодня, 06:25

В нашем хоккее — новый суперснайпер! Молодой нападающий оформил хет-трик за восемь минут

Хет-трик Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Баффало» в матче НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
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Егор Чинахов и Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports
Бенефис Кирилла Марченко.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Коламбус» — 4:9 (1:3, 1:4, 2:2)
Голы: Далин — 8 (Козенс, Миттельштадт), 0:30 — 1:0. Годро — 6 (Фантилли), 10:35 — 1:1. Фантилли — 9 (Годро, Проворов), 14:40 — 1:2. Марченко — 11 (бол., Годро, Веренски), 19:48 — 1:3. Марченко — 12 (Чинахов, Пик), 27:37 — 1:4. Марченко — 13 (Чинахов, Проворов), 27:55 — 1:5. Гудбрэнсон — 3 (Тексье, Керали), 28:52 — 1:6. Керали — 6 (Тексье, Гонс), 32:27 — 1:7. Окпосо — 6 (Миттельштадт, Олофссон), 38:54 — 2:7. Томпсон — 8 (бол., Далин, Так), 42:57 — 3:7. Козенс — 6 (Бенсон, Миттельштадт), 47:51 — 4:7. Силлинджер — 2 (Веренски, Джонсон), 48:30 — 4:8. Джонсон — 4 (Силлинджер, Бемстрем), 50:59 — 4:9.
Вратари: Леви (Луукконен, 27:37) — Тарасов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (4+14+11) — 34 (14+13+7).
Наши: — - Воронков (14.37/0/0), Марченко (15.20/4/+1), Проворов (22.20/1/+2), Чинахов (15.30/2/+1).
20 декабря. Баффало. KeyBank Center.

«Коламбус» в этом сезоне не решает турнирные задачи — про попадание в плей-офф «жакетам» вряд ли стоило думать и в начале сезона. Главная цель нынешнего сезона для «Блю Джэкетс» — развитие молодых игроков и создание команды на будущее. И пока можно сказать, что клуб с этим справляется.

Быстро закрепился в НХЛ Дмитрий Воронков — к счастью для команды, он все-таки передумал возвращаться в «Ак Барс». Прогрессирует третий раунд драфта-2023 Адам Фантилли. Почувствовал уверенность и выходит на новый уровень Егор Чинахов. А вратарь Даниил Тарасов, только вернувшись после травмы, с ходу стал номером один. Но сегодня настало время другого молодого хоккеиста, который, правда, уже успел проявить себя в прошлом сезоне. Кирилл Марченко оформил второй хет-трик в карьере в НХЛ, и на это ему понадобилось чуть больше восьми минут игрового времени!

Первый гол Марченко на исходе стартовой двадцатиминутки получился самым ярким. Получив шайбу на пятаке спиной к воротам, российский нападающий бросил из-под ноги и попал.

Хлесткий кистевой бросок — одно из главных преимуществ Марченко. Легко убрав ложным движением начинавшего сезон в «Коламбусе» форварда «Баффало» Робинсона, Кирилл точно бросил в дальний угол.

После возобновления игры «Сэйбрз» перевели игру в зону соперника, но нарвались на контратаку, в которую Марченко запустил Чинахов. Кирилла по правому флангу поддерживал Воронков, но Марченко зарешал сам.

На счету Марченко уже 13 голов в этом сезоне — до результата прошлого осталось восемь, и можно не сомневаться, что форвард превзойдет это достижение. Русская тройка с Воронковым и Чинаховым выглядит все мощнее — кажется, ставка на игроков из России на драфте, которую несколько лет назад сделал генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, сработала. С ними, Силлинджером, Веренски, Джонсоном, Фантилли, Проворовым «Коламбус» способен вырасти в мощную силу. Пусть не сейчас, но через пару лет — точно.

Кирилл Марченко
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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3 Флорида 31 18 13 38
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5 Детройт 31 15 16 34
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 33 13 20 29
8 Оттава 26 11 15 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 18 12 40
2 Колорадо 32 19 13 40
3 Виннипег 30 18 12 39
4 Нэшвилл 32 18 14 36
5 Аризона 30 15 15 32
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7 Анахайм 31 12 19 24
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Никита Кучеров

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