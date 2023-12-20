В нашем хоккее — новый суперснайпер! Молодой нападающий оформил хет-трик за восемь минут
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Коламбус» — 4:9 (1:3, 1:4, 2:2)
Голы: Далин — 8 (Козенс, Миттельштадт), 0:30 — 1:0. Годро — 6 (Фантилли), 10:35 — 1:1. Фантилли — 9 (Годро, Проворов), 14:40 — 1:2. Марченко — 11 (бол., Годро, Веренски), 19:48 — 1:3. Марченко — 12 (Чинахов, Пик), 27:37 — 1:4. Марченко — 13 (Чинахов, Проворов), 27:55 — 1:5. Гудбрэнсон — 3 (Тексье, Керали), 28:52 — 1:6. Керали — 6 (Тексье, Гонс), 32:27 — 1:7. Окпосо — 6 (Миттельштадт, Олофссон), 38:54 — 2:7. Томпсон — 8 (бол., Далин, Так), 42:57 — 3:7. Козенс — 6 (Бенсон, Миттельштадт), 47:51 — 4:7. Силлинджер — 2 (Веренски, Джонсон), 48:30 — 4:8. Джонсон — 4 (Силлинджер, Бемстрем), 50:59 — 4:9.
Вратари: Леви (Луукконен, 27:37) — Тарасов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (4+14+11) — 34 (14+13+7).
Наши: — - Воронков (14.37/0/0), Марченко (15.20/4/+1), Проворов (22.20/1/+2), Чинахов (15.30/2/+1).
20 декабря. Баффало. KeyBank Center.
«Коламбус» в этом сезоне не решает турнирные задачи — про попадание в плей-офф «жакетам» вряд ли стоило думать и в начале сезона. Главная цель нынешнего сезона для «Блю Джэкетс» — развитие молодых игроков и создание команды на будущее. И пока можно сказать, что клуб с этим справляется.
Быстро закрепился в НХЛ Дмитрий Воронков — к счастью для команды, он все-таки передумал возвращаться в «Ак Барс». Прогрессирует третий раунд драфта-2023 Адам Фантилли. Почувствовал уверенность и выходит на новый уровень Егор Чинахов. А вратарь Даниил Тарасов, только вернувшись после травмы, с ходу стал номером один. Но сегодня настало время другого молодого хоккеиста, который, правда, уже успел проявить себя в прошлом сезоне. Кирилл Марченко оформил второй хет-трик в карьере в НХЛ, и на это ему понадобилось чуть больше восьми минут игрового времени!
Первый гол Марченко на исходе стартовой двадцатиминутки получился самым ярким. Получив шайбу на пятаке спиной к воротам, российский нападающий бросил из-под ноги и попал.
Хлесткий кистевой бросок — одно из главных преимуществ Марченко. Легко убрав ложным движением начинавшего сезон в «Коламбусе» форварда «Баффало» Робинсона, Кирилл точно бросил в дальний угол.
После возобновления игры «Сэйбрз» перевели игру в зону соперника, но нарвались на контратаку, в которую Марченко запустил Чинахов. Кирилла по правому флангу поддерживал Воронков, но Марченко зарешал сам.
На счету Марченко уже 13 голов в этом сезоне — до результата прошлого осталось восемь, и можно не сомневаться, что форвард превзойдет это достижение. Русская тройка с Воронковым и Чинаховым выглядит все мощнее — кажется, ставка на игроков из России на драфте, которую несколько лет назад сделал генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, сработала. С ними, Силлинджером, Веренски, Джонсоном, Фантилли, Проворовым «Коламбус» способен вырасти в мощную силу. Пусть не сейчас, но через пару лет — точно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|31
|15
|16
|38
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|26
|11
|15
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|6 : 1
|20.12
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 5
|20.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Каролина – Вегас
|6 : 3
|20.12
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|20.12
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|4 : 9
|20.12
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 1
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|2 : 5
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|20.12
|05:00
|
Аризона – Оттава
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|20
|2.01