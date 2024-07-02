Бердников: «Бобровский очень здорово провел плей-офф, реально был стеной»

Бывший нападающий «Трактора» и «Спартака» Вадим Бердников оценил игру голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«Классный, интересный плей-офф. Это был первый розыгрыш Кубка Стэнли, за которым я пристально следил. «Флорида» заслужила чемпионство. Опытная команда была, в прошлом году тоже играла в финале. Многие ожидали, что именно она выиграет Кубок. «Эдмонтон» жалко — был хороший скачок и камбэк в финале с 0-3. Тоже заслуживали победу, но не хватило немножко везения и мастерства в последнем матче.

Бобровский очень здорово провел плей-офф, реально был стеной. И команда чувствует, когда у тебя сильный последний рубеж, это много уверенности добавляет. Единственное, не понравилось мнение болельщиков: когда в четвертом матче он пропустил несколько голов, то сразу же столько критики посыпалось. Все забыли, что до этого он просто чудеса творил. В финале ментально тяжело справиться с критикой, абстрагироваться. Как ни крути, до хоккеистов это тоже доходит. Может быть, немножко был прессинг на Бобровского в этом плане. Конечно, победа во многом его заслуга. И не зря Александр Барков сразу же отдал Кубок Стэнли Бобровскому. Он, по-моему, стал первым вратарем в истории, кому после капитана в руки достался Кубок», — цитирует «РБ Спорт» Бердникова.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.