Валерий Ничушкин: биография новоиспеченного обладателя Кубка Стэнли

Б иография хоккеиста, который стал звездой НХЛ.

Игра Валерия Ничушкина — один из поводов для российских болельщиков следить за НХЛ. 27-летний хоккеист из Челябинска ставил рекорды с первого сезона в североамериканской лиге, а 26 июня стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Расскажем, какой путь прошел хоккеист, чтобы поднять эту награду над головой.

Детство и юность

Валерий Ничушкин родился в Челябинске 4 марта 1995 года. О личной жизни, а особенно о родителях Валерия Ничушкина, известно мало. Хоккеист очень заботится о конфиденциальности, и это получается у него хорошо. Отца спортсмена зовут Иван, а маму — Елена. По словам первого тренера Ничушкина Виктора Ветшева, папа Валерия был конькобежцем — высоким и крепким. И Ничушкин младший, видимо, пошел именно в отца. Рост Валерия составляет 192 см, а вес — 92 кг.

Старт профессиональной карьеры Ничушкина

Жизнь Валерия Ничушкина могла сложиться иначе, если бы между теннисом и хоккеем, которыми занимался в детстве, он выбрал первый вариант. Однако любовь ко льду оказалась сильнее, и в 16 лет воспитанник «Трактора» дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. Первым профессиональным клубом Ничушкина стали «Белые медведи», а уже через год хоккеист присоединился к «Трактору» в КХЛ. Яркая игра Валерия принесла ему звание «Лучшего новичка сезона КХЛ» и проложила дорогу в Америку.

Триумфальный переезд в Америку

Переезд в Америку и драфт НХЛ в 2013-м сложились для Ничушкина невероятно удачно — хоккеист был выбран первым среди российских спортсменов под общим 10-м номером. По итогам мероприятия Валерий Ничушкин присоединился к «Даллас Старз» и после драфта признался, что именно техасская команда была для него фаворитом.

Валерий Ничушкин. Фото Global Look Press

Рекорды Ничушкин начал ставить уже в свой первый сезон в НХЛ. Конечно, адаптироваться сразу спортсмену было сложно, и первые матчи он проводил довольно посредственно и не очень результативно. По мнению , который тренировал «Старз», первые неудачи Валерия были связаны с завышенными ожиданиями спортсмена от самого себя. Благодаря помощи тренера и одноклубника Ничушкина Сергея Гончара процесс адаптации не затянулся надолго, и уже к концу сезона Линди Рафф отметил, что таких результатов от новичка он не ожидал.

Сначала Валерий отметился шайбой в ворота «Оттавы» и тем самым стал самым молодым автором гола в составе своей команды за последние 26 лет. Через месяц в матче против «Филадельфии» повторил рекорд как игрок, набравший 4 очка за матч в своем первом сезоне, и спустя недолгое время после этого оформил свой первый дубль в североамериканской лиге. Сезон Валерий завершил с солидным результатом — 14 голов и 20 передач, а в следующем столкнулся с трудностями.

Травма Ничушкина и начало сложного периода

После яркого первого сезона в НХЛ от Ничушкина все ожидали не меньших результатов в следующем, но травма внесла свои коррективы. Еще до начала сезона хоккеиста начали беспокоить проблемы с пахом и бедром, из-за которых ему пришлось пропустить большинство матчей в начале сезона. Те нечастые игры, в которых Валерий все же появлялся в составе, складывались неудачно, и уже в ноябре было объявлено, что спортсмен перенесет операцию и потратит четыре месяца на восстановление. Под конец регулярного чемпионата Ничушкин снова стал выходить на лед, но показать высокую результативность не смог даже в следующем сезоне.

Возвращение в КХЛ

Слабый третий сезон поставил под вопрос продление контракта Ничушкина с «Даллас Старз». Еще до окончания чемпионата спортсмен заявил о том, что не видит доверия со стороны тренерского состава и никакие деньги не заставят его остаться в команде, в которой новички будут играть больше него. Так и случилось. Неудовлетворенность своим положением в команде не позволила Ничушкину согласиться на условия нового контракта со «Старз», и осенью 2016 года спортсмен вернулся в Россию.

Российские клубы были заинтересованы в том, чтобы заполучить в свой состав Валерия Ничушкина. Летом 2016 года ЦСКА смог получить права на хоккеиста и подписал с ним двухлетний контракт. Из-за долгой игровой паузы первые игры складывались не совсем гладко, да и занять лидерскую позицию среди «армейцев» было не так просто. Поэтому по окончании контракта Ничушкин снова уехал из России.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

Новый шанс в НХЛ. Путь к Кубку Стэнли

Вернувшись в Америку, Ничушкин подписал новый контракт с «Даллас Старз» на два года, но уже через год, не оправдав надежд тренерского состава, был вынужден перейти в другой клуб. На следующий сезон Валерий поставил своей целью остаться в НХЛ и доказать свои способности — и достигал он ее в «Колорадо Эвеланш». Начало игры за денверский клуб было не самым удачным, но доверие главного тренера помогло Ничушкину преодолеть черную полосу в карьере. Регулярная результативность спортсмена и высокие оборонительные показатели помогли ему закрепиться в команде. Уже в следующем сезоне «Колорадо» предложил Валерию новый контракт, за время которого он стал одним из лучших оборонительных форвардов лиги.

Третий сезон в «Колорадо Эвеланш» стал самым знаменательным в карьере Ничушкина. Он набрал 51 (25+26) очко в 62 встречах, но еще более ценным достижением стал Кубок Стэнли. «Эвеланш» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 4-2 в серии, а российский хоккеист лично внес серьезный вклад в завоевание награды, проведя на льду больше времени, чем другие его одноклубники форварды.

Валерий Ничушкин в сборной России

Валерий Ничушкин представлял национальную сборную России на мировой арене дважды. Сначала в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи, а затем в 2017-м на чемпионате мира по хоккею, где команда завоевала бронзу. На своих первых международных соревнованиях Валерий стал одним из самых молодых спортсменов сборной, на тот момент ему было 18. Однако участие Ничушкина в ОИ-2014 вспоминают не только в положительном ключе. Менее года назад WADA обратилось к хоккеисту с письмом, где сообщило о том, что один из его допинг-тестов дал положительный результат. Речь идет о тесте на тестостерон, который спортсмен сдал до начала Олимпийских игр в Сочи. Разбирательство еще не закончилось, но при худшем раскладе хоккеиста может ждать четырехлетняя дисквалификация, но на НХЛ она не распространится.

Достижения Валерия Ничушкина

Командные награды:

Серебряный призер чемпионата России 2012/13 в составе «Трактора»

Серебряный призер чемпионата России 2017/18 в составе ЦСКА

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2013

Бронзовый призер чемпионата мира-2017

Обладатель Кубка Стэнли-2022 в составе «Колорадо Эвеланш»

Личные награды и рекорды:

Приз «Лучшему новичку сезона» им. Алексея Черепанова

Самый молодой автор гола в составе «Даллас Старз» за 26 лет

Игрок, набравший 4 очка за матч в дебютном сезоне НХЛ — повтор рекорда

Повтор рекорда «Колорадо Эвеланш» по голам за один финал Кубка Стэнли (4)

Личная жизнь

Перед тем как вернуться в НХЛ, Ничушкин женился на модели и основательнице бренда нижнего белья Lavarice Светлане Гаврилюк. Свадьба Валерия и его возлюбленной прошла с видом на море в хорватском городе Дубровник. На церемонии, конечно, присутствовали многие коллеги хоккеиста, среди которых были Кирилл Капризов и Никита Нестеров. Распространяться о своей жизни Валерий не любит, поэтому история их знакомства со Светланой остается неизвестной. Однако благодаря фотографиям и постам в соцсетях сомнений в том, что пара счастлива, не остается. После завоевания Ничушкиным Кубка Стэнли Светлана написала поздравление на своей странице, где назвала мужа олицетворением любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большим примером для всех.

Светлана и Валерий Ничушкины. из личных соцсетей

Валерий Ничушкин сейчас

У Валерия заканчивается контракт с «Колорадо Эвеланш», и разговоры о том, какую зарплату клуб предложит форварду, идут уже во всю. Сомнений в том, что руководство захочет сохранить Ничушкина в своем составе, нет. При этом свободных агентов в «Колорадо» достаточно, так что кто-то из игроков покинет команду. Шансы, что это будет Валерий, слишком малы.

Интересные факты

Из-за крупных габаритов Ничушкина в определенный период ходили слухи о том, что он «переписанный», то есть старше заявленного возраста. Опровержением занимался первый тренер хоккеиста Виктор Ветшев: «Он же пришел ко мне малышом... Естественно, когда парень большой и соперники с ним ничего не могут сделать, разумеется, возникают такие подозрения. Нужно же искать в ком-то причину. А причина простая: «Да он деланный!»

В сезон 2013/14, когда Валерий Ничушкин выбыл из состава «Даллас Старз» из-за травмы бедра, журналисты начали говорить о «техасском проклятье бедра». За весь сезон были прооперированы пять ключевых игроков команды, включая Валерия: нападающие Бенн и Гемски и защитники Клингберг и Дэйли. В клубе говорили о том, что это просто совпадение, и никаких объяснений ему искать не нужно.

Ничушкин уже забил? Такой вопрос задавали себе многие болельщики НХЛ с марта 2016 года во время безголевой серии форварда, продлившейся 91 матч. На просторах интернета даже можно было найти портал Did Nichushkin score yet?. Там в основном обсуждалась игра Ничушкина и его последние выступления. Портал перестал иметь актуальность 23 ноября 2019 года после гола Ничушкина в ворота «Торонто Мэйпл Лифс».

Ксения Мариинская