Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:00

Валерий Ничушкин: биография новоиспеченного обладателя Кубка Стэнли

Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Светлана и Валерий Ничушкины.
Фото из личных соцсетей
1/4
Биография хоккеиста, который стал звездой НХЛ.

Игра Валерия Ничушкина — один из поводов для российских болельщиков следить за НХЛ. 27-летний хоккеист из Челябинска ставил рекорды с первого сезона в североамериканской лиге, а 26 июня стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Расскажем, какой путь прошел хоккеист, чтобы поднять эту награду над головой.

Хоккеисты &laquo;Колорадо&raquo; празднуют победу в&nbsp;Кубке Стэнли. Новый чемпион — благо для НХЛ. Гегемония «Тампы» могла стать проблемой для лиги

Детство и юность

Валерий Ничушкин родился в Челябинске 4 марта 1995 года. О личной жизни, а особенно о родителях Валерия Ничушкина, известно мало. Хоккеист очень заботится о конфиденциальности, и это получается у него хорошо. Отца спортсмена зовут Иван, а маму — Елена. По словам первого тренера Ничушкина Виктора Ветшева, папа Валерия был конькобежцем — высоким и крепким. И Ничушкин младший, видимо, пошел именно в отца. Рост Валерия составляет 192 см, а вес — 92 кг.

Старт профессиональной карьеры Ничушкина

Жизнь Валерия Ничушкина могла сложиться иначе, если бы между теннисом и хоккеем, которыми занимался в детстве, он выбрал первый вариант. Однако любовь ко льду оказалась сильнее, и в 16 лет воспитанник «Трактора» дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. Первым профессиональным клубом Ничушкина стали «Белые медведи», а уже через год хоккеист присоединился к «Трактору» в КХЛ. Яркая игра Валерия принесла ему звание «Лучшего новичка сезона КХЛ» и проложила дорогу в Америку.

Триумфальный переезд в Америку

Переезд в Америку и драфт НХЛ в 2013-м сложились для Ничушкина невероятно удачно — хоккеист был выбран первым среди российских спортсменов под общим 10-м номером. По итогам мероприятия Валерий Ничушкин присоединился к «Даллас Старз» и после драфта признался, что именно техасская команда была для него фаворитом.

Валерий Ничушкин. Фото Global Look Press
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Рекорды Ничушкин начал ставить уже в свой первый сезон в НХЛ. Конечно, адаптироваться сразу спортсмену было сложно, и первые матчи он проводил довольно посредственно и не очень результативно. По мнению , который тренировал «Старз», первые неудачи Валерия были связаны с завышенными ожиданиями спортсмена от самого себя. Благодаря помощи тренера и одноклубника Ничушкина Сергея Гончара процесс адаптации не затянулся надолго, и уже к концу сезона Линди Рафф отметил, что таких результатов от новичка он не ожидал.

Сначала Валерий отметился шайбой в ворота «Оттавы» и тем самым стал самым молодым автором гола в составе своей команды за последние 26 лет. Через месяц в матче против «Филадельфии» повторил рекорд как игрок, набравший 4 очка за матч в своем первом сезоне, и спустя недолгое время после этого оформил свой первый дубль в североамериканской лиге. Сезон Валерий завершил с солидным результатом — 14 голов и 20 передач, а в следующем столкнулся с трудностями.

Травма Ничушкина и начало сложного периода

После яркого первого сезона в НХЛ от Ничушкина все ожидали не меньших результатов в следующем, но травма внесла свои коррективы. Еще до начала сезона хоккеиста начали беспокоить проблемы с пахом и бедром, из-за которых ему пришлось пропустить большинство матчей в начале сезона. Те нечастые игры, в которых Валерий все же появлялся в составе, складывались неудачно, и уже в ноябре было объявлено, что спортсмен перенесет операцию и потратит четыре месяца на восстановление. Под конец регулярного чемпионата Ничушкин снова стал выходить на лед, но показать высокую результативность не смог даже в следующем сезоне.

Валерий Ничушкин. «Настоящую боль я еще не узнал». Как 17-летний Ничушкин свел с ума хоккейную Россию

Возвращение в КХЛ

Слабый третий сезон поставил под вопрос продление контракта Ничушкина с «Даллас Старз». Еще до окончания чемпионата спортсмен заявил о том, что не видит доверия со стороны тренерского состава и никакие деньги не заставят его остаться в команде, в которой новички будут играть больше него. Так и случилось. Неудовлетворенность своим положением в команде не позволила Ничушкину согласиться на условия нового контракта со «Старз», и осенью 2016 года спортсмен вернулся в Россию.

Российские клубы были заинтересованы в том, чтобы заполучить в свой состав Валерия Ничушкина. Летом 2016 года ЦСКА смог получить права на хоккеиста и подписал с ним двухлетний контракт. Из-за долгой игровой паузы первые игры складывались не совсем гладко, да и занять лидерскую позицию среди «армейцев» было не так просто. Поэтому по окончании контракта Ничушкин снова уехал из России.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Новый шанс в НХЛ. Путь к Кубку Стэнли

Вернувшись в Америку, Ничушкин подписал новый контракт с «Даллас Старз» на два года, но уже через год, не оправдав надежд тренерского состава, был вынужден перейти в другой клуб. На следующий сезон Валерий поставил своей целью остаться в НХЛ и доказать свои способности — и достигал он ее в «Колорадо Эвеланш». Начало игры за денверский клуб было не самым удачным, но доверие главного тренера помогло Ничушкину преодолеть черную полосу в карьере. Регулярная результативность спортсмена и высокие оборонительные показатели помогли ему закрепиться в команде. Уже в следующем сезоне «Колорадо» предложил Валерию новый контракт, за время которого он стал одним из лучших оборонительных форвардов лиги.

Валерий Ничушкин. Феерия в плей-офф обогатит Ничушкина. Российский герой «Колорадо» заслужил прибавку к контракту

Третий сезон в «Колорадо Эвеланш» стал самым знаменательным в карьере Ничушкина. Он набрал 51 (25+26) очко в 62 встречах, но еще более ценным достижением стал Кубок Стэнли. «Эвеланш» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 4-2 в серии, а российский хоккеист лично внес серьезный вклад в завоевание награды, проведя на льду больше времени, чем другие его одноклубники форварды.

Валерий Ничушкин в сборной России

Валерий Ничушкин представлял национальную сборную России на мировой арене дважды. Сначала в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи, а затем в 2017-м на чемпионате мира по хоккею, где команда завоевала бронзу. На своих первых международных соревнованиях Валерий стал одним из самых молодых спортсменов сборной, на тот момент ему было 18. Однако участие Ничушкина в ОИ-2014 вспоминают не только в положительном ключе. Менее года назад WADA обратилось к хоккеисту с письмом, где сообщило о том, что один из его допинг-тестов дал положительный результат. Речь идет о тесте на тестостерон, который спортсмен сдал до начала Олимпийских игр в Сочи. Разбирательство еще не закончилось, но при худшем раскладе хоккеиста может ждать четырехлетняя дисквалификация, но на НХЛ она не распространится.

Достижения Валерия Ничушкина

Командные награды:

Серебряный призер чемпионата России 2012/13 в составе «Трактора»

Серебряный призер чемпионата России 2017/18 в составе ЦСКА

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2013

Бронзовый призер чемпионата мира-2017

Обладатель Кубка Стэнли-2022 в составе «Колорадо Эвеланш»

Личные награды и рекорды:

Приз «Лучшему новичку сезона» им. Алексея Черепанова

Самый молодой автор гола в составе «Даллас Старз» за 26 лет

Игрок, набравший 4 очка за матч в дебютном сезоне НХЛ — повтор рекорда

Повтор рекорда «Колорадо Эвеланш» по голам за один финал Кубка Стэнли (4)

Личная жизнь

Перед тем как вернуться в НХЛ, Ничушкин женился на модели и основательнице бренда нижнего белья Lavarice Светлане Гаврилюк. Свадьба Валерия и его возлюбленной прошла с видом на море в хорватском городе Дубровник. На церемонии, конечно, присутствовали многие коллеги хоккеиста, среди которых были Кирилл Капризов и Никита Нестеров. Распространяться о своей жизни Валерий не любит, поэтому история их знакомства со Светланой остается неизвестной. Однако благодаря фотографиям и постам в соцсетях сомнений в том, что пара счастлива, не остается. После завоевания Ничушкиным Кубка Стэнли Светлана написала поздравление на своей странице, где назвала мужа олицетворением любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большим примером для всех.

Светлана и Валерий Ничушкины. Фото из личных соцсетей
Светлана и Валерий Ничушкины.
из личных соцсетей

Валерий Ничушкин сейчас

У Валерия заканчивается контракт с «Колорадо Эвеланш», и разговоры о том, какую зарплату клуб предложит форварду, идут уже во всю. Сомнений в том, что руководство захочет сохранить Ничушкина в своем составе, нет. При этом свободных агентов в «Колорадо» достаточно, так что кто-то из игроков покинет команду. Шансы, что это будет Валерий, слишком малы.

Интересные факты

Из-за крупных габаритов Ничушкина в определенный период ходили слухи о том, что он «переписанный», то есть старше заявленного возраста. Опровержением занимался первый тренер хоккеиста Виктор Ветшев: «Он же пришел ко мне малышом... Естественно, когда парень большой и соперники с ним ничего не могут сделать, разумеется, возникают такие подозрения. Нужно же искать в ком-то причину. А причина простая: «Да он деланный!»

В сезон 2013/14, когда Валерий Ничушкин выбыл из состава «Даллас Старз» из-за травмы бедра, журналисты начали говорить о «техасском проклятье бедра». За весь сезон были прооперированы пять ключевых игроков команды, включая Валерия: нападающие Бенн и Гемски и защитники Клингберг и Дэйли. В клубе говорили о том, что это просто совпадение, и никаких объяснений ему искать не нужно.

Ничушкин уже забил? Такой вопрос задавали себе многие болельщики НХЛ с марта 2016 года во время безголевой серии форварда, продлившейся 91 матч. На просторах интернета даже можно было найти портал Did Nichushkin score yet?. Там в основном обсуждалась игра Ничушкина и его последние выступления. Портал перестал иметь актуальность 23 ноября 2019 года после гола Ничушкина в ворота «Торонто Мэйпл Лифс».

Ксения Мариинская

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
1
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
«Если бы я не вышел с флагом Канады, меня бы вообще не пустили на ринг»: Артур Бетербиев об оскорблениях в Нью-Йорке и бое с Биволом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» рассталась со своей второй звездой. Капризов уйдет оттуда при первой же возможности
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
25.06
27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости