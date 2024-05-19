Бывший тренер Тарасенко возглавил «Торонто». Почему он может привести клуб неудачников к кубку

58-летний Крэйг Беруби — новый наставник «Мэйпл Лифс».

Очередной вылет в первом раунде плей-офф привел к закономерным изменениям в тренерском штабе «Торонто». Почти сразу после поражения от «Бостона» канадский клуб поблагодарил за работу Шелдона Кифа, который возглавлял «Мэйпл Лифс» с сезона-2019/20, и начал поиски нового главного.

Откладывать назначение до лета в «Торонто» не стали. 17 мая клуб представил Крэйга Беруби, который возглавит команду со следующего сезона. Экс-тренер «Сент-Луиса», выигравший в 2019 году Кубок Стэнли, изначально назывался главным претендентом на должность, и «Лифс» выбрали, пожалуй, самого востребованного из свободных тренеров.

Перемены в «Торонто» назрели сами собой. Киф в прошлом году снял проклятие и прошел первый раунд плей-офф, но надолго магии Шелдона не хватило. Новый сезон — и «Лифс» снова вылетают в первом круге. Какой бы хитрый и дальновидный генеральный менеджер ни работал в организации, перестроить состав за одно лето невозможно.

Платежка «Торонто» на ближайший сезон перегружена дорогими контрактами звезд: Остона Мэттьюса, Митча Марнера, Вильяма Нюландера, Джона Тавареса, Моргана Райлли. Виновником неудач признали тренера Кифа. Игровой дисбаланс призван нивелировать Беруби, который пользуется большим уважением среди хоккеистов.

— Он сумел задеть в нас какое-то чувство гордости. Если ты будешь говорить каждый день одно и то же: ты должен играть лучше, должен, должен, должен — то человек привыкает к этим словам. Любой человек, если что-то делает на протяжении долгого времени, привыкает к этому — так психология устроена. А Вождь (прозвище Беруби. - Прим. «СЭ»), видимо, сумел задеть личностные чувства каждого, какой-то гордости за себя, за команду: посмотрите, где вы. Не только задеть, но и направить их в нужное русло помощи команде. Он пробудил в нас не только желание победить, но и осознание, что мы можем это сделать, — говорил о вкладе Беруби в чемпионство «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Фото Global Look Press

Теперь 58-летнему канадцу предстоит пробудить чувство гордости у игроков «Торонто». Беруби честен с хоккеистами, может смело высказать претензии звездам или усадить их на лавку во время матча. Неприкасаемых у него нет. Достаточно вспомнить, как старина Крэйг публично разнес лидеров «Сент-Луиса» — Джордана Кайру и Роберта Томаса, заявив, что они не делают свою работу, хотя им платят большие деньги. Тренерского авторитаризма не хватало «Торонто» в последние годы. Лидеры «Мэйпл Лифс» вжились в образы героев регулярки, а в плей-офф растворялись на площадке. Так произошло и в последней серии с «Бостоном».

Требовательный Беруби подходит на роль тренера, который должен выбить равнодушие из некоторых игроков «Торонто». Сплотить коллектив одной целью, перераспределить роли, создать хорошую атмосферу в команде — все это Крэйгу удалось в «Сент-Луисе». Повторить путь в «Лифс» будет однозначно сложнее, поскольку кризис «Торонто» не сходится только на тренере.

Генеральному менеджеру Брэду Треливингу предстоит решить много вопросов по составу. Обменяют ли Митча Марнера? Кого выберут основным вратарем? Останутся ли в команде Тайлер Бертуцци и Макс Доми? Подпишет ли «Торонто» крепкого защитника оборонительного плана? Вот только некоторые из них.

Путь к светлому будущему «Лифс» начали с правильного решения, назначив Беруби, которым также интересовались «Нью-Джерси» и «Оттава». Разочарование от результатов «Торонто» нарастает с каждым сезоном. Организация откровенно устала от ранних вылетов из плей-офф. Беруби — первый и единственный тренер «Сент-Луиса», выигравший для франшизы Кубок Стэнли. На это у клуба ушло 52 года. «Торонто» живет без титула с 1967 года. Кому, если не Беруби, положено прервать затянувшуюся черную полосу?